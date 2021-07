De iPhone 13 krijgt volgens Mark Gurman van Bloomberg een always on-scherm, vergelijkbaar met de Apple Watch. Het is te lezen in de Power On-nieuwsbrief.

Gurman geeft in zijn nieuwsbrief een lijstje van wat Apple over een paar maanden gaat onthullen met de iPhone 13. Hij denkt dat Apple gaat uitpakken met een snellere A15-chip, een kleinere notch, een energiezuiniger display en verbeterde functies om te videofilmen. Maar het meest vernieuwende zal een always on-scherm zijn, vergelijkbaar met de Apple Watch. Het scherm heeft een verversingsgraad van 120 Hz.



Naar welke functie kijk jij het meest uit bij de iPhone 13? Maak je keuze in onze poll!

Er wordt al langer gesproken over een 120 Hz-scherm, maar deze keer wordt het ook in verband gebracht met always on. Je kan dan informatie van het scherm lezen zonder de iPhone in te schakelen, bijvoorbeeld het tijdstip, het weerbericht of notificaties. De hogere verversingsgraad heeft ook nog andere voordelen, zoals sneller reageren op aanraking en vloeiender animaties. Op de iPad Pro is het al een aantal jaren aanwezig.

Vorige week meldde Bloomberg dat Apple opdracht heeft gegeven om 90 miljoen iPhones te produceren voor aanstaand najaar. Dit is 20% meer dan vorig jaar voor de iPhone 12-serie.