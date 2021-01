Zij bevestigden dat er optische Touch ID aan komt. De iPhone 13 zal dan op meerdere manieren te ontgrendelen zijn: met Face ID voor het gezicht en Touch ID voor de vingertoppen. Apple zou bezig zijn om Touch ID onder het scherm te testen voor de volgende generatie iPhones. Die liggen vanaf september 2021 in de winkels, als alles volgens plan verloopt. Een voormalige medewerker die eerder aan Touch ID werkte, vertelde The Wall Street Journal dat er grote sprongen zijn gemaakt met een optische scanner. De huidige Touch ID-knoppen werken met een capacitieve sensor.



Apple zou hebben gezegd dat de optische vingerafdrukscanners alleen zullen worden toegepast als het net zo veilig is als de huidige Touch ID. De vingerscanner wordt nog steeds gebruikt in de huidige iPhone SE en de meeste iPads en MacBooks. Recent verwerkte Apple de sensor nog op een compleet nieuwe plek: in de powerknop van de iPad Air 4.

Ultrasone vs optische scanners

Ultrasone scanners maken gebruik van modernere technologie en zijn betrouwbaarder, maar ook duurder om te produceren. Het voordeel is wel, dat ze onder veel omstandigheden werken, ook bij natte vingers. Ze brengen de 3D-structuur van een vinger in kaart en zijn daarom moeilijker te foppen dan scanners die een optische afbeelding van het patroon maken.

Bij sommige Android-toestellen wordt gebruik gemaakt van optische scanners, die gemakkelijk te omzeilen zijn. Apple zou kunnen kiezen voor een meer geavanceerde hybride sensor, die optische en capacitieve eigenschappen combineert. Daardoor kan het net zo veilig worden als de huidige scanners.



Al bij de iPhone 8 gingen geruchten over Touch ID in het scherm.

‘Galaxy S21 bevat hints’

De onthulling is te vinden in een artikel van techjournaliste Joanna Stern, die beschrijft hoe ze met de Samsung Galaxy S21 in een halve seconde haar toestel kan ontgrendelen als ze een mondkapje draagt. Bij de iPhone duurt het drie seconden, omdat Face ID eerst in actie probeert te komen en ze vervolgens alsnog haar pincode moet intoetsen. Vervolgens vertelt Stern dat Apple bezig is met vingerafdrukscanners in het scherm. Ze heeft dat gehoord van een voormalige medewerker. Volgens Stern kunnen we in de Galaxy S21 hints vinden voor vernieuwingen in de iPhone 13.

De iPhone 13 kan mogelijk ook iPhone 12S gaan heten, omdat er geen grote wijzigingen worden verwacht. Wel zou Apple een 120 Hz scherm en een kleinere notch kunnen toepassen. Een andere mogelijke verbetering is dat er een time-of-flight camera in alle modellen komt.

Overigens denkt analist Ming-Chi Kuo dat Apple kiest voor ultrasone technologie, geleverd door het bedrijf GIS. Qualcomm levert de ultrasone module en de laminering. We zijn benieuwd wie er gelijk krijgt.