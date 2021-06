De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten, concepten en meer van de iPhone 13 verschenen. We hebben daardoor al een goed beeld van het design van de 2021 iPhones. In dit artikel vind je een opsomming van alles wat we weten over het design van de iPhone 13-serie.

Design iPhone 13: het ontwerp van de 2021 iPhones

In september kondigt Apple naar verwachting de nieuwste iPhones aan, voorlopig met de naam iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Maar zoals altijd lekken er voor die tijd al details uit. We zagen al dummy van de iPhone 13 Pro Max voorbij komen in een video en er zijn ook al geruchten over de kleur van de iPhone 13 Pro geweest. Reden genoeg om alles op een rijtje te zetten wat we nu al weten.

Ontwerp iPhone 13-modellen: nagenoeg ongewijzigd

Ten opzichte van de iPhone 12-familie hoef je weinig grote veranderingen te verwachten. Apple paste het design op die modellen al voor het eerst sinds jaren op een aantal grote punten aan, zoals de platte zijkanten met het hoekigere design. Dat zal bij de iPhone 13-serie niet anders zijn.

Nieuwe dummies tonen de ontwerpen van de vier nieuwe modellen. Wat daarbij het meeste opvalt is dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini een nieuw ontworpen cameramodule hebben, waarbij de lenzen diagonaal onder elkaar staan in plaats van recht onder elkaar. Bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zien we dat de camerabult een stuk groter is en meer dan de helft van de breedte van het toestel innemen. Volgens recente geruchten krijgen de Pro-modellen dan ook grotere lenzen voor betere foto’s. Alle modellen zouden ook de sensorstabiliteit krijgen, die je nu alleen nog in de iPhone 12 Pro Max vindt.

Een realistisch iPhone 13 Pro-concept laat zien hoe alle geruchten over het ontwerp samen komen. Ook daarop zien we de grotere cameralenzen en de kleinere notch, zoals die voor het scherm van de 2021 iPhones voorspeld wordt.

Materialen iPhone 13

Net als het afgelopen jaar gebruikt Apple meerdere materialen voor de iPhone 13: aluminium, glas en roestvrij staal. Maar het ligt aan het model welk materiaal Apple voor welke versie gebruikt. De verwachting is dat dit hetzelfde is als bij de iPhone 12-serie:

Specificaties iPhone 13-modellen zijn nog onder voorbehoud en op basis van geruchten.

Kleuren van de iPhone 13: nog weinig bekend

Er zijn de laatste tijd nog maar weinig geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 13. Van de normale iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn nog helemaal geen berichten geweest, maar we gaan er vanuit dat in ieder geval zwart, wit en rood van de partij zijn. Momenteel heeft Apple daarnaast nog paars, blauw en groen als wat meer vrolijke kleuren ernaast en voor de iPhone 13 denken we dat Apple voor soortgelijke kleuren gaat kiezen, misschien nog wel met één of twee verrassingen.

Voor de iPhone 13 Pro is gesproken over matzwart en een koperen oranje-achtige kleur. Geruchten over kleuren zitten er vaak naast, omdat het puur uit de naam lastig te voorspellen is hoe de kleur er in de praktijk uit gaat zien. Momenteel heeft Apple voor de iPhone 12 Pro (Max) de kleuren grafiet, zilver, marineblauw en goud. Goud is vermoedelijk ook bij de iPhone 13 Pro (Max) een optie, maar grafiet zou dus een stuk donkerder worden.

