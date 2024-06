Vanavond is het zo ver: de keynote van WWDC 2024. Het belooft een bijzonder event te worden met veel aankondigingen op het gebied van 'Apple Intelligence' (AI). Daar wil je natuurlijk over meepraten! Zit je te wachten op al die AI-functies? Laat je mening achter en vertel wat je ervan vindt, vóór, tijdens en na de keynote van WWDC

Een WWDC-keynote is altijd iets om naar uit te kijken, omdat het meer inzicht geeft in de softwarefuncties die later dit jaar worden geïntroduceerd. Ook dit jaar is weer heel bijzonder, want het lijkt erop dat WWDC 2024 een omslag in het denken van Apple teweeg brengt. In plaats van losse functies op het gebied van machine learning krijgen we een allesoverkoepelende visie op AI en misschien wel een veel slimmere Siri te zien. Apple is van plan om het ‘Apple Intelligence‘ te noemen, zodat ze de afkorting AI kunnen hergebruiken. Zit jij te wachten op al die intelligente functies? En baal je dat er geen hardware wordt verwacht? Wil je graag met anderen meepraten over de aankondigingen, dan ben je hier op de juiste plek, zowel vóór, tijdens als na het event.

Praat mee: Apple’s WWDC 2024 keynote-event

Zoals gebruikelijk start de keynote op maandagavond om 19:00 uur Nederlandse tijd. Tijdens de online presentatie van vanavond verwachten we de volgende aankondigingen:

En misschien zijn er ook deze keer wel wat verrassingen! Lees ook onze uitgebreide verwachtingen van de WWDC 2024-keynote.

Bekijk ook Dit is wat je deze week kunt verwachten van WWDC 2024: AI, iOS 18 en veel meer Het is 10 juni, dus de WWDC van 2024 gaat bijna beginnen! De WWDC is Apple's jaarlijkse feestje voor ontwikkelaars én Apple-fans. We krijgen hier de langverwachte aankondiging van iOS 18 en Apple's plannen omtrent AI, maar wat komt er nog meer? Lees hier wat je kunt verwachten van Apple's WWDC 2024-keynote van vandaag.

Heb je onze podcast met de WWDC 2024-vooruitblik al geluisterd? Dit is het laatste moment dat je nog kunt luisteren, zonder dat alle geheimen zijn verklapt.

Bekijk ook iCulture Podcast #S06E04: WWDC 2024 komt eraan en maakt je iPhone veel slimmer Volgens geruchten draait WWDC 2024 volledig om AI-functies. Automatisch samenvatten van teksten, foto's bewerken en de juiste suggesties geven op het juiste moment: het is allemaal nogal veelbelovend. Wij blikken in de iCulture Podcast alvast vooruit naar de verwachte aankondigingen.

Kijk mee vanaf 19:00 vanavond

Om 19:00 uur vanavond gaat Apple van start met de keynote – iets waar je als echte Apple-fan natuurlijk bij wil zijn. Er zijn meerdere manieren om de livestream van het Apple-event te volgen, zelfs op een Windows-pc, een Android-tablet of een smart tv. Het kan via de Apple-website, de TV-app of YouTube via één van je Apple-devices of een ander geschikt apparaat.

Bekijk ook Zo kijk je volgende week de livestream van Apple's WWDC-keynote Wil jij de livestream van de WWDC op 10 juni volgen? Via allerlei apparaten bekijk je de livestream van Apple-events, zodat je met eigen ogen de aankondigingen van Tim Cook en anderen kunt zien.

Kun je niet live kijken maar wil je wel op de hoogte blijven? In onze hub van Apple’s WWDC 2024-event zetten we de belangrijkste aankondigingen voor jou op een rijtje. Achteraf vind je hier ook een uitgebreide samenvatting, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.