De afgelopen maanden gonst het van de geruchten over een 120Hz-scherm in de iPhone 13. Nadat er afgelopen zomer al geruchten waren dat de iPhone 12 zo’n display zou krijgen (maar dat uiteindelijk niet gebeurde), is de hoop nu gevestigd op de iPhone 13. Je hebt misschien wel vaker gehoord van refresh rate, verversingsgraad en hertz, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor jou? Wat heb je aan een iPhone 13 met 120Hz-display?

Wat betekent 120Hz?

Een beeldscherm bestaat uit pixels, die razendsnel worden ververst om de content op het scherm te kunnen tonen. De snelheid waarmee pixels worden ververst, wordt de refresh rate (ook wel verversingsgraad of vernieuwingsfrequentie) genoemd. De snelheid wordt aangeduid in hertz (Hz). Een standaard iPhone-scherm heeft een refresh rate van 60Hz, waardoor de pixels dus zestig keer per seconde worden ververst. Hoe hoger het aantal hertz, hoe vaker de pixels ververst worden. 120Hz is dus een verdubbeling van de nu gebruikte 60Hz.

Volgens geruchten krijgen alleen de Pro-modellen van de iPhone 13-serie een 120Hz-display. Dat betekent dus dat je het vermoedelijk alleen vindt op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Momenteel vind je de techniek al bij de iPad Pro. Apple noemt het daar het ProMotion-scherm.

De voordelen van 120Hz op iPhone 13

Een iPhone 13 met 120Hz-display heeft een aantal voordelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

#1 Animaties zijn een stuk vloeiender

Als je ooit al eens een iPad Pro met ProMotion-scherm gebruikt hebt, weet je misschien wel hoe het is om met een dergelijk scherm te werken. Je merkt het verschil nagenoeg direct: het scrollen en vegen door schermen gaat een stuk vloeiender dan voorheen. Zeker als je daarna weer terugkeert naar een 60Hz-scherm, valt het ineens op dat er eigenlijk altijd wel een kleine hapering in de animaties zit. Met 120Hz lopen alle animaties mooier in elkaar over. En aangezien iOS nogal wat animaties heeft (denk aan het afsluiten of openen van apps), is dat meteen op veel plekken merkbaar. Ook bij het scrollen zul je zien dat het een stuk soepeler gaat.

Smartphonemaker OnePlus heeft eerder eens een vergelijkingsvideo gemaakt met haar eigen toestellen. De simulatie is wat overdreven, maar het geeft wel een idee hoe een 120Hz-scherm eruit ziet.

#2 iPhone ‘voelt’ sneller

Doordat de animaties en het scrollen soepeler zijn, lijkt het tegelijkertijd dat de iPhone sneller is. In feite is dat niet zo, maar de hoge verversingsgraad geeft wel die illusie. We zien dit ook als we een iPad Pro en een andere iPad met elkaar vergelijken. Je kan de taken niet per se sneller uitvoeren, maar voor je gevoel gaat alles op het 120Hz scherm wel een stukje vlotter. Bovendien is het ook wat prettiger voor je ogen, al kan dat natuurlijk per persoon verschillen.

#3 Beter voor games

Zo’n hoge refresh rate heeft ook voordelen bij games. Content als games worden getoond met een bepaalde framerate (frames per seconde, oftewel FPS). Dat is de snelheid waarop de frames met daarop de beelden elkaar per seconde opvolgen. Hoe hoger de framerate, hoe soepeler ook een game is. Het gaat hand-in-hand met de eerder genoemde refresh rate. Games hebben meestal een framerate van 30 of 60 FPS, waarbij 60 vaak als ideaal gezien wordt. Maar met een hogere framerate in combinatie met een refresh rate zien games er nog beter uit. Die ene gevaarlijke sprong in die platformgame kan bij een hogere framerate en refresh rate net een stuk makkelijker gaan. Games reageren sneller en zien er spectaculairder uit.

Met Apple’s focus op Apple Arcade kan het zomaar gebeuren dat ontwikkelaars games gaan maken die geoptimaliseerd zijn voor een 120Hz-scherm. Bovendien gaan er ook geruchten dat de nieuwe Apple TV 120Hz beelden kan tonen (al heb je daar dus nog wel een geschikte televisie voor nodig).

#4 Scherm past zich aan

Een hoge verversingsgraad heb je echt niet altijd nodig. Bij films kan het zelfs storend zijn, omdat de content zelf in een lagere framerate getoond wordt. Het is dan ook belangrijk dat een dergelijk display de verversingsgraad aan kan passen, zodat er altijd een passende refresh rate getoond wordt. Bij de iPad Pro doet Apple dat al en het is de verwachting dat dat ook bij de iPhone allemaal automatisch geregeld wordt. Zit je een boek te lezen, dan wordt de refresh rate naar beneden aangepast om batterij te besparen. het scherm zorgt ervoor dat je het alleen ziet als je het nodig hebt.

#5 Beter schrijven op je scherm

Op de iPad Pro zorgt het 120Hz-scherm ervoor dat schrijven met de Apple Pencil een stuk beter gaat. De lijn die op het scherm verschijnt, volgt veel nauwkeuriger de bewegingen die je met de schrijfpen maakt. Er zit minder vertraging op, waardoor schrijven een stuk beter gaat. In een video is al eens aangetoond hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Of dat ook op de iPhone straks mogelijk is, is nog afwachten. Apple heeft (nog) geen Apple Pencil voor de iPhone beschikbaar, maar het is ook mogelijk dat andere fabrikanten van schrijfpennen hiervan willen profiteren. Zeker op de grotere iPhone 13 Pro Max kan dit best nog wel van pas komen.

Nadelen van 120Hz-scherm in iPhone 13

Behalve voordelen, heeft zo’n scherm ook nog wel wat nadelen. Dat geldt eigenlijk wel voor elke nieuwe schermtechniek, zoals je ook bij OLED zag. Sommige nadelen zijn minder storend dan de ander.

#1 120Hz-display is vaak duurder

Bij de introductie van de OLED-iPhone zagen we al dat Apple een sprong maakte met de prijs, doordat de schermtechniek veel duurder was. Naarmate dergelijke technieken langer beschikbaar zijn, worden productieprocessen versimpeld en gaan de kosten ook omlaag. Vandaar dat we OLED inmiddels in alle nieuwe iPhones zien en niet alleen maar in de high-end modellen.

Een 120Hz-scherm is ook duurder dan een 60Hz-display, omdat het productieproces ingewikkelder is. Apple gaat bijvoorbeeld volgens geruchten een LTPO-display gebruiken, dat nog niet door iedere fabrikant gemaakt kan worden. Dat is ook één van de redenen dat we dit scherm alleen in de duurste Pro-modellen gaan zien.

#2 Gebruikt meer stroom

Een 120Hz-display kan een behoorlijke aanslag op het batterijverbruik betekenen. Als een scherm de content in deze hoge refresh rate moet tonen, kost dat de smartphone veel meer stroom. Vandaar dat Apple waarschijnlijk ook het scherm zo maakt dat de 120Hz alleen getoond wordt als het nodig is. Zo voorkomt Apple dat je iPhone ineens een paar uur minder lang mee gaat. Maar dat betekent waarschijnlijk ook dat de algehele batterijduur van de iPhone 13 niet veel langer zal zijn dan van de huidige iPhones, ondanks optimalisaties in bijvoorbeeld het stroomverbruik van de chip.

Dat zien we overigens vaker: Apple’s nieuwe chips zijn vaak energiezuiniger, maar die besparing wordt vaak gebruikt om nieuwe geavanceerde functies toe te voegen in plaats van een aanzienlijk langere accuduur. Bij de Apple Watch Series 5 heeft Apple bijvoorbeeld een always-on display toegevoegd, terwijl de accuduur ongeveer hetzelfde blijft.

#3 Vereist meer kracht

Een ander nadeel is dat je niet op elke smartphone zomaar een 120Hz-display kan zetten. Zo’n scherm moet ook aangestuurd worden en daar komt de chip in het toestel aan te pas. Een 120Hz-scherm vereist een krachtige chip en daarom zal je zo’n scherm ook niet zo snel zien bij budgettelefoons. Gelukkig hoeven we daar bij de iPhone 13 niet bang voor te zijn: Apple’s chips staan bekend om de beste prestaties in de markt en dat zal bij de iPhone 13 waarschijnlijk ook weer het geval zijn.

Lees meer over Apple’s schermtechnieken in ons overzichtsartikel. Benieuwd naar de geruchten over het iPhone 13-scherm? Dan hebben we daar ook een apart artikel voor.