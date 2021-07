iPhone 13 met always-on: wat zijn de voordelen?

Op iCulture hebben we al meermaals geschreven over een always-on scherm in de iPhone 13. Al eerder in februari was er een gerucht die sprak over een iPhone-scherm dat altijd aan staat, maar nu is er een betrouwbaardere bron die beweert dat de iPhone een Apple Watch-achtig always-on display krijgt. De Apple Watch heeft sinds de Series 5 een always-on scherm en is daar een logische toevoeging. Maar wat zijn de voordelen van een always-on scherm in de iPhone 13? We zetten vier mogelijke voordelen op een rij, maar leggen je ook enkele mogelijke nadelen voor.

Always-on op de iPhone?

Allereerst is het goed om te weten dat er nog niets zeker is of always-on daadwerkelijk naar de iPhone komt. Sommige concurrerende Android-toestellen hebben al always-on. Het zorgt ervoor dat (een deel van) het scherm altijd aan staat, zelfs als je deze niet gebruikt. Het heeft zowel voor- als nadelen. Apple heeft op de Apple Watch al bewezen dat always-on goed werkt, zonder dat het scherm inlevert op beeldkwaliteit.

Always-on is alleen mogelijk dankzij een LTPO OLED-display. De beeldverversing wordt vaak naar beneden bijgesteld, zodat de functie niet al teveel stroom verbruikt. Op de Apple Watch zie je dat de klok elke seconde wordt ververst en dat is vaak precies genoeg om altijd up-to-date informatie te hebben.

#1 Snel de tijd en batterij checken

Als Apple ervoor kiest om een always-on scherm toe te voegen aan de iPhone 13, denken we dat deze functie in ieder geval beschikbaar is. Het is dan mogelijk om vanaf het toegangsscherm altijd de tijd en bijvoorbeeld de batterij te checken. Als je een horloge draagt (een Apple Watch of een ander horloge of fitnesstracker) zal dit voor jou minder nuttig zijn, maar voor iedereen die geen horloge heeft kan dit goed van pas komen. Bijvoorbeeld als je iPhone in een houder op je bureau staat of in een dock op je nachtkastje. Omdat de iPhone gebruikmaakt van OLED en Apple het always-on scherm in een gedimde status zou kunnen zetten, geeft dit ‘s nachts mogelijk niet al teveel licht. Je iPhone is daarmee meteen een soort wekker waar je altijd het tijdstip op kan checken.

#2 Meldingen in één blik bekijken

Wat Apple ook op een always-on scherm op de iPhone 13 kan tonen, is je belangrijkste meldingen. Ook dit kan van pas komen als de iPhone op tafel ligt of in een dock op je bureau staat. Hierdoor hoef je niet op je Apple Watch te kijken of het scherm van je iPhone te activeren om in één keer je belangrijkste meldingen te bekijken. Dit zou ook goed van pas kunnen komen in combinatie met het nieuwe geplande overzicht van notificaties in iOS 15.

#3 Komst van complicaties op de iPhone

Dit is misschien wel de meest interessante toevoeging. Op de Apple Watch ken je de complicaties misschien wel. Dit zijn de kleine informatieblokjes op de wijzerplaat. De term complicaties wordt al jaren gebruikt in de horloge-industrie. Apple zou dit met een always-on scherm ook makkelijk op het toegangsscherm van de iPhone kunnen zetten, zodat je bijvoorbeeld snel het weer, een lopende timer of een agenda-afspraak kan zien vanaf je iPhone, zonder dat je het scherm hoeft aan te zetten. Als Apple een always-on scherm gaat introduceren, zal vermoedelijk alleen een deel van het scherm informatie tonen. Door deze informatie compact in kleine blokjes op het scherm te zetten, oogt het niet al te druk en wordt je niet overdonderd door allerlei informatie.

Het is niet voor niets dat Mark Gurman van Bloomberg spreekt over een “Apple Watch-achtig always-on display” in de iPhone 13. De complicaties zijn veelgebruikte en populaire informatieblokjes op de Apple Watch en een uitbreiding naar de iPhone is zeker niet ondenkbaar.

#4 Langere accuduur (als je het uitzet)

Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 een aanzienlijk grotere batterij. Apple zou dit vooral gebruiken voor het ProMotion-display, maar dus ook voor het always-on scherm. Per saldo behoud je dan dezelfde accuduur als je nu al gewend bent, maar dan dus wel met meer geavanceerde schermfuncties. Dit zien we ook al op de Apple Watch: de Apple Watch Series 5 en Series 6 gaan met always-on ongeveer net zo lang mee als alle andere modellen. Maar zodra je de functie uitzet, kan de accuduur met een paar uur verlengd worden. Dat zou ook het geval kunnen zijn op de iPhone 13. Als de het always-on scherm er komt, gaan we er namelijk wel vanuit dat de optie ook uit te schakelen is.

#5 Je iPhone sneller gebruiken

Apple laat je nu al op allerlei manieren je iPhone activeren: via de zijknop of thuisknop, door de iPhone op te tillen of door op het scherm te tikken. Met een always-on scherm staat het display (zoals de naam al zegt) altijd aan. Je zou daardoor alleen maar op een melding te hoeven tikken die al zichtbaar is, om de iPhone uit de always-on modus te halen en meteen te gebruiken. Toegegeven: erg nodig zou deze verbetering niet zijn, maar het zou ervoor kunnen zorgen dat het activeren van de iPhone een stukje sneller gaat.

#6 Ondersteuning door apps van derden

Behalve voor standaardfuncties zou een always-on scherm ook gebruikt kunnen worden door apps van derden. Het is niet voor niets dat Apple in watchOS 8 het always-on scherm openstelt voor ontwikkelaars. Denk aan sport- of audio-apps die daar gebruik van kunnen maken. Als je geen Apple Watch hebt en vaak sport met je iPhone, kan zo’n always-on scherm goed van pas komen om bijvoorbeeld snel te checken hoeveel kilometers je gerend hebt. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken waarin je het automatisch slot van je iPhone-scherm even uit zet om te voorkomen dat je iPhone telkens op zwart gaat, bijvoorbeeld als je een presentatie geeft of als je aan het koken bent.

Zijn er ook nadelen van always-on op iPhone 13?

Naast deze voordelen zijn er ook nog wat nadelen aan een always-on scherm in de iPhone 13. Dat heeft vooral te maken met de kosten en of het voor jou nuttig is of niet.

#1 Waarschijnlijk alleen op duurdere modellen

Als Apple een always-on scherm gaat toevoegen aan de iPhone 13-serie, zien we dit waarschijnlijk alleen op de Pro-modellen. Alleen deze modellen krijgen de nieuwste schermtechnieken. Op de Apple Watch zien we dat ook: de voordeligere Apple Watch SE heeft geen always-on scherm, terwijl de nieuwste Apple Watch Series 6 dat wel heeft. Apple ziet het echt als een extra functie voor pro-gebruikers, waardoor je er wel meer voor moet betalen als je het wil gebruiken.

#2 Werkt (vermoedelijk) alleen op toegangsscherm

De always-on status werkt waarschijnlijk alleen op het toegangsscherm met de meldingen. Bij het gebruik van apps zal Apple de functie waarschijnlijk deactiveren, om te voorkomen dat er lange tijd dezelfde dingen op het scherm staan waardoor er kans is op inbranden. Verwacht dus niet dat je zomaar je favoriete muziek-app altijd aan kan hebben staan (tenzij je het automatisch slot zelf uitzet).

#3 Overbodig voor Apple Watch-gebruikers

Gebruikers van een Apple Watch zullen een stuk minder profiteren van een always-on scherm in de iPhone 13, zo is de verwachting. Je hebt immers altijd al een horloge in de buurt waar je de tijd en belangrijke informatie zoals het weer, je agenda of timer kan bekijken. Zeker als je al een Apple Watch met always-on hebt, is het voordeel op de iPhone beperkt.

Het always-on scherm in de iPhone 13 is één van de mogelijke vernieuwingen voor het scherm. Eerder kon je op iCulture al lezen over de voordelen van een iPhone 13 met 120Hz-display.

