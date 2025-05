Als we bronnen mogen geloven krijgt het scherm van het 20-jarige jubileummodel van de iPhone een geheel nieuwe look. Er zouden helemaal geen schermranden meer op zitten. Hoe gaat Apple dat doen?

Het lijkt er steeds meer op dat Apple voor de 20-jarige verjaardag van de iPhone grootse plannen heeft. Eerder waren er al berichten dat de iPhone van het 20-jarige jubileum een geheel nieuw design krijgt, waarbij glas een veel grotere rol gaat spelen. Nu schrijft de Koreaanse site ETNews dat een display zonder schermranden daar een belangrijk onderdeel van gaat zijn.

‘iPhone zonder schermranden komt in 2027’

In 2027 viert Apple het 20-jarige jubileum van de iPhone. Het is de verwachting dat Apple dan flink zal uitpakken met een meer vernieuwend model. In 2017 deed Apple hetzelfde met de iPhone X, dat een geheel nieuw uiterlijk kreeg en afscheid nam van de thuisknop. Nu lijkt het erop dat Apple in 2027 van nog meer afscheid gaat nemen, namelijk van de schermranden.

Apple’s leveranciers zouden bezig zijn met een techniek waarbij het scherm aan vier kanten gebogen is, dus niet alleen links en rechts maar ook boven en onder. Daardoor ziet de toekomstige iPhone er vanaf de voorkant uit als een groot scherm, zonder ook maar iets van een zwarte schermrand te zien. De schermranden zijn er wel, maar dan aan de zijkant van de iPhone. Die zie je dan echter niet als je de iPhone gebruikt.

Bekijk ook ‘Apple werkt aan compleet nieuw iPhone-ontwerp voor 20-jarig jubileum’ Apple werkt aan een nieuw en gedurfd iPhone-ontwerp voor het 20-jarig jubileum in 2027, waarschijnlijk met meer glas en mogelijk een uniek ontwerp.

Apple is de laatste jaren al stapjes aan het nemen wat betreft schermranden. Bij de iPhone 15 Pro zagen we al wat dunnere randen en bij de iPhone 16 Pro is dat nog verder doorgevoerd. Dat geeft het toestel optisch gezien een iets andere uitstraling, terwijl tegelijkertijd het scherm ook wat groter kan worden zonder dat het toestel zelf in afmeting toeneemt.

Of de iPhone zonder zichtbare schermranden er ook echt komt, is nog niet zeker. De techniek is nog volop in ontwikkeling en 2027 is nog ver weg. Tegelijkertijd zou Apple dan ook afscheid willen nemen van een uitsnede voor de frontcamera. Het is de verwachting dat de iPhone 18 Pro van 2026 nog wel een cameragaatje heeft.

Bekijk ook Gerucht: ‘Eerste iPhone met Face ID achter het scherm komt in 2026 (met een opmerkelijk detail)’ De iPhone 18 Pro zou het eerste model worden waarbij Face ID achter het scherm verwerkt zit, waardoor er geen uitsnede nodig is. Maar voor de frontcamera wordt wel een uitzondering gemaakt.

Bovendien is het nog maar de vraag wat dit doet met de stevigheid van het toestel. De behuizing (momenteel nog aluminium, titanium of roestvrij staal) vangt in veel gevallen de klap op als je het toestel laat vallen. Als dit ook van glas is, kan dit gevolgen hebben voor de bouwkwaliteit. Hoe Apple dit gaat oplossen is nog de vraag.

‘Nieuwe solid-state accu’

Tegelijkertijd schrijft de website dat Apple een nieuwe batterijtechniek zou willen gaan gebruiken, waarmee de batterijduur aanzienlijk hoger wordt. Apple zou voor 100% gebruik willen maken van silicium in een zogenaamde solid-state batterij. Deze techniek is al jarenlang in de maak, maar komt nu langzamerhand op de markt. Dat zou de iPhone ook een flinke boost in batterijduur kunnen geven.

Al eerder schreven we dat 2027 een heel belangrijk jaar voor Apple gaat worden, mede door het 20-jarige jubileum van de iPhone. Maar Apple heeft nog veel meer in petto.