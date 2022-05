Geschikte toestellen watchOS 9: deze modellen krijgen waarschijnlijk de update

Ieder jaar in september, als Apple de grote updates uitbrengt, zijn er altijd wel wat modellen die afvallen omdat ze simpelweg te oud zijn. Of het nou bij iOS, macOS of iPadOS is: uiteindelijk stopt Apple met het aanbieden van updates voor oudere toestellen. Meestal vallen modellen na zo’n 5 tot 7 jaar af. Zo is er naar verwachting een tweetal toestellen dat niet geschikt is voor iOS 16. Bij de Apple Watch zijn er ook al geruchten geweest over welke modellen geschikt zijn voor watchOS 9. In het verleden is het twee keer gebeurd dat Apple toestellen af liet vallen bij een nieuwe watchOS-update.



Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelde onlangs dat Apple eind 2022 stopt met de Apple Watch Series 3 . Apple bracht dit model in 2017 uit en verkoopt deze op moment van schrijven nog steeds, maar raakt al behoorlijk sleets. Het design is wat achterhaald, de chip is langzaam en het scherm is een stuk kleiner. Het aanbod van wijzerplaten is daardoor beperkt. Ook belangrijke gezondheidsfuncties die de afgelopen jaren geintroduceerd zijn, moet je missen op dit model. Volgens Ming-Chi Kuo kan dit model dan ook de vereisten van watchOS 9 niet aan, waardoor het erop lijkt dat de Apple Watch Series 3 geen update meer krijgt naar watchOS 9

Dat zou betekenen dat deze Apple Watch-modellen geschikt zijn voor watchOS 9:

Alle huidige modellen lijken dus geschikt, met uitzondering van de Apple Watch Series 3 die op watchOS 8 blijft steken. Dat betekent overigens niet dat dit model helemaal geen updates meer krijgt. Apple kan nog altijd belangrijke beveiligingsupdates voor watchOS 8 uitbrengen, mocht daar aanleiding voor zijn. Je kan dit model dan ook gewoon blijven gebruiken, maar je profiteert waarschijnlijk niet meer van nieuwe functies.

Hou er ook rekening mee dat je voor watchOS 9 zeer waarschijnlijk een iPhone met iOS 16 nodig hebt. Als je dus een oudere iPhone hebt die dit jaar afvalt, kun je alsnog je Apple Watch niet updaten naar watchOS 9, zelfs als je Apple Watch geschikt is.

Naast de huidige modellen, verschijnt watchOS 9 ook voor de aankomende Apple Watch-modellen. Dat zijn er dit jaar naar verwachting zelfs drie: de Apple Watch Series 8, de Apple Watch SE 2022 en een extra stevige sportversie (ook wel Apple Watch Rugged genoemd). Het definitieve antwoord welke Apple Watch-modellen geschikt zijn voor watchOS 9, horen we tijdens de WWDC 2022. Apple houdt haar jaarlijkse presentatie op maandag 6 juni 2022.