Je kunt op de iPad sneller werken dankzij multitasking. Zo plaats je apps naast elkaar dankzij Split View en openen je sneller je favoriete apps dankzij de Dock. In deze uitleg lees je alles over hoe multitasking op de iPad werkt.

De iPad is steeds meer een vervanger van de laptop, helemaal nu de schermen steeds groter geworden zijn met de 12,9- en 11-inch iPad Pro 2018, de 10,5-inch iPad Air 2019 en de 10,2-inch iPad 2019. Je kunt dan ook eenvoudig op je iPad multitasken, zodat je sneller kunt werken. Slide Over, Split View, de Dock en meer maken allemaal onderdeel uit van multitasking op de iPad. In dit artikel lees je er alles over.

iPad multitasking: de complete uitleg

De iPad is op het gebied van multitasking een stuk veelzijdiger dan de iPhone. Op de iPad kun je twee of meer apps tegelijk gebruiken, je kunt inhoud van apps eenvoudig verslepen naar een andere app en met handgebaren kun je sneller tussen apps wisselen. Stap voor stap leggen we hieronder uit hoe multitasking op de iPad werkt en wat alle mogelijkheden zijn. Allereerst is het goed om te weten welke iPads werken met multitasking en wat je zoal nodig hebt.

Geschikte modellen voor iPad multitasking

Veel modellen zijn geschikt voor multitasking, maar niet elke functie werkt op elke iPad. Hieronder zie je een overzicht van welke functies op welke iPad werkt.

iPad Air 2 en nieuwer, iPad mini 4 en nieuwer, iPad (2017 en nieuwer), iPad Pro (alle modellen)

Handgebaren: navigeren zonder de thuisknop te gebruiken.

Dock: snel apps openen vanuit de Dock.

Split View: Twee apps tegelijkertijd naast elkaar plaatsen.

Slide Over: snel een tweede app over de huidige app plaatsen.

Meerdere vensters: meerdere schermen beheren van dezelfde app.

Picture in Picture: een video afspelen in de hoek van het scherm.

iPad Air, iPad mini 2 en iPad mini 3

Handgebaren: navigeren zonder de thuisknop te gebruiken.

Dock: snel apps openen vanuit de Dock.

Slide Over: snel een tweede app over de huidige app plaatsen.

Picture in Picture: een video afspelen in de hoek van het scherm.

iPad 3, iPad 4, iPad mini 1

Handgebaren: navigeren zonder de thuisknop te gebruiken.

Handgebaren gebruiken op de iPad

Door handgebaren te gebruiken, kun je sneller navigeren op de iPad. Zonder op de thuisknop te hoeven drukken kun je apps afsluiten, de appkiezer openen of tussen apps wisselen. De handgebaren laten je sneller werken, maar komen ook van pas als de thuisknop niet meer goed werkt. Handgebaren werken ook op oudere iPad-modellen, zoals de iPad 3 of de iPad 4. Op iPad-modellen zonder thuisknop kun je alleen maar navigeren dankzij de handgebaren.

Bekijk ook iPad bedienen met handgebaren: zo doe je dat Met handgebaren kun je de iPad bedienen, bijvoorbeeld voor apps afsluiten, multitasking en meer. Zo werk je niet alleen sneller, maar het komt ook van pas als je thuisknop stuk is.

Slide Over: extra app bovenop je huidige app gebruiken

Met Slide Over kun je snel een extra app bovenop je huidige app leggen. Stel je bent een filmpje aan het kijken via Netflix en je wil even snel een berichtje sturen naar een vriend. Het enige wat je dan hoeft te doen is de Berichten-app in de Slide Over-weergave plaatsen. Hierdoor kun je doorgaan met het kijken van een filmpje, terwijl je snel een berichtje stuurt. Een Slide Over-venster kun je over het gehele scherm verplaatsen. Een app moet wel aangepast worden om in de Slide Over-weergave geplaatst te kunnen worden. Voor de achterliggende app is dat niet nodig.

Bekijk ook Slide Over op de iPad: zo werkt het Slide Over is een handige multitaskingfunctie voor de iPad. Wat is Slide Over precies en hoe gebruik je het? In dit artikel lees je er alles over en laten we zien wat er nieuw is in iPadOS 13.

Split View: twee apps naast elkaar gebruiken

Split View is een geavanceerdere versie van Slide Over. In plaats van dat een enkele app bovenop je huidige app geplaatst wordt, verschijnen ze in Split View direct naast elkaar. Je kunt daardoor twee apps naast elkaar gebruiken. Je kunt zelfs bepalen wat de verdeling van de twee apps is. Afhankelijk van je schermgrootte kun je het scherm 50/50 verdelen, maar het kan ook 75/25 of 25/75. Bij de laatste twee genoemde weergaves verschijnt de ene app dus in een smalle kolom naast de tweede grotere app.

