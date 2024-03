Midden juni is het weer tijd voor de WWDC, Apple's jaarlijkse feestje voor ontwikkelaars én Apple-fans. We krijgen hier de langverwachte aankondiging van iOS 18 en Apple's plannen omtrent AI, maar wat komt er nog meer? Lees hier wat je kunt verwachten van Apple's WWDC 2024-keynote.

De WWDC 2024 is van 10 tot en met 14 juni en dat betekent dat het over minder dan drie maanden al zover is. De WWDC is altijd weer een van de hoogtepunten van het Apple-jaar, met aankondigingen die echt voor élke Apple-gebruiker interessant zijn. Zelfs als je niet de allernieuwste iPhone hebt of van plan bent om een nieuwe Apple Watch te kopen: dankzij de vele software-updates is er voor iedereen wat nieuws in aantocht. Maar welke aankondigingen kun je tijdens de WWDC 2024 precies verwachten? We nemen je mee langs onze verwachtingen rondom de WWDC van dit jaar, met als hoogtepunt de aandacht rondom AI.

WWDC 2024 verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen in het kort voor de WWDC 2024:

Datum: WWDC start maandag 10 juni, maar duurt hele week

Zoals gezegd gaat de WWDC 2024 van start op maandag 10 juni. Op die dag wordt ook de presentatie gehouden (het zogenaamde Special event) waar Tim Cook en zijn collega’s zoals Craig Federighi de nieuwste software-updates en meer gaan onthullen. Maar na de presentatie is het feestje nog niet afgelopen: het is dan pas net begonnen. Vanaf 10 tot en met 14 juni houdt Apple elke dag sessies voor ontwikkelaars over alle nieuwe aankondigingen. Af en toe worden er dan ook nog nieuwe details bekendgemaakt of ontdekkingen gedaan, dus blijf iCulture vooral die hele week volgen. Daarnaast komen vlak na de keynote de eerste beta’s beschikbaar en ook dat is voer voor speurneuzen: er zitten vaak nog allerlei extra functies in, die Apple niet heeft aangekondigd tijdens de keynote. Reden genoeg om in de eerste volle week van juni extra alert te zijn op wat er allemaal wordt ontdekt.

#1 Alles draait om AI

Onze inschatting: zeker

Investeerders, Apple-fans en journalisten vragen het zich al maanden af: wat gaat Apple nou doen met AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Tijdens investeerdersbijeenkomsten en presentaties van kwartaalcijfers werd Apple er geregeld naar gevraagd, na het succes van tools als OpenAI’s Chat-GPT. Generatieve AI is helemaal hot, maar Apple doet er nog niet zo veel mee. Eerder dit jaar heeft Tim Cook zich al uitgesproken over generatieve AI, met de belofte dat er later dit jaar aankondigingen van Apple komen. Voor de WWDC 2024 zijn er ook al hints naar AI geweest. Volgens recente berichten draait het bij Apple vooral om functies die je helpen op bepaalde taken in het dagelijks leven makkelijker gedaan te krijgen. Er komt geen eigen generatieve AI-chatbot van Apple, maar wel veel AI-functies in Apple’s nieuwste besturingssystemen. Lees ook ons artikel over Apple’s AI-plannen voor 2024.

Bekijk ook Dit zijn Apple's plannen met AI en deep learning in 2024 Apple werkt intern hard aan allerlei AI-functies, vergelijkbaar met ChatGPT. Apple zou van plan zijn tijdens WWDC 2024 de verschillende generatieve AI-functies te onthullen, onder andere voor Siri. Ook krijgt iOS 18 er allerlei lokale 'deep learning'-functies bij. In dit artikel houden we je op de hoogte van de status.

