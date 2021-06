De iPhone en iPad krijgen een nieuwe Focus-functie, waarmee je meer controle hebt over de binnenkomende meldingen. Tijdens het werken, gamen en ontspannen kun je je zorgen dat je meer of minder notificaties binnenkrijgt. Zo werkt het.

Alles over Focus

Apple belooft dat je met Focus je iPhone heel anders gaat gebruiken op momenten dat je druk bent. Tijdens werk en privétijd wil je niet altijd uit je concentratie gehaald worden, of je nu aan een belangrijke opdracht werkt of geniet van een diner met het hele gezin. Focus is te vinden via Instellingen > Focus. We leggen hier vooral uit hoe het op de iPhone werkt, maar op de iPad, Mac en Apple Watch werkt het op een soortgelijke manier.

Wat is Focus in iOS 15?

Vanaf iOS 15 vind je op de iPhone een nieuwe Focus-modus. Je vindt deze ook terug op de iPad en Mac. Het is een uitbreiding op de al langer bestaande Niet Storen-functie, die eigenlijk maar één stand kent: aan of uit. Niet Storen kan iets te drastisch zijn: je bent bijvoorbeeld geconcentreerd aan het werk maar als er een melding van een collega binnenkomt wil je daar wel op geattendeerd worden. En als je aan het ontspannen bent wil je misschien wel berichten van je beste vrienden krijgen, maar niet van vreemden.

Met Focus kun je dit heel gericht regelen. Alleen de notificaties die jij toestaat worden doorgelaten en de rest wordt gefilterd. Alle slaapfuncties en de Niet storen-functies vallen voortaan ook onder Focus.

Focus gebruikt intelligente algoritmes om je suggesties te geven welke apps je wilt gebruiken op elk tijdstip van de dag en op elke locatie. Zo zou je een speciale Focus-modus kunnen maken voor als je naar de spotschool gaat.

Focus wordt gesynchroniseerd tussen je apparaten. Dus als je het op de iPhone inschakelt geldt het ook voor de iPad, Mac en Apple Watch. Eventueel kun je dit uitschakelen. Anderen kunnen zien dat jij de Focus-modus in hebt geschakeld en liever niet gestoord wilt worden. Stuurt iemand toch een bericht, dan komt er een melding over jouw status. Dit was bij ‘Niet storen tijdens autorijden’ al langer het geval.

Welke Focus-varianten zijn er?

Met Focus kun je zelf bepalen welke notificaties er binnenkomen. De rest wordt gefilterd. Apple biedt standaard al verschillende Focus-modi aan:

Autorijden

Niet storen

Ontspannen

Slaap

Persoonlijk

Werk

Daarnaast kun je zelf met het plusje een extra modus toevoegen en configureren.

Sommige items zijn gebaseerd op al langer bestaande functies, namelijk Niet storen tijdens autorijden, de gewone Niet storen-functie en de Slaap-functies.

Focus instellen

Bij het configureren van een focus geef je aan welke personen je mogen storen. Dat kunnen bijvoorbeeld collega’s en je partner zijn die je tijdens je werk mag storen, terwijl je tijdens het ontspannen ook van familie en vrienden berichten wilt ontvangen.

Ook geef je aan van welke meldingen je apps wilt ontvangen, bijvoorbeeld van Slack, WebEx, Zoom, Microsoft Teams of de Mail-app als je aan het werkt bent. Bij het kijken van een voetbalwedstrijd wil je bijvoorbeeld meldingen van Forza ontvangen.

Daarnaast kun je aangeven of je tijdgevoelige meldingen wilt ontvangen. Daarbij kunnen mensen en apps je onmiddellijk waarschuwen, ook als er een focus actief is. Ook hierbij bepalen slimme algoritmes of je gestoord moet worden. Apps van bezorgdiensten en de Woning-app krijgen hierbij voorrang.

Focus activeren

Je kunt de focus automatisch of handmatig activeren. Dat laatste doe je via het Bedieningspaneel. Wil je automatisch activeren, dan kan dat op basis van tijd, locatie of de app die je gebruikt. Je kunt hiervoor de schakelaar Slimme activering aan zetten. Een algoritme activeert dan automatisch een bepaalde focus als de iPhone op basis van je gedrag de indruk krijgt dat je in een bepaalde focus-activiteit zit. Daarbij wordt gekeken naar locatie, appgebruik en meer.

Beginscherm voor je focus

Wil je geconcentreerd werken en niet afgeleid worden door allerlei apps? Dan kun je een speciaal beginscherm instellen, speciaal voor deze taak. Je kiest daarbij uit de al bestaande beginschermen, bijvoorbeeld met apps die alleen voor werk zijn bedoeld.

Focus-opties

Bij het onderdeel Opties kun je nog enkele andere instellingen regelen, namelijk of het toegangsscherm gedimd moet worden, of je vertraagde aflevering wilt en of je meldingsbadges verborgen wilt houden. Je zult hier misschien even over moeten nadenken, want dit kan per situatie verschillend zijn.

Hoe weten anderen dat Focus actief is?

Focus kan ook je status doorgeven aan anderen, als ze je bijvoorbeeld een bericht willen sturen. Dit helpt om een betere balans tussen werk en privé te krijgen. Door thuiswerken merken veel mensen dat het werk eigenlijk altijd maar doorgaat, ook ‘s avonds. Als je tijd voor jezelf hebt en bijvoorbeeld in bad ligt, weten collega’s dat ze je alleen voor écht belangrijke dingen moeten storen. Het sluit ook aan bij initiatieven gericht op ‘right to disconnect’.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!