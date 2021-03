Afgelopen jaar bracht Apple de iPhone 12-serie verspreid over het najaar uit. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro verschenen in oktober en de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max volgden in november. Dat betekent dat Apple destijds voor het eerst sinds 2011 geen iPhone in september uitbracht, als gevolg van vertragingen bij de ontwikkeling door de pandemie. Maar dit jaar ziet de voorspelling er beter uit, zo voorspelt een analist van Wedbush.



‘Release iPhone 13 is eind september’

De analist baseert zijn voorspelling op bronnen bij de productieketen. Uit checks blijkt dat de iPhone 13-modellen momenteel gepland staan voor de derde week van september. Dat komt overeen met de planning die Apple normaal gesproken altijd aanhield voor de iPhones in onder andere 2019 en 2018. De planning staat echter nog niet 100% vast, want door wijzigingen in de modellen kan Apple besluiten om (een deel van) de line-up in oktober uit te brengen.

Het is niet de eerste keer dat een analist zich uitlaat over de release van de iPhone 13. In december voorspelde de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo nog dat dat de iPhone 13 niet vertraagd zou worden zoals bij de iPhone 12 wel het geval was.

De afgelopen weken is er een aantal details van de iPhone 13 naar buiten gekomen, al staat nog niks vast en kunnen dingen altijd nog veranderen. Zo lijkt het erop dat de iPhone 13 een kleinere notch krijgt en dat de pro-versies een 120Hz-display krijgen. Ook is er al gesproken over een grotere batterij en tot wel 1TB opslag. Andere geruchten zijn een always-on in de iPhone 13 en een betere ultragroothoeklens. Lees ook onze vooruitblik met de 7 verwachtingen van de iPhones van 2021.