macOS 13 verwachtingen

De afgelopen jaren is Apple volop bezig geweest met de overgang van Intel naar Apple Silicon. Inmiddels zitten we zo langzamerhand in de slotfase van dit overgangstraject, waardoor Apple meer en meer de focus zal leggen op Macs met eigen Apple-chip. Dat zagen we vorig jaar ook al terug in macOS, het besturingssysteem van de Mac. Er kwamen functies die alleen beschikbaar waren voor Apple Silicon-modellen, terwijl het voor Apple ook makkelijker geworden is om functies naar zowel de iPhone, iPad én Mac te brengen. De verwachtingen voor macOS 13 is dat er nog meer focus komt op Apple Silicon-modellen, al blijven Intel-gebruikers echt niet in de kou achter. Dit zijn onze wensen en verwachtingen van macOS 13.

Aftellen naar WWDC 2022

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2022 . Op maandag 6 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

#1 Verbeterde focus en notificaties

iOS, iPadOS en macOS hangen steeds meer met elkaar samen. Functies komen lang niet meer alleen naar de iPhone of iPad, want doordat de besturingssystemen de afgelopen jaren naar elkaar toegegroeid zijn, zie je verbeteringen in systeemfuncties en apps die tussen je apparaten met elkaar synchroniseren. Voor iOS 16 worden verbeteringen verwacht op het gebied van notificaties en de Focus-mode. Er zijn al aanwijzingen gevonden dat Focus nieuwe mogelijkheden krijgt, die niet geschikt zijn voor voorgaande versies van iOS. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn als deze nieuwe functies ook beschikbaar komen in macOS 13. Welke verbeteringen dit concreet zijn, is niet helemaal duidelijk. Wat wij in ieder geval graag willen zien, is de mogelijkheid om aan te geven welke apps tijdens een Focus géén meldingen mogen sturen. Nu kan dat alleen nog andersom.

#2 Live ondertiteling tijdens gesprekken

Deze functie is al door Apple bevestigd: met Live Captions krijgen gebruikers van iPhone, iPad en Mac live ondertiteling te zien, bijvoorbeeld tijdens gesprekken via onder andere FaceTime. Apple heeft al verklapt dat deze functie later dit jaar naar de iPhone, iPad en Mac komt, als onderdeel van nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor 2022. Uniek aan de Mac-versie van deze functie, is dat je ook terug kan typen om te antwoorden. Vervolgens worden de getypte berichten weer via stem naar de andere gesprekspartners gestuurd. Voor deze functie heb je een Mac met Apple Silicon nodig, maar helaas komt het vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels.

#3 Nieuwe en verbeterde apps

Dat er weer verbeterde apps aan zitten te komen, zal niemand verbazen. Vernieuwde apps zijn een vast onderdeel van de updates van iOS, iPadOS, watchOS en ook macOS. Op de Mac vinden we dit voor een aantal apps echt brood nodig. Zo vinden we de Mail-app wat beperkt, net als op de iPhone en iPad. Een andere Mac-specifieke app die toe is aan een update, is de Woning-app. Deze app is in de huidige staat nog een exacte kopie van de iPad-versie, een zogenaamde Catalyst-app. Dergelijke apps voelen nog altijd niet echt Mac-achtig aan en we vinden dat het dit jaar echt tijd wordt om hier verandering in te brengen. Of het er ook echt van gaat komen is nog de vraag. Overigens hopen we voor de iPhone- en iPad-versies van de Woning-app ook op een nieuw ontwerp, dus stiekem hopen we dat Apple de gelegenheid aangrijpt om de app voor elk van haar apparaten te optimaliseren. De Apple Watch-versie was vorig jaar al aan de beurt, dus dit jaar zou de rest zomaar eens aan de beurt kunnen zijn.

Een nieuwe app die we graag willen zien, is de Weer-app. Vorig jaar noemden we dit ook al in onze vooruitblik, maar de wens staat nog steeds. Apple kan meteen twee vliegen in één klap slaan, door de Weer-app naar de Mac én de iPad te brengen. Deze twee versies mogen wat ons betreft best op elkaar lijken, al dan niet met platformspecifieke designs en functies.

#4 Onze wens: betere backups voor je Mac

Apple’s backupsysteem voor de Mac is eigenlijk al jarenlang hetzelfde. Hoewel het in de basis nog steeds prima werkt, zijn de Time Machine-backups nog steeds een gedoe om te maken. Je hebt er een externe schijf voor nodig (of Apple’s oudere Time Capsule-router). We zien liever dat een backup net als op de iPhone en iPad opgeslagen kan worden in iCloud. Veel content van je Mac wordt al opgeslagen in iCloud (denk aan foto’s en de mappen Documenten en Bureaublad in iCloud), maar voor zaken als geinstalleerde apps, instellingen en andere opgeslagen gegevens worden niet in een iCloud-app meegenomen. Daarvoor heb je nog steeds een Time Machine-backup nodig, dus met een externe schijf. Als Apple dit aan iCloud gaat toevoegen, hebben we mogelijk wel een grotere iCloud-opslagcapaciteit nodig. Maar dat zou Apple helemaal niet slecht uit komen, omdat gebruikers dan sneller geneigd zijn om voor deze grotere opslagcapaciteit te kiezen en dus maandelijks meer te betalen voor iCloud-opslag.

#5 Onze wens: meer en betere widgets

Ken je het oude Mac Dashboard nog. Al in macOS Catalina stopte Apple met het Mac Dashboard, waar je interactieve widgets overal op het scherm kon plaatsen. Tegenwoordig vinden we de widgets alleen maar in het aparte widgetoverzicht, onder de meldingen. Het zijn kopieen van de iOS- en iPadOS-versies, met bijbehorende beperkingen. Dat betekent dat widgets niet interactief mogen zijn en geen knoppen mogen bevatten waar je direct acties mee kan uitvoeren, zonder dat de bijbehorende app geopend wordt. Het is ronduit zonde dat apps zo beperkt worden, simpelweg omdat ze daarmee op gelijke lijn liggen met de iPhone- en iPad-versies. We zouden ook graag wat widgets op het bureaublad zetten, zodat je niet telkens het Berichtencentrum hoeft te openen.

#6 Onze wens: uitgebreider klembord

Apple heeft er op de Mac een handje van om populaire functies van apps van derden standaard in te bouwen. Sidecar is daar een goed voorbeeld van, wat als het ware een ingebouwde versie van Duet Display is. En Universal Control heeft in bepaalde opzichten ook wat weg van Logitech Flow, hoewel Apple’s oplossing veel uitgebreider is. We zien iets soortgelijks ook wel gebeuren met het klembord. Er zijn allerlei geavanceerde apps waarmee je een geschiedenis van je klembord kan raadplegen, zodat je meerdere links, teksten, afbeeldingen en meer kan kopiëren en later kan raadplegen.

We zouden dit graag standaard ingebouwd zien en we denken dat er dan alsnog genoeg ruimte is voor andere ontwikkelaars om nog meer geavanceerde mogelijkheden toe te voegen. Maar als Apple dit standaard inbouwt, wordt dit voor meer mensen een stuk toegankelijker. Zo ervaren meer mensen hoe handig dit eigenlijk is, waardoor de kans weer groter is dat gebruikers op zoek gaan naar meer geavanceerde mogelijkheden in apps van derden.

#7 Mogelijke naam: macOS Mammoth

Hoe gaat macOS 13 heten? Los van het versienummer hanteert Apple ook altijd nog een apart naampje, zoals macOS Monterey en macOS Big Sur. Het zou zomaar kunnen dat Apple dit jaar kiest voor macOS Mammoth, want de naam is onlangs weer opnieuw vastgelegd. De kans is aanwezig dat macOS Mammoth dus de naam wordt van macOS 13, al zouden we het ook niet erg vinden als Apple voortaan stopt met de aparte naamgeving en simpelweg kiest voor alleen een versienummer. Dat is op iOS, iPadOS, watchOS en tvOS immers ook het geval.

#8 Geschikte toestellen

macOS Monterey, de huidige versie van macOS, is geschikt voor een groot aantal toestellen. Van de MacBook Air uit begin 2015 tot de nieuwste MacBook Pro van eind 2021. Maar het zou ons niets verbazen als dit jaar meer modellen afvallen en dan met name modellen uit 2013, 2014 en 2015. Een exact lijstje van geschikte modellen gaat nog niet rond, maar er vallen bijna elk jaar wel een paar modellen af. Zeker nu de focus steeds meer op Apple Silicon-modellen ligt, zal Apple iets minder moeite doen om nog heel lang oudere Intel Macs te blijven ondersteunen met de nieuwste software-update. En als jouw Intel Mac wel de update krijgt naar macOS 13, hou er dan rekening mee dat niet alle functies voor jou beschikbaar komen. Vorig jaar zag je al dat je voor sommige macOS Monterey-functies een M1 Mac nodig hebt.

