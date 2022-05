iOS 16 verwachtingen

iOS 16 komt eraan. Over een paar weken gaat Apple tijdens de WWDC 2022 de nieuwste update voor de iPhone aankondigen. De afgelopen weken zijn er al een paar mogelijke verbeteringen gelekt. Daarnaast verwachten we dat Apple ook wat andere verbeteringen gaat doorvoeren. Het is daarom tijd voor onze jaarlijkse vooruitblik, waarin we de verwachtingen voor de nieuwste updates voor je op een rij zetten. We trappen af met de verwachtingen voor iOS 16.

Aftellen naar WWDC 2022

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2022 . Op maandag 6 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

#1 Verbeterde notificaties onderweg

Apple voerde in iOS 15 belangrijke verbeteringen door voor notificaties. De meldingen kregen een nieuw design, er kwam een functie genaamd gepland overzicht van pushberichten en meer. Maar het lijkt erop dat Apple toch nog niet tevreden is en dat er nog ruimte voor verbetering is. Mark Gurman van Bloomberg, die doorgaans betrouwbare informatie weet te delen, zegt dat iOS 16 verbeterde notificaties krijgt. Hoe dit in de praktijk eruit gaat zien en wat er dan verbeterd is, is echter nog de vraag. Hij geeft helaas geen verdere details, maar dat je iets kunt verwachten wat betreft de meldingen in iOS 16 lijkt zo goed als zeker.

#2 Vernieuwde Focus-mode met meer opties

Uit de code van iOS 15.5 zijn teksten ontdekt die wijzen op een meer geavanceerde Focus-mode. In nieuwere iOS-versies, waarschijnlijk iOS 16, zou je extra’s voor de Focus-mode kunnen instellen die niet beschikbaar zijn in oudere iOS-versies. De ingestelde Focus wordt doorgaans gesynchroniseerd tussen al je apparaten, maar de nieuwere en geavanceerdere mogelijkheden die er in iOS 16 komen, kunnen dus niet overgezet worden naar iOS 15. Ook hier is nog niet concreet welke verbeteringen voor de Focus-mode eraan komen, maar dat er iets gepland staat lijkt zo goed als zeker. Wij hopen vooral dat Apple voor Niet storen een optie toevoegt dat je wel meldingen krijgt zolang je iPhone ontgrendeld is. Dat was voorheen altijd een optie, maar is bij de introductie van Focus in iOS 15 verloren gegaan.

#3 Nieuwe gezondheidsfuncties op komst

Volgens de eerder genoemde bron bij Bloomberg, werkt Apple ook aan nieuwe gezondheidsfuncties voor de iPhone. Het zou gaan om nieuwe health-tracking functies. Eerder ging er een gerucht dat Apple in iOS 15 een foodtracker zou toevoegen, maar dat is er niet van gekomen. Gaan we dit in iOS 16 dan alsnog zien? Dat is nog even afwachten. Details over wat de nieuwe health-tracking functies zijn, hebben we helaas niet. Maar het zou ook samenhangen met de nieuwe soortgelijke functies in watchOS 9. Misschien gaan de bekende Activiteit-ringen op de Apple Watch wel op de schop en dat heeft dan ook gevolgen voor de Conditie- en Gezondheid-app op de iPhone.

#4 Verbeterde standaardapps

Je kunt er vergif op innemen dat Apple weer een aantal standaardapps van een update voorziet. Bij iOS 15 was dat de Weer-app en in de jaren daarvoor zijn Herinneringen en Apple Kaarten al flink uitgebreid en verbeterd. Apps die nu het meest toe zijn aan een update met nieuwe mogelijkheden en een nieuw design, zijn de Agenda-app en de Mail-app. Hoewel er geen aanwijzingen of geruchten zijn dat deze apps daadwerkelijk een update krijgen, zou het ons niets verbazen als Apple deze twee apps onder handen neemt. Daarnaast verwachten we ook her en der verbeteringen in alle andere standaardapps, hoewel niet elke verandering even groot en merkbaar zal zijn.

#5 Geen nieuw design

Naast wat we wél verwachten, is ook al een beetje duidelijk wat je niét hoeft te verwachten. Volgens Bloomberg krijgt iOS 16 geen volledig nieuw design. Over het algemeen zal iOS 16 er daardoor net zo uit zien als iOS 15. Apple gaat sowieso wel een nieuwe standaard achtergrond meeleveren, maar het is niet zo dat het ontwerp van het pre-iOS 7 tijdperk terugkeert. Stiekem hopen we wel dat de appicoontjes een update krijgen en er meer uit gaan zien als op de Mac, maar aanwijzingen daarvoor zijn er niet.

#6 AR/VR-voorbereiding voor Apple-headset

Al jaren gaan er geruchten over de Apple-headset, een apparaat voor op je hoofd dat augmented en virtual reality combineert. Deze zou in het komende jaar uitgebracht worden, waardoor Apple in iOS 16 al het nodige voorbereidende werk gedaan zou hebben. Maar daar zie je als gebruiker vooralsnog niks van: de voorbereidingen zouden alleen achter de schermen plaatsvinden, zoals Apple dat destijds ook met de AirTag gedaan heeft. Maar ontwikkelaars zullen er als de kippen bij zijn om diep in de code van iOS 16 te graven zodra de eerste beta beschikbaar komt, waardoor we veel nieuws verwachten over dit onderwerp.

#7 Nieuwe privacyfuncties

Privacy staat bij Apple altijd voorop en we zijn er zeker van dat Apple ook dit jaar weer de nodige verbeteringen gaat doorvoeren. Ieder jaar is er tijdens de presentatie van het nieuwe besturingssysteem aandacht voor privacy en dat zal nu waarschijnlijk niet anders zijn. Welke privacyverbeteringen je dan precies kan verwachten, weten we nog niet. Apple heeft de afgelopen jaren al de privacylabels in de App Store, de anti-trackingfuncties en het privacyrapport voor apps uitgerold. Sommige onderdelen van deze functies kunnen wat ons betreft nog beter, vooral bij het privacyrapport voor apps.

#8 Geschikte toestellen: er valt dit jaar weer eens wat af

Het lijkt er sterk op dat er dit jaar voor het eerst sinds jaren weer toestellen af gaan vallen. Er is een gerucht geweest welke toestellen geschikt zijn voor iOS 16. Daarbij lijkt er slecht nieuws te zijn voor eigenaren van de iPhone SE uit 2016 en de iPhone 6s. Dit zijn allebei toestellen met een chip uit 2015, dus het is niet vreemd dat Apple na zeven jaar niet meer de grootste nieuwe update uitbrengt voor deze chip. Ook bij de iPad vallen volgens ditzelfde gerucht een paar toestellen af, waar je meer over kunt lezen in ons aparte artikel.

#9 Overige wensen voor iOS 16

Naast deze belangrijke verwachtingen, hebben we ook nog wel onze wensen voor iOS 16. Denk bijvoorbeeld aan verbeterde widgets, een beter beginscherm en verbeteringen voor HomeKit en iMessage. Of al onze wensen ingewilligd worden, weten we pas op 6 juni. Voor een uitgebreid overzicht van onze wensen voor iOS 16 lees je ons aparte artikel.

Wat hoop jij te zien in iOS 16? Laat het ons weten in de reacties. iOS 16 wordt onthuld op maandag 6 juni 2022, tijdens de WWDC 2022. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2022, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten.