Onze inschatting: zeker

De grote iOS-update is ieder jaar tijdens de WWDC weer het hoogtepunt en de aankondiging waar de meeste Apple-fans naar uitkijken. Dit jaar speelt AI in iOS 18 dus een grote rol, maar er is meer op komst. Volgens bronnen wordt iOS 18 de grootste update ooit, waarbij het beginscherm een make-over krijgt. Wat dit precies betekent is nog even afwachten, maar mogelijk betekent dit dat je apps op een veel vrijere manier kan indelen, zonder dat je vast zit aan een raster. Daarnaast krijgt iOS 18 ondersteuning voor RCS, de opvolger van sms. Ook is er een mogelijke functie voor Apple Kaarten in iOS 18 gelekt. We verwachten dat veel van de standaardapps nieuwe functies krijgen, waarbij AI ook een grote rol gaat spelen.

#3 iPadOS 18: wat krijgt de iPad dit jaar?

Onze inschatting: zeker

Zeg je iOS, dan zeg je iPadOS. Apple brengt naast een nieuwe iOS-update ook altijd een nieuwe versie van iPadOS uit. Dit jaar staat daarom iPadOS 18 op de planning en daarin zullen veel functies van iOS 18 ook te vinden zijn. Denk aan de AI-functies, maar ook de verbeteringen in veel standaardapps. De vraag is nog wel of bijvoorbeeld het nieuwe iPhone-beginscherm ook naar de iPad komt, want Apple heeft er vaak een handje van dat een grote nieuwe iOS-functie pas een jaar later naar de iPad komt. Tot slot is het nog de vraag welke iPad-specifieke functies er komen. Twee jaar geleden werd Stage Manager geïntroduceerd, maar vorig jaar bleef het vrij beperkt.

Bekijk ook iPadOS 18: de grote software-update voor de iPad in 2024 iPadOS 18 is de grote software-update voor je iPad in 2024. Wat kun je verwachten, wanneer is de release en voor welke iPads is de update naar iPadOS 18 geschikt. Op deze pagina praten we je bij over alles wat je over iPadOS 18 moet weten!

Onze inschatting: zeker

Na watchOS 10, wat de grootste Apple Watch-update ooit was, doet Apple het met watchOS 11 vermoedelijk wat rustiger aan. We verwachten vooral wat kleinere verbeteringen en misschien een of twee nieuwe functies die de show stelen. Maar grote wijzigingen in de bediening of design hoef je niet te verwachten. Wat bijvoorbeeld wel zou kunnen, is dat Apple wat nieuwe standaardapps toevoegt. Zo missen we nog altijd een Apple Watch-versie van de Notities-app.

Bekijk ook watchOS 11: de Apple Watch-update in 2024 watchOS 11 wordt de elfde grote software-update voor de Apple Watch. Wat kunnen verwachten van watchOS 11 qua functies, releasedatum en geschikte devices? We zetten alles wat je moet weten over watchOS 11 voor de Apple Watch op een rijtje!

#5 tvOS 18: komt AI ook naar de Apple TV?

Onze inschatting: zeker

Dat er een nieuwe versie van tvOS gaat komen, is zo goed als zeker. Maar mogelijk besteedt Apple er niet zo heel veel aandacht aan tijdens de presentatie. Mogelijk zijn er wat functies in tvOS 18 die samenwerken met iOS 18 en komen er wat slimme AI-functies voor Siri ook naar de Apple TV. Geruchten over nieuwe functies zijn er echter nog niet geweest, dus het is nog even afwachten wat deze update gaat brengen.

Bekijk ook tvOS 18: nieuwe softwarefuncties voor de Apple TV in 2024 Elk jaar brengt Apple nieuwe software voor de Apple TV uit. In 2024 zijn we aangekomen bij tvOS 18. Wat weten we nu al over nieuwe functies, verwachte release en meer?

#6 macOS 15: meer samenwerking met iOS verwacht

Onze inschatting: zeker

De laatste jaren zien we steeds vaker dat nieuwe functies niet alleen naar een specifiek besturingssysteem komen, maar in alle versies van apps over de verschillende besturingssystemen beschikbaar komen. macOS heeft daardoor steeds meer overeenkomsten gekregen met iOS en iPadOS en dat zal dit jaar niet anders zijn. Verbeteringen in standaardapps op iPhone en iPad ga je later dit jaar dus ook op de Mac vinden, in de macOS 15-update. Welke Mac-specifieke functies er aan zitten te komen, is nog niet bekend. Maar we verwachten wel dat Apple nog wat nieuws in petto heeft. Een geheel nieuw design hoef je overigens niet te verwachten, want dat zou pas in 2025 of 2026 gaan gebeuren.

