September komt alweer in zicht en dat kan maar één ding betekenen: nieuwe Apple-aankondigingen! We beginnen dit jaar vermoedelijk met het iPhone-event van 2021, maar wat is de mogelijke datum?

Het seizoen van vooruitblikken op de grote Apple-aankondigingen van najaar 2021 is bijna weer aangebroken. Voor je het weet is het september en presenteren Tim Cook en zijn collega’s de nieuwste producten tijdens de jaarlijkse Apple-events. Het eerste event dit jaar is vermoedelijk het iPhone 13-event. Je vraagt je misschien af wanneer Apple de iPhone 13 aankondigt. Hoewel daar nog niks officieels over bekend is, zijn er al bronnen geweest die een datum voorspeld hebben. Dit weten we al over de datum van het iPhone-event van 2021.



Datum iPhone-event van 2021: wanneer onthult Apple de iPhone 13?

Het is al jarenlang een traditie dat Apple in september de nieuwste iPhones aankondigt. Vorig jaar was daarop een uitzondering. Het iPhone 12-event werd gehouden in oktober, doordat de coronapandemie zorgde voor vertraging in de productie van de nieuwste modellen. Maar het goede nieuws is dat de release van de iPhone 13 waarschijnlijk gepland staat voor september. Alles lijkt dus dit jaar op schema te liggen.

Bekijk ook Gerucht: 'Release iPhone 13 gepland voor eind september' Gaat Apple dit jaar wél in september een iPhone uitbrengen? Daar lijkt het wel op, zo voorspelt een analist. Al eerder leek het erop dat de ontwikkeling op schema ligt.

Een analist heeft ook al een datum van het iPhone-event van 2021 voorspeld. Hij denkt dat Apple de nieuwste iPhones in de derde week van september presenteert. Dat zou uit komen op de week van 13 september. Maar het is niet lastig om deze voorspelling te doen. Kijk maar naar de data van het verleden:

Apple kiest altijd voor de tweede of derde week van september, meestal op een dinsdag of woensdag. De mogelijke datum van 14 september 2021 voor het iPhone 13-event is daardoor een veilige gok. De planning zou er dan als volgt uit kunnen zien (let op: er is dus nog niks bevestigd):

Datum iPhone 13-event: 14 september

Start pre-order iPhone 13: 17 september

Start verkoop iPhone 13: 24 september

‘Ook iPhone-event van 2021 is virtueel’

Sinds de start van de coronapandemie worden alle Apple-events virtueel gehouden. Dat wil zeggen dat er geen groep journalisten en andere genodigden bij elkaar in één zaal zitten en live naar de aankondigingen kijken, maar dat Apple een van tevoren opgenomen video op YouTube livestreamt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg kiest Apple ook dit jaar voor een virtueel event. Dat heeft er vooral mee te maken dat veel Apple-medewerkers nog altijd vanuit huis werken en dat de besmettingen in veel landen nog altijd hoog liggen.

Apple was oorspronkelijk van plan medewerkers vanaf september weer vaker in het hoofdkantoor in Cupertino te laten werken. In dat geval had een live persconferentie een mogelijkheid geweest, maar dat lijkt nu dus van de baan.

Wat gaat Apple aankondigen?

Tijdens het event verwachten we in ieder geval de iPhone 13-serie, maar er staat nog meer op de planning. De Apple Watch Series 7, iPad mini 2021 en een nieuwe instap-iPad voor 2021 worden mogelijk ook onthuld. Tot slot zal Apple daar de releasedatum van iOS 15 en de andere software-update aankondigen.