Bekijk ook Split View op de iPad: dit kun je ermee Je kunt op de iPad twee apps tegelijk gebruiken dankzij Split View. Hoe werkt dit precies en op welke iPads is dit beschikbaar? In deze tip lees je er alles over.

Meerdere vensters gebruiken

Vanaf iPadOS 13 kun je op de iPad meerdere vensters van dezelfde app gebruiken. Dat houdt in dat je kan wisselen tussen bijvoorbeeld twee documenten in Pages via de appkiezer of twee verschillende e-mails met de Mail-app. Het is hierdoor zelfs mogelijk om twee vensters van dezelfde app naast elkaar in Split View te plaatsen. Met functies als App Exposé en Spaces bekijk je welke schermen van één specifieke app allemaal open staan. In onze tip lees je hoe je deze functies gebruikt.

Bekijk ook Zo gebruik je meerdere vensters van dezelfde app op de iPad Op de iPad kun je sinds iPadOS 13 meerdere vensters gebruiken. Je kan op deze manier makkelijker en sneller werken met de apps op de iPad. Zo gebruik je de meerdere vensters op de iPad.

Picture in Picture: video kijken in de hoek van je scherm

Dankzij Picture in Picture kun je een filmpje kijken terwijl je een e-mail aan het schrijven bent. Picture in Picture maakt het dus mogelijk om een video in een hoek van je scherm af te spelen, terwijl je andere apps gebruikt. Het maakt daarbij niet uit welke app je opent: een video in de Picture in Picture-stand kan over elke app geplaatst worden. Deze functie werkt ook bij veel oudere modellen, dus kan bij veel iPad-gebruikers van pas komen.

Bekijk ook Picture in Picture gebruiken op de iPad: zo werkt het Met Picture in Picture is het mogelijk om video's op de iPad te laten afspelen terwijl je andere apps gebruikt. Deze handige stand is op meerdere manieren te activeren en in deze tip lees je er alles over.

Dock gebruiken op de iPad

Het voordeel van de Dock op de iPad is dat je deze altijd op kunt roepen, ook als je al in een app zit. Door een klein stukje omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm en je vinger van het scherm te halen, heb je de belangrijkste apps altijd binnen handbereik. De Dock komt ook van pas als je een app in Split View of Slide Over wil plaatsen, zoals te zien is in de gifs. In de Dock vind je ook recent geopende en voorgestelde apps, bijvoorbeeld apps die op je andere apparaten geopend zijn via Handoff. De iPad-dock in zijn huidige vorm is toegevoegd in iOS 11.

Bekijk ook Zo werkt het Dock op de iPad Het Dock op de iPad is sinds iOS 11 een stuk belangrijker. Je kunt er niet alleen veel meer apps in kwijt, maar je kunt er ook veel meer mee doen. In deze tip praten we je bij over het Dock op de iPad.

Drag & Drop: content verslepen en neerzetten

Met Drag & Drop op de iPad kun je content verplaatsen van de ene app naar de andere, simpelweg door deze te verslepen. Dit werkt bijvoorbeeld tij tekst, foto’s en zelfs bestanden. Deze functie werkt ook goed samen met Split View of Slide Over, omdat je zo eenvoudig een foto of tekst kunt verplaatsen tussen twee apps. Drag & Drop werkt vanaf iOS 11.

Bekijk ook Zo gebruik je Drag & Drop op de iPad Met Drag & Drop kun je sneller multitasken op je iPad. Plaats twee apps naast elkaar en sleep eenvoudig content van de ene app naar de andere. In deze tip wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Appkiezer om snel te wisselen tussen apps

De appkiezer speelt een belangrijk onderdeel bij multitasking op de iPad. Je opent deze door twee keer op de thuisknop te drukken, maar ook door met een enkele vinger van beneden naar boven te vegen. In de appkiezer vind je een overzicht van alle geopende apps. Apps die je in Split View weergave geplaatst hebt, verschijnen ook bij elkaar in de appkiezer.

In iOS 11 vond je het Bedieningspaneel ook in de appkiezer, waarmee je bijvoorbeeld ook snel de Camera-app kunt openen. Vanaf iOS 12 open je het Bedieningspaneel door vanaf de hoek rechtsboven naar beneden te vegen.

Bekijk ook Bedieningspaneel op iPhone en iPad: dit kun je er allemaal mee Het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad kent een aantal handige opties en mogelijkheden. Hier vind je alle antwoorden op je vragen over het Bedieningspaneel. Hoe kun je het Bedieningspaneel openen en welke knoppen zijn er?

iPad multitasking uitschakelen

Wil je de multitaskingfuncties niet gebruiken? Je kan iPad multitasking uitschakelen. Dit doe je als volgt: