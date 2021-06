We naderen zo langzamerhand het hoogseizoen als het gaat om iPhone 13 geruchten. Welke geruchten zijn er de afgelopen tijd geweest en hoe waarschijnlijk is het dat deze kloppen?

Overzicht: de meest recente iPhone 13-geruchten

Na de iPhone 12-serie is het dit jaar zeer waarschijnlijk tijd voor de iPhone 13 modellen (of iPhone 12s of een andere naam). Ben jij het overzicht kwijtgeraakt met wat er nu bekend is over de 2021 iPhones, dan ben je hier op het juiste adres. We hebben namelijk alle recente iPhone 13-geruchten voor je uitgelicht, waarbij we ook per gerucht aangeven hoe geloofwaardig het is. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe functies, wanneer de iPhone 13-release is en meer.

#1 Opnieuw vier formaten (en een laatste kans voor de mini)

Geloofwaardigheid: 100%

Hier zijn we eigenlijk wel zeker van: Apple gaat opnieuw vier modellen uitbrengen, als directe opvolgers van de iPhone 12-serie. De formaten blijven daarbij gelijk, waarbij Apple drie verschillende afmetingen hanteert. Dit zijn de vier formaten waar je uit kan kiezen:

Het lijkt erop dat de iPhone 13 mini (voorlopig) het laatste kleinere toestel wordt dat Apple uit gaat brengen. De iPhone 12 mini zou het in de verkoopcijfers een stuk minder goed gedaan hebben, waardoor de productie van de iPhone 12 mini zelfs al gestopt zou zijn. Voor 2022 heeft Apple dan ook volgens geruchten geen model meer van dit formaat op de planning (hoewel er mogelijk nog wel een iPhone SE 2022 komt).

Nog een kleine kanttekening: Apple zou de iPhone 13 Pro mogelijk iets dikker kunnen maken, onder andere door de verbeterde camera (daarover later meer). Het gaat om kleine verschillen, die je tijdens normaal gebruik niet zult merken. Behalve als je huidige iPhone 12-hoesje ineens niet meer past.

#2 Scherm en notch: zelfde displaytype, maar kleinere notch

Geloofwaardigheid: 75%

Apple gebruikt dit jaar zeer waarschijnlijk dezelfde schermtypes, namelijk OLED. Sinds de iPhone 12-serie hebben alle nieuwe modellen standaard een OLED-scherm. Wat dit betreft verwachten we dus weinig veranderingen en er zijn wat dat betreft ook geen geruchten over geweest.

Waar wel veelvuldig geruchten over verschenen zijn, zijn over de notch. Dat is de inkeping bovenaan het scherm, waar de sensoren voor Face ID en de selfiecamera in verwerkt zitten. Dit jaar zou Apple op alle modellen een kleinere notch willen plaatsen. Dat is mogelijk dankzij de nieuwe plek voor de oorspeaker, namelijk dicht tegen de rand van de behuizing aan. De overige sensoren staan daardoor dichter tegen elkaar aan, zodat er naast de inkeping meer ruimte is voor het scherm.

Bekijk ook Dit verwachten we van de schermen van de iPhone 13-modellen Er is de afgelopen tijd al veel gezegd en geschreven over het scherm van de iPhone 13. In dit artikel verzamelen we alle geruchten en wat we al weten over het scherm van de iPhones van 2021.

#3 ProMotion: hogere beeldverversing op de pro’s

Geloofwaardigheid: 75%

Al jarenlang gaan er geruchten over de komst van ProMotion op de iPhone. Als we eerlijk zijn hadden we deze verbetering vorig jaar al verwacht, ook omdat steeds meer concurrerende smartphones een dergelijke schermtechniek gebruiken. Met ProMotion ligt de beeldverversing een stuk hoger, waardoor animaties vloeiender zijn en games bijvoorbeeld ook op hogere snelheid draaien. We hebben in een apart artikel al eens de voordelen van een 120Hz-display in de iPhone 13 benoemd.

Bekijk ook De 5 belangrijkste voordelen van een 120Hz-display in de iPhone 13 Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 een 120Hz-display. Dat heeft diverse voordelen, al zijn er ook wel wat nadelen. Wat heb je aan zo'n hoge verversingsgraad bij de iPhone 13? We leggen het je uit.

De geruchten over dit ProMotion-scherm zijn dit jaar aanhoudender dan ooit. Het lijkt er dan ook sterk op dat de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max deze verbetering krijgen. De iPhone 13 en iPhone 13 mini krijgen deze hogere beeldverversing waarschijnlijk niet. Dat is nu ook al het geval bij de iPad Pro en alle overige iPads.

#4 Kleuren en design: oranje en bijna zwart

Geloofwaardigheid: 75%

Geruchten over kleuren zijn altijd lastig te analyseren. Dat komt mede doordat geruchten vaak van mond tot mond gaan en iedereen kleuren op een andere manier kan waarnemen. Het is daardoor lastig voor te stellen hoe geruchten over de kleuren er uiteindelijk in de realiteit uit gaan zien. Zo is er een bron die spreekt over een oranje of bronskleurige iPhone 13. Wij moeten het nog maar zien of deze kleur er uiteindelijk ook echt gaat komen.

Een ander gerucht wat betreft de kleur is dat de iPhone 13 Pro in bijna zwart komt. Apple heeft al jarenlang spacegrijs, maar stapte vorig jaar over naar grafiet. Die kleur is juist een stukje lichter, terwijl zwart of donkergrijs juist altijd populaire kleuren zijn. We denken dan ook dat de kans groot is dat dit gerucht over een (bijna) zwarte iPhone wel klopt.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 13 Pro komt in oranje en bijna zwart' Apple is volgens bronnen van plan om de iPhone 13 Pro in matzwart uit te brengen. Ook andere nieuwe details over het design zijn mogelijk uitgelekt, zoals een minder vingerafdrukgevoelige rand en plattere camera's.

#5 Camera: betere beeldstabilisatie en grotere lenzen

Geloofwaardigheid: 75%

Dat Apple ook dit jaar weer sleutelt aan de camera’s, staat als een paal boven water. Ieder jaar kunnen we wel meerdere verbeteringen verwachten, al denken we niet dat het een verschil van dag en nacht wordt. Allereerst gaan er geruchten dat Apple de beeldstabilisatie van de iPhone 12 Pro Max naar meer toestellen brengt. Dit model maakt gebruik van sensorverschuiving, waardoor de lens fysiek meebeweegt. Het resultaat is betere en scherpere foto’s en video’s, helemaal als er veel beweging is. Lees meer over ons artikel over de beeldstabilisatiesensor in de iPhone 13-serie.

Bekijk ook Opnieuw bevestiging: 'Alle iPhone 13-modellen krijgen betere beeldstabilisatie in camera' Alle 2021 iPhones krijgen volgens bronnen betere beeldstabiliteit voor de camera met sensorverschuiving. Dit levert mooiere foto's op.

Daarnaast krijgen de pro-modellen vermoedelijk veel grotere lenzen. Dat zien we al op de dummies van de iPhone 13-modellen voorbij komen: de camerabult neemt daarin meer dan de helft van de breedte van de iPhone in, terwijl dit nu net iets minder dan de helft is. Apple kiest hiervoor omdat er gebruikgemaakt gaat worden van grotere lenzen. Ze steken daardoor ook iets verder uit, maar dat zou al met al wel mooiere foto’s opleveren. Lees ook ons overzicht met alles wat we al weten over de iPhone 13-camera.

Bekijk ook Dit zijn onze verwachtingen voor de iPhone 13 camera Wat kunnen we dit jaar verwachten van de iPhone 13-camera's? Heeft het zin om op de nieuwe modellen te wachten, of zit je als (hobby)fotograaf wel goed met je huidige iPhone-camera? We zetten de verwachte specs en upgrades van de iPhone 13-camera voor je op een rijtje.

#6 Keert Touch ID dit jaar terug?

Geloofwaardigheid: 40%

Begin dit jaar hoorden we een aantal bronnen die beweerden dat Touch ID via een optische sensor in het scherm terug zou keren. Maar sindsdien hebben we hier eigenlijk niets meer van vernomen. Sterker nog, het lijkt erop dat deze functie de iPhone 13 niet gaat redden. Een betrouwbare bron beweerde onlangs dat de 2022 iPhones Touch ID krijgen in het scherm, waardoor we er nog wel even wat langer op moeten wachten.

#7 Grootste opslagcapaciteit van 1TB

Geloofwaardigheid: 50%

Gaat Apple dit jaar de maximale opslagcapaciteit verhogen van 512GB naar 1TB? In maart werd inderdaad beweerd dat de iPhone 13 tot 1TB opslag krijgt, vermoedelijk alleen voor de Pro-modellen. Maar er zijn ook analisten die dit bestrijden en zeggen dat het blijft zoals bij de iPhone 12-serie. Qua geloofwaardigheid schatten we de kansen op 50/50. Apple heeft bij de iPad Pro inmiddels bewezen dat mobiele apparaten makkelijk tot 2TB aankunnen, dus in dat licht is een verhoging van 1TB geen onlogische keuze.+

#8 Alle modellen een grotere batterij

Geloofwaardigheid: 75%

Een iets dikkere behuizing levert mogelijk wel één groot voordeel op: een grotere batterij. Apple zou voor alle modellen een grotere accu in de planning hebben, waarbij het verschil het grootst is in de iPhone 13 Pro Max. Maar het is nog de vraag of je dit ook gaat merken in de batterijduur, want Apple gebruikt een grotere batterij regelmatig voor nieuwe functies die meer stroom verbruiken. Denk bijvoorbeeld aan het eerder genoemde ProMotion-display, wat veel meer stroom verbruikt. We hebben eerder al een overzicht gemaakt hoe groot volgens geruchten de batterijcapaciteit van de iPhone 13 wordt.

Bekijk ook Gerucht: 'Alle iPhone 13-modellen krijgen aanzienlijk grotere batterij' Er zijn aanwijzingen dat de iPhone 13-modellen een aanzienlijk grotere batterij krijgen. Maar levert dat ook een langere accuduur op? Dat is nog de vraag, want Apple kan de extra capaciteit ook op andere manieren benutten.

#9 Betere 5G naar meer landen

Geloofwaardigheid: 90%

Bij de iPhone 12-serie introduceerde Apple voor het eerst 5G in de iPhone, maar er zat wel verschil tussen de Amerikaanse en Europese modellen. Exclusief in de VS gebruikt Apple de mmWave-techniek, dat op geschikte netwerken een veel snellere verbinding oplevert. De huidige 5G in de iPhone 12-serie waar we in Nederland gebruik van maken, levert nog weinig snelheidswinst op. Bij de iPhone 13-serie wil Apple deze techniek op meer modellen gaan gebruiken. Dat betekent ook dat je het antennevlakje misschien wel op Europese uitvoeringen gaat zien. Overigens is het nog maar de vraag of we in Nederland ook wat aan hebben, want onze providers zijn hier nog niet klaar voor deze techniek.

#10 Dezelfde prijs als de huidige serie

Geloofwaardigheid: 90%

Analisten van TrendForce beweren dat de prijs van de iPhone 13-serie hetzelfde blijft als bij de iPhone 12-serie. Er is voor ons ook weinig aanleiding om hieraan te twijfelen, want we denken niet dat Apple iets gaat veranderen. Misschien dat ze de iPhone 13 mini wat goedkoper maken om meer mensen over de streep te trekken, maar verder verwachten we hier geen veranderingen.

Mogelijke prijzen:

#11 Release: dit jaar weer in september

Geloofwaardigheid: 95%

Vorig jaar kondigde Apple voor het eerst sinds jaren de nieuwe iPhones aan in oktober, vanwege de vertragingen die opgelopen zijn tijdens de coronacrisis. Dit jaar lijkt het erop dat alles weer op de planning staat voor september. Al in maart schreven we dat de release van de iPhone 13 op schema ligt voor het einde van september. Een analist denkt zelfs al de exacte data te weten, al denken wij dat dit vooral schattingen zijn op basis van het verleden en geen data die daadwerkelijk gelekt zijn:

Event en aankondiging: 14 september

Pre-order: 17 september

Release 24 september

Mochten er nog nieuwe geruchten zijn, dan lees je het laatste nieuws uiteraard op iCulture. De komende maanden houden we alles nauwlettend in de gaten en mocht er aanleiding voor zijn, dan werken we dit artikel weer bij. Lees ondertussen ook ons overzicht van de line-up van de 2021 iPhones.