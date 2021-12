macOS Mammoth

Krijgt de volgende macOS-versies de bijnaam Mammoth? Die kans zit erin, nu Apple via de lege vennootschap ‘Yosemite Research LLC’ de merknaam heeft verlengd. Hetzelfde bedrijf registreerde eerder de merknamen Yosemite en Monterey en droeg ze over aan Apple op het moment dat ze officieel werden gebruikt voor macOS-versies. Mammoth is niet zomaar een uitgestorven olifantachtige. Het verwijst ook naar Mammoth Lakes, een gebied met veel meren in de Sierra Nevada en een populaire skibestemming.



Apple heeft de merknaam toegewezen gekregen voor de categorie ‘computerbesturingssysteem’. Mammoth is de laatst overgebleven merknaam die verwijst naar een gebergte of regio in Californië. De kans is daarom groot dat dit de bijnaam voor macOS 13 wordt, dat we in het najaar van 2022 verwachten. Afgelopen juni was al bekend dat Apple de merknaam Mammoth in handen heeft en gingen er al speculaties dat de eerstvolgende naam Monterey zou zijn. Dat bleek ook het geval.

Een wallpaper kunnen we ons bij macOS Mammoth al wel voorstellen: iets met bergen en water, zoals veel eerdere macOS-versies. Dat de merknamen rondom regionale plekken in Californië op zijn kan erop wijzen dat we over een paar jaar een andere reeks namen kunnen verwachten. Misschien planeten? Of populaire gerechten? We kunnen niet wachten op macOS Pizza.

Dit waren de meest recente macOS-versienamen:

macOS 12 (Monterey)

macOS 11 (Big Sur)

macOS 10.15 (Catalina)

macOS 10.14 (Mojave)

macOS 10.13 (High Sierra)

macOS 10.12 (Sierra)

OS X 10.11 (El Capitan)

OS X 10.10 (Yosemite)

OS X 10.9 (Mavericks)

Daarvoor gebruikte Apple namen van katachtigen, zoals Panther en Tiger.