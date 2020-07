Alles over watchOS 7

In de horloge-industrie is een complicatie (zie Wikipedia) een speciale functie op de wijzerplaat van een horloge. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om datumaanduiding, maanstand of een stopwatch. Ook op de Apple Watch vind je complicaties en in deze gids lees je er alles over. Welke zijn er, hoe stel je ze in en hoe werken ze?



Tip: Er is vaak verwarring over het begrip complicaties, omdat mensen het vaak in verband brengen moeilijkheden tijdens een medische ingreep. De term wordt echter óók al jarenlang gebruikt door horlogemakers om de info op de wijzerplaat aan te duiden.

Complicaties op gewone horloges

Op dure analoge horloge kun je vaak niet alleen de tijd aflezen. Vaak bevat zo’n horloge ook de datum, plus een aantal andere functies. Onderstaande Rolex Daytona heeft bijvoorbeeld drie extra ‘klokjes’ op de wijzerplaat en heeft een roterende rand, waarmee je snelheden kunt berekenen.

Deze functies vereisen een ingewikkeld mechanisch binnenwerk, zoals je op de foto hiernaast kunt zien. Op de Apple Watch gaat dat allemaal iets eenvoudiger, omdat er een chip in zit waarmee je allerlei informatie op het scherm kunt afbeelden. Dit maakt het mogelijk om in theorie een oneindige hoeveelheid informatie te laten zien, zoals de maanstand, tijdstip van zonsopkomst en zonsondergang, tijdstip van de volgende afspraak, actuele tijd in een andere stad, batterijduur, voortgang van de Activiteit-app en dergelijke. Je kunt deze informatie in één oogopslag zien als je de klokfunctie van de Apple Watch bekijkt.

Complicaties op de Apple Watch

Op de Apple Watch vind je ook complicaties. Apple schrijft er zelf het volgende over:

Sommige complicaties zijn traditioneel, zoals de stand van de maan of wanneer de zon opkomt en ondergaat. Andere zijn speciaal voor de Apple Watch, zoals aandelenkoersen, het weer, je volgende agenda-afspraak en een dagelijkse activiteitentracker. Zodra je op één van de complicaties tapt wordt de bijbehorende app geopend.

Deze complicaties kun je zoal instellen op de Apple Watch:

Wekker. Laat je snel een wekker zetten en toont hoeveel tijd je nog hebt.

Laat je snel een wekker zetten en toont hoeveel tijd je nog hebt. Stand van de maan. Geeft aan hoeveel de maan er vannacht uitziet.

Geeft aan hoeveel de maan er vannacht uitziet. Timer. Toont de aftellende timer-app op de wijzerplaat..

Toont de aftellende timer-app op de wijzerplaat.. Agenda. Laat je volgende afspraak zien.

Laat je volgende afspraak zien. Aandelen. Toont koerswijzigingen van de aandelen die je volgt.

Toont koerswijzigingen van de aandelen die je volgt. Weer. De huidige temperatuur op jouw locatie of andere plekken.

De huidige temperatuur op jouw locatie of andere plekken. Activiteit. Hoeveelheid gelopen stappen op een dag.

Hoeveelheid gelopen stappen op een dag. Stopwatch. Start en stop de stopwatch vanaf de wijzerplaat van je Apple Watch.

Start en stop de stopwatch vanaf de wijzerplaat van je Apple Watch. Wereldklok. Bekijk de tijd van een door jou ingestelde locatie.

Bekijk de tijd van een door jou ingestelde locatie. Zonsopgang en -ondergang. Zie wanneer het dag of nacht wordt.

Nieuw in watchOS 7: meerdere complicaties van dezelfde app

In de nieuwste versie van watchOS, versie 7, kun je meerdere complicaties van dezelfde app toevoegen. Zo kun je van een OV app in theorie een complicatie met het spoornummer én een complicatie met de reisduur instellen. Ook als je naar het strand gaat kan het van pas komen: de ene complicatie geeft het getij aan, terwijl een andere de windsnelheid aangeeft. Het voordeel is dus dat je een wijzerplaat kan maken die totaal in één thema staat zonder dat je dubbele informatie toont.

Complicaties instellen op de Apple Watch

Het instellen van een complicatie op de Apple Watch doe je als volgt:

watchOS 7 en nieuwer:

Leg je vinger even op de wijzerplaat. Tik op Wijzig. Veeg over het scherm tot je de gewenste complicatie ziet. Tik op de complicatie die je wilt aanpassen. Blader door de lijst om de gewenste app of info te kiezen.

Je kunt met complicaties een wijzerplaat helemaal naar eigen voorkeuren inrichten. Ben je agrariër, dan kan de tijd van zonsopkomst nuttig voor je zijn, terwijl mensen met een kantoorbaan misschien liever de eerstvolgende afspraak zien.

watchOS 6 en eerder:

Je kunt Force Touch gebruiken voor het aanpassen van de wijzerplaat. Druk even op de wijzerplaat in. Tik op Pas aan om items op de wijzerplaat aan te passen. De groen omkaderde informatie verandert als je aan de digitale kroon draait. Kies de informatie die jij meteen wilt zien, als je op het scherm van de Apple Watch kijkt

In onderstaande video leggen we uit, hoe je complicaties op de Apple Watch instelt en gebruikt in watchOS 6 en eerder:

Complicaties van derden

Aanvankelijk kon je op de Apple Watch alleen complicaties van Apple zelf instellen. Sinds watchOS 2 krijgen ook apps van derden toegang tot je wijzerplaat. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vluchtinformatie, sportuitslagen, de accustatus van je elektrische auto en andere nuttige zaken op je wijzerplaat te zetten. Het instellen van deze complicaties gaat hetzelfde als degene van Apple, maar via de Apple Watch-app op je iPhone kun je ze ook uitschakelen.

Zo schakel je Apple Watch complicaties van derden uit:

Open de Apple Watch-app op je iPhone

In het tabblad Mijn Watch tik je de optie Complicaties aan (achter het groene icoontje)

Je krijgt nu een lijst te zien met alle apps die complicaties ondersteunen. Deze kun je uitschakelen door eerst op Wijzigen en vervolgens op het rode minnetje te tikken.

Als je ervoor kiest om een complicatie uit te schakelen, dan verschijnt hij niet meer in de lijst met complicaties op je Apple Watch. Dit komt goed van pas als meer en meer apps complicaties ondersteunen, en er zo ene enorme lijst ontstaat om doorheen te scrollen op je Watch.

Ben je op zoek naar wat apps van derden die complicaties ondersteunen? Lees onze lijst met de 10 beste complicaties voor de Apple Watch:

Tijdreizen (t/m watchOS 4)

Sommige complicaties ondersteunen ook de Tijdreizen-optie van de Apple Watch. Deze functies is uit watchOS 5 verdwenen, maar heb je nog een Apple Watch met watchOS 4 of ouder dan zou je nog gebruik kunnen maken van Tijdreizen.

Je kunt hiermee door aan de digitale kroon draaien om toekomstige informatie van complicaties te zien. Je krijgt bijvoorbeeld te zien welke toekomstige vliegreizen je gaat maken en hoe het weer later op de dag wordt.

Ontwikkelaars moeten voor het maken van eigen complicaties het ClockKit-framework gebruiken. De complicaties zijn eigenlijk kleine widgets, die ontwikkelaars kunnen vullen met informatie. Dat kan bijvoorbeeld het aantal ongelezen e-mailberichten of het aantal dagen tot je verjaardag zijn.

Ontdek de beste complicaties voor je Apple Watch in onze round-up!