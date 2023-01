Volgens een betrouwbare bron werkt Apple aan een of meerdere smart displays voor het bedienen van je smart home. Het is een iPad-achtig apparaat dat je aan de muur zou kunnen bevestigen.

Je HomeKit-apparaten bedienen kan op heel veel manieren: met de Woning-app op iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, met je stem dankzij Siri op alle Apple-apparaten en bijvoorbeeld de HomePod en nog veel meer. Maar Apple lijkt nog meer in te willen zetten op HomeKit en smart home met een nieuw apparaat: een smart display. Dit slimme scherm zou vooral bedoeld zijn als gadget voor je smart home.



‘Apple komt met smart display voor smart home’

Er zijn veel HomeKit-gebruikers die een oudere iPad gebruiken als een soort bedieningspaneel voor HomeKit, door deze in een hoes aan de muur te bevestigen en op het stopcontact aan te sluiten. Het lijkt erop dat dit Apple op ideeën gebracht heeft, want het smart display waar Apple volgens Bloomberg aan zou werken vervult ook deze rol. Het iPad-achtige slimme scherm kan je aan de muur bevestigen of ergens anders magnetisch ophangen. Je kan ermee je smart home-apparaten bedienen (denk aan de thermostaat aanpassen of je lampen aan- of uitzetten), maar ook video’s kijken en FaceTime-gesprekken voeren. Het apparaat is in feite dan ook een goedkopere iPad, maar mogelijk zonder alle mogelijkheden die de iPad biedt.



Huidige Woning-app op de iPad

Het is niet duidelijk welke specs dit slimme scherm krijgt en in welk formaat het uit komt. Apple zou in ieder geval wel denken aan grotere versies. Het smart display van Apple is bovendien vergelijkbaar met de Echo Show en Nest Hub van Google, zo zegt de bron.

Eerder gingen er geruchten dat Apple werkt aan een dock voor de iPad om hem als smart home-scherm te gebruiken, maar het is onduidelijk of dit product er nog komt.

Bekijk ook 'Apple werkt aan losse iPad-dock voor smart home-scherm' Apple zou gewerkt hebben aan een dock voor de iPad, waarmee je de tablet als smart home-scherm kunt gebruiken. Dit is vergelijkbaar met wat Google van plan is met de Pixel Tablet.

De ontwikkeling van het slimme scherm zou inmiddels wel meermaals uitgesteld zijn en komt nu waarschijnlijk pas op z’n vroegst volgend jaar uit. Naast het slimme scherm zou Apple ook nog werken aan een product dat de Apple TV en HomePod combineert, met daarin ook een FaceTime-camera.