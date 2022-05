watchOS 9 verwachtingen

Al sinds het begin van de Apple Watch kunnen we elk jaar rekenen op een nieuwe watchOS-update en dat is dit jaar niet anders. watchOS 9 komt eraan en hoewel de update nog niet officieel onthuld is, zijn er wel al mogelijke verbeteringen uitgelekt. In deze vooruitblik op watchOS 9 lees je wat de verwachtingen zijn van de update, die waarschijnlijk tijdens de WWDC 2022 uit de doeken gedaan wordt.

Aftellen naar WWDC 2022

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2022 . Op maandag 6 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

#1 Verbeterde notificaties

Veel van de functies van een nieuwe iOS-update, vind je ook terug in de nieuwste watchOS-versie. Helemaal als het gaat om meldingen, omdat deze zowel op je iPhone als je Apple Watch binnen kunnen komen. Voor iOS 16 kunnen we volgens geruchten verbeterde notificaties verwachten, dus we gaan er vanuit dat we een soortgelijke verbetering ook in watchOS 9 gaan zien. Wat er precies verbeterd wordt is nog niet duidelijk, maar de kans is zeer groot dat er qua meldingen het één en ander nieuw is in watchOS 9. Dat geldt ook voor de Focus-mode, waarmee je kan aangeven welke apps je wel of niet mogen storen. In ieder geval gaat watchOS 9 ervoor zorgen dat alle nieuwe mogelijkheden op dit gebied in iOS 16 ook vlekkeloos werken op je Apple Watch.

#2 Updates voor activiteiten en gezondheid

De Apple Watch draait voor een groot deel om het bijhouden van je activiteiten en gezondheidsmetingen. Denk aan de Activiteit-ringen, maar ook de ECG-app, hartslagsensor en Saturatie-app. Volgens bronnen krijgt de Apple Watch met watchOS 9 nieuwe mogelijkheden op dit gebied. Het zou kunnen gaan om een verbeterde slaapfunctie, maar ook voor het beheren van je medicatie en voor het bijhouden van gezondheidsmetingen voor vrouwen. Er is al een Cyclus-app waarmee je de menstruatie kan bijhouden. Apple zou bijvoorbeeld een app kunnen toevoegen voor het bijhouden van een zwangerschap. En met een losse medicatie-app zou je bijvoorbeeld vast kunnen leggen welke pillen je moet slikken en wanneer, inclusief herinneringen. Volgens de bron krijgen de eerste versies van watchOS 9 en iOS 16 niet direct alle mogelijkheden, maar wordt alles geleidelijk uitgerold.

#3 Uitbreiding detectie onregelmatige hartslag

De Apple Watch kan een onregelmatige hartslag detecteren, maar in watchOS 9 zou deze functie uitgebreid worden. Behalve dat een gebruiker last heeft van atriumfibrilleren, zou de Apple Watch in watchOS 9 ook aan kunnen geven hoe vaak iemand in een bepaalde periode hier last van heeft. Dit geeft een nog beter beeld van de gezondheid van de gebruiker.

#4 Vernieuwde wijzerplaten

Bij nagenoeg elke grote watchOS-update, voegt Apple ook een paar nieuwe wijzerplaten toe. De laatste jaren werd dit steeds wel iets minder en het lijkt erop dat Apple dit jaar wil focussen op het huidige wijzerplaataanbod. Volgens een bron gaat Apple veel van de huidige wijzerplaten updaten. Het zou dus goed kunnen dat jouw favoriete wijzerplaat er in watchOS 9 net wat anders uit ziet. Wellicht dat de oudere wijzerplaten van het vroege watchOS-tijdperk een update krijgen voor de grotere schermen. Of er ook nog volledig nieuwe wijzerplaten bij komen, is niet bekend. Stiekem gaan we daar wel van uit, ook al is het er maar ééntje.

#5 Nieuwe spaarstand

De Apple Watch heeft al een spaarstand, maar daar kun je eigenlijk niks mee. Het is een laatste redmiddel als de Apple Watch bijna leeg is en je nog wel de tijd wil kunnen zien. Alle andere functies worden namelijk uitgeschakeld: je krijgt geen pushberichten meer en apps gebruiken kan ook niet. Met de nieuwe spaarstand in watchOS 9 zou je nog wel wat apps en functies kunnen gebruiken, zonder dat dit heel erg ten koste gaat van de resterende batterijlading. Of alle geschikte modellen van watchOS 9 deze nieuwe spaarstand krijgen, is nog maar de vraag.



De huidige spaarstand (rechts) is heel erg beperkt.

#6 Apple Watch Mirroring

Apple heeft één nieuwe functie al verklapt, ook al is er niet expliciet bij gezegd dat dit in watchOS 9 komt: Apple Watch Mirroring. Apple onthulde onlangs enkele nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor het najaar van 2022, waaronder deze nieuwe Apple Watch-functie. Daarmee wordt het scherm van je Apple Watch getoond op je iPhone. Dit is vooral bedoeld voor mensen met een visuele beperking, die het kleinere scherm van de Apple Watch niet goed kunnen aflezen maar wel functies als ECG, de Saturatie-app en de hartslagsensor willen gebruiken.

Ook krijgt de Apple Watch in het kader van toegankelijkheid nieuwe Quick Actions, waarmee je met handgebaren bepaalde handelingen sneller kan doen. Denk aan het beantwoorden of afwijzen van een telefoongesprek. Sinds watchOS 8 kun je de Apple Watch bedienen met handgebaren, maar dit wordt in watchOS 9 dus uitgebreid.

#7 Geschikte toestellen: geen Apple Watch Series 3 meer?

Het zou zomaar kunnen dat watchOS 9 niet beschikbaar komt op de Apple Watch Series 3, zo zei een bekende Apple-analist onlangs. Dat betekent dat er één model af zou vallen in het lijstje van geschikte toestellen voor watchOS 9. Alle nieuwere modellen krijgen de update waarschijnlijk wel, al zal niet elk model voorzien worden van alle functies. Zo werkt de nieuwe Apple Watch Mirroring alleen op de Apple Watch Series 6 en nieuwer. Welke functies nog meer op welk model werken, weten we pas zodra de update officieel is aangekondigd.

#8 Overige wensen watchOS 9

Naast de functies die al gelekt zijn, hebben wij ook wel onze wensen voor watchOS 9. Zo hopen we dat Apple sommige standaardapps aanpakt (zoals de Agenda-app) en dromen we nog altijd van een rustdag voor de Activiteit-ringen. Ook hopen we dat er weer wat functies in het Nederlands beschikbaar komen, waaronder Scribble. Lees ook ons artikel met onze wensen voor watchOS 9.

watchOS 9 wordt onthuld op maandag 6 juni 2022, tijdens de WWDC 2022. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2022, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten. Lees ook onze andere vooruitblik: