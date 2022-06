Met al het geweld van iOS 16, watchOS 9 en macOS 13, zou je haast vergeten dat Apple ook nog elk jaar een update voor de Apple TV uitbrengt. Dit najaar komt tvOS 16 uit en de update wordt tijdens de WWDC 2022 aangekondigd. Ieder jaar voegt Apple een aantal kleine en handige verbeteringen toe, maar over het algemeen zijn de tvOS-updates een stuk kleiner dan van de andere besturingssystemen. Maar de afgelopen jaren zou Apple al een tijdje aan verbeteringen werken, mede doordat het smart home- en Apple TV-team samengevoegd is. Gaan we daar dit jaar de vruchten van plukken? In deze vooruitblik op tvOS 16 lees je alle actuele verwachtingen.

Helaas zijn er tot op heden nog nauwelijks geruchten geweest, waardoor de meeste verwachtingen gebaseerd zijn op onze wensen. Het is daarom verre van zeker of deze verbeteringen er daadwerkelijk komen.

Aftellen naar WWDC 2022

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2022 . Op maandag 6 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen.

#1 Smart home-verbeteringen

We noemden het in de intro al: Apple heeft jaren geleden de teams voor smart home en de Apple TV samengevoegd. Dat zien we al terug in het feit dat de HomePod-software gebaseerd is op tvOS, maar dat is alleen achter de schermen. Wat merk je daar in het gebruik van? Nu nog niet zo heel veel, behalve dat de Apple TV en HomePod (mini) met elkaar samenwerken. Maar volgens Mark Gurman van Bloomberg komt hier met tvOS 16 verandering in. Hij zegt dat de Apple TV ‘meer smart home integraties’ krijgt, al is nog onduidelijk hoe zich dat tot uiting brengt. Momenteel kun je met Siri al je HomeKit-accessoires bedienen en via het Bedieningspaneel favoriete scènes starten en camerabeelden bekijken. Maar Apple gaat dit in tvOS 16 dus waarschijnlijk uitbreiden met meer mogelijkheden. Wij hebben wel een idee hoe Apple dat kan doen.

#2 Onze wens: Woning-app op de Apple TV

Al een aantal jaar hopen we dat de Apple TV een eigen Woning-app krijgt. De HomeKit-mogelijkheden zijn nu simpelweg nog veel te beperkt. Zo kan je geen individuele accessoires bedienen (behalve via Siri) en zie je ook geen duidelijke kamerindeling van je apparaten. We zien een aparte app die geoptimaliseerd is voor gebruik op de Apple TV dan ook wel zitten, al is het nog maar de vraag of Apple dat echt gaat doen.

#3 Onze wens: kindermodus en Schermtijd

Als je onze vooruitblik van tvOS 15 van vorig jaar gelezen hebt, komt deze wens je waarschijnlijk wel bekend voor. Een aantal jaar geleden meldde een bron dat Apple aan een speciale kindermodus zou werken, inclusief Schermtijd op de Apple TV. Er was zelfs een screenshot gelekt, al is nu nog maar de vraag of dit daadwerkelijk van een interne versie is of dat dit door iemand in elkaar geknutseld is. Hoe dan ook hopen we dat de functie er wel gaat komen. Het zou wat ons betreft ideaal zijn om een kindaccount toe te voegen, waarmee je meteen kan bepalen welke apps gebruikt kunnen worden en welke films en series bekeken kunnen worden. En met Schermtijd zou je ook de gebruiksduur van apps als Netflix en YouTube in de gaten kunnen houden, om te voorkomen dat kinderen te lang achter de tv zitten.

#4 Onze wens: dynamischer ontwerp

De Apple TV is qua ontwerp nog vrij statisch. Het startscherm is bijna alleen maar gevuld met appicoontjes, met uitzondering van de apps in de bovenste rij. Die kunnen ook de zogenaamde “shelf” benutten, waar bepaalde content uitgelicht wordt. Maar er zijn maar weinig apps die daar goed gebruik van maken. Zelfs Apple’s eigen Muziek-app loopt hopeloos achter, met een video van een optreden van Billie Eilish in het Steve Jobs Theater uit 2019 (!). Dat betekent dat deze video nu al ruim twee jaar uitgelicht wordt op het beginscherm van de Apple TV. Aangezien het blijkbaar voor Apple de moeite niet waard is om hier even een andere video voor in te stellen, werkt deze functie ook voor Apple niet zoals ze zouden willen. We zien daarom liever iets compleet nieuws, bijvoorbeeld met widgets of bewegende appicoontjes. Wat Apple dan ook bedenkt, het mag wat ons betreft allemaal wel wat dynamischer.

#5 Nauwere samenwerking met andere Apple-apparaten

We zagen vorig jaar bij tvOS 15 al dat veel nieuwe functies in verband stonden met andere Apple-apparaten. De AirPods werken sindsdien beter samen met de Apple TV, met SharePlay kun je via een Apple TV en een iPhone met FaceTime samen naar iets kijken en er kwam ook betere ondersteuning voor de HomePod mini. We hopen dat Apple dit in tvOS 16 nog verder doortrekt. Zo zouden we graag zien dat je met Handoff verder kan gaan met muziek luisteren of films en series kijken, precies op het moment waar je gebleven was op je iPhone, iPad of Mac.

#6 Geschikte toestellen: doen alle recente modellen mee?

Meestal is het bij de Apple TV niet zo lastig om in te schatten welke modellen wel of niet mee doen met de grote update. Maar gaat dat dit jaar ook gebeuren? De twee Apple TV 4K-generaties doen in ieder geval mee, maar of de Apple TV HD ook de grote update krijgt is nog even spannend. De A8-chip is inmiddels alweer uit 2014 en werd voor het eerst gebruikt in de iPhone 6. Aan de andere kant: Apple verkoopt de Apple TV HD nog wel, dus het zou een bijzondere beslissing zijn om dit model niet mee te laten doen. Als de Apple TV HD wel mee doet, dan denken we dat mogelijk niet alle functies ondersteund zullen worden. Dat zal ook afhangen van hoe geavanceerd de verbeteringen zijn.

tvOS 16 wordt onthuld op maandag 6 juni 2022, tijdens de WWDC 2022. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2022, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten.