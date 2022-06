Gezondheid is belangrijk voor Apple. Hoe langer de klanten in leven blijven, hoe meer Apple-producten ze kunnen kopen. Maar er zijn ongetwijfeld ook minder pragmatische redenen waarom Apple dit jaar extra veel gezondheidsfuncties aankondigt voor de iPhone en Apple Watch. In dit artikel lopen we ze langs.

#1 Slaapfasen nieuw in watchOS 9

Beschikbaar: wereldwijd op alle modellen

Met de slaapfuncties op de Apple Watch was het al mogelijk om schema’s te maken voor bedtijd en ontspannen. Maar daarmee hield het ook wel op. Je kon kijken of je het beoogde aantal uren in bed had doorgebracht. Of je daarbij sliep en aan je herstel werkte, was van minder belang. Met de komst van watchOS 9 gaat dat veranderen. Je kunt nu nog nauwkeuriger bijhouden hoe goed je slaapt met de slaapfases. De versnellingsmeter en hartslagsensor van de Apple Watch bepalen in welke slaapfase je je bevindt: remslaap, lichte slaap of diepe slaap.

De volgende ochtend zie je in de Slaap-app op de Apple Watch hoe je slaap is verlopen. Je ziet niet alleen hoe lang je hebt geslapen, maar ook met welke hartslag en ademhalingsfrequentie. In de kleine lettertjes vermeldt Apple dat de ademhalingsfrequentie alleen beschikbaar is voor gebruikers vanaf 18 jaar. Dit heeft wellicht te maken met regelgeving, al zou het ook gewoon bij jongere gebruikers moeten werken. Daarnaast zie je grafieken van de slaapfasen op de gekoppelde iPhone.

Andere wearables hadden al langer slaapanalyse en weergave van slaapfasen, dus Apple maakt op dit punt echt een inhaalslag. Je hebt nu meer redenen dan ooit om je Apple Watch in bed te gebruiken. Het lijkt erop dat alle Apple Watch-modellen die de update naar watchOS 9 krijgen de slaapfuncties zullen ondersteunen. We hebben nog geen beperkingen vanuit Apple gezien.

#2 AFib geschiedenis

Beschikbaar: alleen VS

Een andere belangrijke nieuwe gezondheidsfunctie is eveneens te vinden op de Apple Watch. Dit heeft te maken met atriumfibrilleren (AFib), een vorm van onregelmatige hartslag. Als dit niet wordt behandeld kan het leiden tot een beroerte. Het is daarom belangrijk om goed op eventuele signalen te letten. Helaas is deze functie alleen goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration voor gebruikers in de VS van 22 jaar en ouder waarbij atriumfibrilleren is vastgesteld. In Europa zullen we er voorlopig nog niets aan hebben. Op termijn zou de functie wel in Europese landen beschikbaar kunnen komen.

De normale functies voor atriumfibrilleren en onregelmatige hartslag blijven uiteraard wel gewoon beschikbaar. Het enige wat je voorlopig mist is een historie van het verloop.

Als je atriumfibrilleren gedurende een langere periode in de gaten houdt, kun je zien wat de invloed van levensstijl is. Het aanpassen van bepaalde factoren in je levensstijl kan er namelijk ervoor zorgen dat je minder last hebt van atriumfibrilleren. De Apple Watch krijgt in watchOS 9 daarom een AFib-geschiedenis, waarmee het makkelijker is om het verloop in de gaten te houden. Dit werkt voor mensen waarbij atriumfibrilleren al is vastgesteld. Je kunt zien hoe vaak het hartritme tekenen van atriumfibrilleren vertoont en je krijgt elke week een notificatie om meer inzicht te krijgen in de frequentie. De geschiedenis van AFib in relatie tot slaap, alcoholgebruik en lichaamsbeweging is nu beter inzichtelijk. Deze data kun je downloaden als pdf en meenemen naar je arts of zorgverlener.

#3 Medicijnen: uitgebreide informatie en herinneringen inplannen

Beschikbaar: wereldwijd op alle modellen, behalve de medicijninteractie en medicijnen scannen

Nieuw in iOS 16 en watchOS 9 is dat je je medicijnen, vitamines en supplementen kunt bijhouden. Je kunt een lijst maken met medicijnen die je slikt en vervolgens schema’s en herinneringen instellen om te zorgen dat je ze tijdig inneemt. Voor elk medicijn kun je een apart schema maken, ongeacht of je dit een paar keer per dag moet innemen, eenmaal per week of alleen als je het nodig hebt. Je krijgt een herinnering als het tijd is om een tablet te slikken. Het toevoegen van een medicijn doe je handmatig of door het scannen van het label. Dit laatste zit nog niet in de huidige iOS 16 beta en we verwachten dat het beperkt is tot officieel geregistreerde medicijnen. Het scannen van medicijnen zal alleen mogelijk zijn op de iPhone XR, iPhone XS en nieuwere modellen.

Gebruikers in de VS kunnen een waarschuwing krijgen over wisselwerking (interactie) met andere stoffen. Zo is het mogelijk dat twee medicamenten elkaar beïnvloeden, waardoor ze minder goed werken. Ook is het drinken van alcohol bij bepaalde medicijnen niet aan te raden.

We hebben een aparte tip over de nieuwe functies voor medicijnen, waarin je veel meer leest over de functies die je najaar 2022 kunt verwachten.

#4 Vragen om gezondheidsdata te delen

Beschikbaar: wereldwijd op alle modellen

Tot slot nog een kleine nieuwe functie. Het was al mogelijk om je gezondheidsgegevens te delen met anderen. Zo kunnen opa en oma bijvoorbeeld gezondheidsdata delen met de kinderen en kleinkinderen, zodat zij in de gaten kunnen houden of het wel goed gaat met de senioren in de familie. In iOS 16 kan dat ook andersom: je kunt anderen een uitnodiging sturen om gezondheidsdata te delen. Zodra zij de uitnodiging ontvangen kunnen ze zelf kiezen welke data ze willen delen.

#5 Heel veel nieuwe sportfuncties

Beschikbaar: wereldwijd op alle modellen

Tenslotte nog iets dat direct met gezondheid te maken heeft: sport! Er komen heel veel nieuwe sportfuncties in watchOS 9, vooral voor hardlopers. Zo krijg je extra veel stats over je hardloopprestaties, kun je een wedstrijdje tegen jezelf lopen en krijg je een score voor je efficiency tijdens het zwemmen. Het zijn er zoveel, dat we er een apart artikel over hebben geschreven.