Bekijk ook macOS 15: deze nieuwe functies krijgt je Mac in 2024 macOS 15 is de grote update voor de Mac in 2024. Alles over macOS 15, de mogelijke naam en functies en de verwachte release lees je hier! Krijgt jouw Mac een update naar macOS 15?

Onze inschatting: zeker

Vorig jaar kondigde Apple tijdens de WWDC de Vision Pro en het besturingssysteem visionOS aan. Sinds dit voorjaar ligt de headset in de Amerikaanse schappen, dus dit jaar wordt er voor het eerst een grote update voor het besturingssysteem verwacht. In visionOS 2 verwachten we vooral nieuws op het gebied van apps, mogelijkheden en verbeteringen in de algehele werking. We zagen al dat visionOS 1.1 de nodige verbeteringen bracht, maar dat zal met visionOS 2 nog veel meer het geval zijn. Apple heeft ongetwijfeld nog nieuwe toepassingen voor de Vision Pro in het verschiet. visionOS is van alle besturingssystemen degene waarbij Apple nog de meeste progressie kan boeken en het meest vernieuwend kan zijn.

Overigens kan Apple tijdens de WWDC ook nog de verdere uitrol van de Vision Pro wereldwijd aankondigen. Er waren berichten dat Apple al voor de WWDC de headset in meer landen uit wil brengen, maar of dat nog gaat lukken is nog de vraag.

#8 Nieuwe hardware: komen er nog nieuwe Macs?

Onze inschatting: mogelijk

Bij de WWDC is het ook altijd spannend of er nog nieuwe hardware aangekondigd wordt. Dat is namelijk lang niet altijd het geval, met name omdat de WWDC vooral een softwarefeestje voor ontwikkelaars is. Maar vorig kaar kondigde Apple hier de Mac Studio 2023 en Mac Pro 2023 aan, met de (voor dat moment) nieuwste M2-chips. Inmiddels zijn we al verder in de M3-cyclus, met onder andere de M3 Max-chip. Het is dus goed mogelijk dat Apple tijdens de WWDC de Mac Studio 2024 en Mac Pro 2024 onthult, met die M3 Max-chip en een nieuwe M3 Ultra-chip. Nieuwe iPads, iPhones, Apple Watches of MacBooks hoef je hier echter niet te verwachten.

#9 Overige aankondigingen: AirPods, HomePod, HomeKit en meer

Onze inschatting: mogelijk

Apple heeft tijdens de WWDC-presentatie ook altijd een sectie ingepland voor de AirPods, HomePod, HomeKit en andere Apple-diensten zoals iCloud. Het is de verwachting dat de AirPods dit jaar nog wat nieuwe functies krijgen. Volgens berichten krijgen de AirPods gehoorfuncties in iOS 18, die vermoedelijk dus apart door Apple besproken worden. Daarnaast gaat Apple dit jaar nog naar verwachting updates voor de HomePod en HomePod mini uitbrengen, in de vorm van HomePod software-update 18. Welke nieuwe functies hierin zitten, is nog een grote vraag. Wij hopen vooral dat Apple verbeteringen voor HomeKit in het verschiet heeft, want dat staat al een tijdje stil. Sinds de HomeKit-architectuur update en het nieuwe design van de Woning-app van iOS 16 hebben we niet meer zoveel ontwikkelingen gezien.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event op 10 juni van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over iOS 18, watchOS 11 en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in onze ‘Praat mee’-rubriek. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!

Maar het nieuws stopt niet na de keynote van maandagavond. De rest van de maand volgen we al het nieuws op de voet, leggen we je de nieuwste functies van iOS 18 en meer uit en proberen we alles te ontdekken over Apple’s andere aankondigingen. In uitgebreide artikelen ben je dagelijks bijgepraat met alles wat Apple tijdens en rond de WWDC heeft aangekondigd.

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel dat je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties! Als je meer wil weten over de WWDC 2024, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres.