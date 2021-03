Ook dit jaar zul je voor de beste camera het Pro Max-model moeten hebben. Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de groothoekcamera een diafragma van f/1.5 terwijl dat bij de andere niet zo is.

Betere camera in iPhone 13 Pro Max

Veel mensen waren bij de iPhone 12-series ontstemd over het feit dat je het grootste en duurste model moet hebben om van alle camerafuncties te profiteren. Zo heeft alleen de iPhone 12 Pro Max een gloednieuw ‘sensor shift’ stabilisatiesysteem, voor foto’s onder slechte lichtomstandigheden. Daarbij verschuift de sensor en niet de lens. Veel mensen hadden gehoopt dat het ook in de iPhone 12 Pro zou zitten, maar Apple hield het exclusief voor de Pro Max. Dat toestel heeft echter als nadeel dat het vrij groot is. Bij de iPhone 13 lijken de verschillen wat minder groot te worden, maar verschil is er wél.



Groter diafragma is beter

We verwachten niet dat er echt grote verbeteringen zitten in de camera’s aan de achterkant van de iPhone 13. Ming-Chi Kuo denkt dat ook niet, maar meldt wel dat er een groter diafragma op het grootste model te vinden zal zijn. Het gaat om f/1.5 voor de groothoeklens, terwijl alle andere iPhone 13-modellen een f/1.6 groothoeklens zullen krijgen, vergelijkbaar met de iPhone 12-serie.

Het diafragma is de lichtopening van je lens. Het bepaalt dus hoeveel licht er door de lens op de sensor valt. Hoe lager het getal, hoe meer licht. Dit is te vergelijken met de pupillen van je oog: wordt het buiten donker, dan worden je pupillen groter, zodat er meer licht kan binnendringen en je nog steeds goed kunt zien. Bij fel licht worden je pupillen kleiner. Diafragma heeft ook te maken met scherptediepte: een klein diafragma geeft meer scherptediepte. Je kunt dan beter scherpstellen op één voorwerp, terwijl de rest vervaagd is.

Kuo dook in de productieketen van Apple’s cameralenzen, omdat het bedrijf de komende jaren veel daarmee van plan is. Behalve in de iPhone zijn er ook optische lenzen nodig voor de ‘Apple Glass’ en ‘Apple Car’, denkt Kuo.

iPhone 13 met 7P lens stack

Hij ontdekte daarbij dat de iPhone 13 groothoekcamera’s een 7P lens stack krijgen. Deze zullen waarschijnlijk worden gemaakt door de Chinese lenzenfabrikant Sunny Optical. Zij zijn bezig met de laatste kwaliteitsverificatietests voor 7P componenten en gaan binnenkort beginnen met de productie. In het tweede kwartaal van 2021 zouden al de eerste 7P groothoeklenzen voor de iPhone 13-serie geproduceerd kunnen worden.

Apple stapte bij de iPhone 12-serie over op een 7P lens stack, waarna Android-fabrikanten snel volgden en zelfs meteen doorschoten naar een 8P lens stack. Bij de iPhone 11 Pro werd nog gebruik gemaakt van 5P voor de supergroothoekcamera en 6P voor de groothoek en telefotocamera. Een stapel van meer lenzen betekent een betere beeldkwaliteit en minder vervorming.

Er wordt ook gesproken over een periscoop-cameralens, maar die komt er bij de iPhone 13-serie wellicht nog niet. In 2022 en 2023 kunnen we volgens Kuo grotere veranderingen verwachten, met een unibody design, een compactere camera-unit en een periscooplens.