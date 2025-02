Volgens bronnen werkt Apple nu al aan de opvolger van de iPhone 16e: de iPhone 17e. Dat impliceert dat Apple voor het eerst jaarlijks een budgetmodel van de iPhone gaat uitbrengen. Maar wat voor upgrades kun je verwachten? Dat zetten we in dit artikel op een rij.

Apple zette op 19 februari de iPhone SE bij het grofvuil, en de iPhone 16e kwam ervoor in de plaats. Dit nieuwe instapmodel is een uitgeklede iPhone 16, met dezelfde chip, maar een camera minder, een iets ouderwetser design en een paar missende features. Hoewel er van de iPhone SE maar drie modellen uit zijn gekomen in zijn negenjarig bestaan, lijkt Apple het nieuwe e-model wat meer liefde te willen geven in de komende jaren.

‘iPhone 17e op komst’

Volgens bronnen binnen de leveringsketen van Apple wordt er nu al gewerkt aan een iPhone 17e. Dat meldt Apple-leaker Fixed Focus Digital op Weibo. Dit nieuwe model zou dan waarschijnlijk in 2026 gelanceerd worden, ongeveer op hetzelfde moment in het jaar als de iPhone 16e en iPhone SE ervoor: rond februari of maart.

Hoewel het woord van één leaker niet veel waard is, zijn er genoeg factoren die de komst van de iPhone 17e aannemelijk maken. Zo zal de naam 16e met de komst van de iPhone 17-serie in september al snel achterhaald klinken. Dat er niet voor een tijdloze naam als iPhone SE is gekozen, is waarschijnlijk omdat Apple verwacht dat er toch reguliere updates voor het model komen. Fixed Focus Digital was tevens één van de eerste bronnen die de naam iPhone 16e correct voorspelde.

Proefballon

Wat een iPhone 17e ook aannemelijk maakt, is dat Apple meestal zijn ‘proefballonnen’ in ieder geval twee keer uitbrengt. Denk bijvoorbeeld aan het mini-model van de iPhone, die het twee generaties volhield, en het Plus-model dat na drie generaties ook lijkt te verdwijnen. Apple geeft zichzelf zo de tijd om de bekijken of een model aanslaat of niet. Gezien de lange aanlooptijd naar een nieuwe iPhone, zou dit niet al na één generatie besloten kunnen worden.

Overigens hoef je geen spectaculair nieuw model te verwachten. Gezien Apple doorgaans een design langer dan één generatie aanhoudt, is de kans groot dat een eventuele iPhone 17e hetzelfde design krijgt als de iPhone 16e. Wel zou hij de nodige upgrades krijgen, zoals een snellere A19-chip, een beter camerasysteem, en wie weet zelfs MagSafe.

Eerst de iPhone 17

Hoe dan ook is de iPhone 17e dus nog ver weg: als hij er komt, is dat niet voor februari 2026. Voor die tijd verwachten we vier andere iPhone 17-modellen in september: de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.