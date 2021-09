Met de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max kun je macrofoto's maken. Hoe werkt het maken van foto's met extreme close-up? We leggen het uit in deze tip!

Macrofoto’s maken op de iPhone

Veel mensen vinden het leuk om macrofoto’s te maken. Door een insect, plant of waterdruppel van heel dichtbij te fotograferen kun je spectaculaire effecten krijgen. De macro-modus gebruikt de ultragroothoekcamera en het autofocussysteem op deze toestellen. Daarmee kun je tot op 2 centimeter afstand fotograferen.

Welke toestellen voor macrofoto’s?

Het maken van macrofoto’s is alleen mogelijk op deze toestellen:

De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben ook een ultragroothoekcamera, maar ze ondersteunen geen macrofotografie.

Zo maak je een macrofoto

Het schieten van een macrofoto gaat eigenlijk automatisch. Je hoeft niets in te schakelen of in de instellingen te wijzigen. Als je de normale camerafunctie van de iPhone gebruikt (dus met 1x zoom), dan breng je de camera iets dichterbij. Vanaf ongeveer 10 cm schakelt de camera automatisch over naar de macro-modus. Je krijgt dezelfde 1x uitsnede van de groothoeklens, maar dan extreem ingezoomd. Het werkt het beste als het object goed verlicht is.

Macro is ook beschikbaar voor video, slow motion en timelapses.

Er is ook kritiek op dit automatische omschakelen. Sommige mensen vinden dat de camera te abrupt overschakelt naar de ultragroothoeklens, waardoor je een vervreemdend effect krijgt. Apple heeft de kritiek gehoord en belooft dat je in een toekomstige software-update het automatische wisselen van cameralens kunt uitschakelen als je dichtbij komt.

Voorbeelden van macrofoto’s

Hieronder die je een aantal voorbeelden die Apple beschikbaar heeft gesteld. Om te laten zien dat ook jij dergelijke foto’s kunt maken hebben we hieronder nog wat meer voorbeelden.

Deze foto is gemaakt door iCulture-lezer Joost (@js_gallerynl) en met toestemming opgenomen in dit artikel:

Deze hebben we zelf gemaakt:

Ook kun je leuk spelen met waterdruppels:

Heb je zelf leuke macrofoto’s gemaakt? Tag ons (@iCulture.NL) op Instagram of op Twitter (@iculture) en we zullen de mooiste in een story opnemen!