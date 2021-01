In de iPhone 12 Pro Max gebruikt Apple voor het eerst een zogenaamde optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving. Deze techniek zorgt ervoor foto’s altijd scherp zijn, ook als je hem in beweging maakt of filmt terwijl je op een hobbelige weg rijdt. Volgens Digitimes gaat Apple deze verbetering in 2021 op alle iPhones doorvoeren.



‘Alle iPhone 13 modellen met sensorstabilisatie’

Sensorstabilisatie is een cameratechniek die al langer in profssionele DSLR-camera’s bestaat. Afgelopen jaar bracht Apple dit als eerste naar de iPhone, maar alleen in de iPhone 12 Pro Max. Door deze techniek beweegt de complete sensor fysiek mee met het toestel, met als gevolg scherpere beelden.

Het is één van de onderscheidende functies van de iPhone 12 Pro Max ten opzichte van de andere modellen, maar in de 2021 iPhones (voorlopig vaak iPhone 13 genoemd) zou dit dus naar de complete line-up komen. Het is de vraag wat dit betekent voor de rest van de camera en de modellen. Sensorstabilisatie is in de iPhone 12 Pro Max onder andere mogelijk omdat er meer ruimte is in het toestel vanwege het grotere ontwerp.

Onlangs werd ook beweerd dat alle iPhone 13-modellen de LiDAR Scanner krijgen. De verschillen tussen de standaard- en pro-modellen wordt daarmee kleiner, in ieder geval op het gebied van de camera.