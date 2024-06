Naast de gewone donkere modus op de iPhone en iPad is het vanaf iOS 18 en iPadOS 18 ook mogelijk om appicoontjes donker te maken. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Stoor jij je aan felgekleurde appicoontjes in het donker? Zelfs met de donkere modus van de iPhone en iPad kan dit nog een irritatie zijn. Je kunt vanaf iOS 18 en iPadOS 18 zelf kiezen of de appicoontjes donker of licht zijn, ongeacht de stand van de gewone donkere modus. En wil je de kleur van appicoontjes aanpassen, dan is dat ook mogelijk met een andere kleurtint.

Zo kun je appicoontjes donker maken in iOS 18

Het is een van de belangrijkste iOS 18 beginscherm vernieuwingen en daarom leggen we je graag uit hoe je de appicoontjes donker kunt maken. Allereerst zijn hier de vier smaken:

Altijd licht

Altijd donker

Automatisch schakelen met de gewone donkere modus

Getint

Als je kiest voor Altijd donker, dan kun je zelfs nog kiezen om je wallpaper ook in de donkere stand te zetten. Dat contrasteert wellicht beter met donkere appicoontjes. Seleceer je Getint, dan krijgen je apps in eerste instantie een tint die bij je wallpaper past. Dat kun je echter ook aanpassen. Zo kom je bij de instellingen:

Ontgrendel je iPhone of iPad en ga naar het beginscherm. Houd je vinger ingedrukt op een lege plek zodat de apps gaan wiebelen. Tik linksboven op Wijzig en kies Pas aan. Kies voor automatisch, altijd donker, altijd licht of getint. Heb je Altijd donker geselecteerd? Dan verschijnt linksboven in het venster een zonnetje. Tik hierop om de wallpaper donker of licht te maken. Klaar? Tik op je apps om het menu te sluiten.

Appicoontjes andere kleur geven

Wil je je beginscherm een geheel eigen stijl geven? Hou je alles liever zwart-wit of ben je juist gek op blauw? Vanaf iOS 18 kun je de appicoontjes ook allemaal een andere kleur geven. De iPhone legt een soort filter over de appicoontjes in een eigen gekozen kleur. Dt werkt nagenoeg hetzelfde als het instellen van de donkere icoontjes. Zo kun je de kleur van appicoontjes aanpassen:

Ontgrendel je iPhone of iPad en ga naar het beginscherm. Houd je vinger ingedrukt op een lege plek zodat de apps gaan wiebelen. Tik linksboven op Wijzig en kies Pas aan. Kies voor de optie Getint. Je toestel kiest zelf een kleur die past bij de wallpaper. Pas de kleur aan met de kleurregelaars onderaan het scherm. Je ziet de icoontjes live van kleur veranderen. Wil je een andere kleur uit je wallpaper kiezen? Tik dan op het knopje rechtsboven om de kleurenkiezer te laten verschijnen. Versleep deze naar de juiste plek en laat los om de desbetreffende kleur te kiezen.

Helaas heeft de wijziging van de kleuren en tint van de appicoontjes geen effect op de weergave van apps in CarPlay. Eveneens jammer is dat je deze voorkeuren niet kunt instellen per Focus. Je moet het dus doen met één keuze, maar je kunt natuurlijk wel altijd wisselen naar iets anders. Benieuwd wat deze update nog meer brengt? Check dan ons artikel over het iOS 18 beginscherm!

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.