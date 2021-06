Er zijn aanwijzingen dat de iPhone 13-modellen een aanzienlijk grotere batterij krijgen. Maar levert dat ook een langere accuduur op? Dat is nog de vraag, want Apple kan de extra capaciteit ook op andere manieren benutten.

De batterij in de iPhone 12-modellen waren in vergelijking met de iPhone 11-serie een stukje kleiner geworden. Gelukkig betekende dat niet een kortere accuduur, maar toch is het goed nieuws als Apple weer overstapt op grotere accu’s. Volgens een bron op het Chinese sociale netwerk Weibo krijgen alle iPhone 13-modellen een grotere batterij. Het nieuws wordt gedeeld door de bekende geruchtenlekker @L0vetodream, die regelmatig juiste informatie wist te geven over onaangekondigde producten.



iPhone 13 batterij: ‘groter dan vorige modellen’

Volgens de bron krijgen alle iPhone 13-modellen een batterij met hogere capaciteit. De grootste verbetering zien we bij de iPhone 13 Pro Max: die gaat volgens de gelekte info van 3687 mAh naar 4352 mAh. Dat is een verhoging van 18%. Bij de iPhone 13 en iPhone 13 Pro is het verschil zo’n 10%: van 2815 mAh naar 3095 mAh.

Het toestel dat het meest zou profiteren van een grotere batterij, is de iPhone 12 mini. Helaas is de verbetering daar procentueel het kleinst, namelijk van 2227 mAh naar 2406 mAh. Dat is een verbetering van zo’n 8%. De iPhone 12 mini krijgt vooral de kritiek dat het lastig is om een volledige dag te doen met een enkele batterijlading. Aan de andere kant is het geen verrassing dat de sprong in capaciteit daar het kleinst is. Omdat het toestel zo compact is, is er ook minder ruimte voor een grotere accu.

Maar of de hogere capaciteit in de batterij van de iPhone 13 ook zorgt voor een langere accuduur, is nog maar de vraag. Apple gebruikt een grotere capaciteit vaak om meer geavanceerde functies toe te voegen. Voor dit jaar staat het ProMotion 120Hz display voor iPhone 13 op het lijstje. Dit zorgt voor vloeiendere animaties, maar zo’n hoge verversingsgraad heeft wel als nadeel dat het meer stroom verbruikt. Voor deze functie komt zo’n grotere batterij dus als geroepen.