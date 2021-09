Dankzij ProMotion zien animaties er op een scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh rate, waardoor alles veel soepeler oogt. Hier lees je er alles over.

Apple heeft al diverse schermtechnieken ontwikkeld zoals True Tone en Haptic Touch, maar er is ook een techniek genaamd ProMotion. ProMotion is de naam die Apple gebruikt voor schermen met een hoge refresh rate. Momenteel is dit beschikbaar op de iPad Pro en iPhone 13 Pro. Maar wat heb je hier nou eigenlijk aan? Wat zijn de voordelen van een ProMotion-display?

Wat betekent ‘refresh rate’?

Bij apparaten met een display worden pixels in het scherm met een bepaalde frequentie ververst. Zodoende kunnen pixels bij iedere verversing een nieuw beeld tonen. Hoe hoger deze verversingsgraad, hoe rustiger het voor je ogen is en hoe soepeler het beeld beweegt. Dit merk je bijvoorbeeld bij het scrollen, waarbij alle animaties vloeiend in beeld verschijnen.

De refresh rate (of vernieuwingssnelheid) wordt aangeduid in hertz (Hz). Een standaard iPhone met LCD-scherm heeft een verversingsfrequentie van 60Hz. Dit getal geeft aan hoe vaak het scherm binnen een seconde ververst wordt. Dit zorgt in het algemeen voor vloeiende beelden, maar het kan natuurlijk altijd beter.

ProMotion op de iPad en iPhone, wat is het?

Hier komt ProMotion om de hoek kijken. Deze schermtechniek zorgt voor een maximale refresh rate van 120Hz, waardoor een ProMotion-scherm twee keer zo vaak ververst kan worden als een normaal 60Hz-scherm. ProMotion is de naam die Apple aan zo’n scherm met hoge refresh rate gegeven heeft. De hoeveelheid hertz hangt samen met de term frames per seconde (FPS). Dit geeft aan hoe snel het scherm ververst kan worden, terwijl frames per seconde een eigenschap is van de content zelf (bijvoorbeeld een film).

Wat prettig is aan ProMotion is dat de vernieuwingsfrequentie variabel is. Het scherm draait dus niet continu op 120Hz, want dat zou een aanslag op de batterij betekenen. In plaats daarvan kan een ProMotion-scherm schakelen tussen 10Hz en 120Hz en alles wat ertussen zit. Lees je een boek, dan schakelt het scherm terug naar 10Hz. Er is immers geen beweging op het scherm en dus is het niet nodig dat pixels vaak verversen. Speel je games of scrol je enthousiast door Safari, dan kan het scherm opschalen naar 120Hz.

Welke iPhones en iPads hebben ProMotion?

ProMotion is beschikbaar op de iPad en iPhone, maar lang niet op alle modellen. Het gaat om onderstaande modellen:

We verwachten dat het ProMotion-scherm voorlopig nog wel even gereserveerd blijft voor Pro-modellen van de iPhone en iPad. Het is een duurdere schermtechniek dan een regulier 60Hz-scherm. Bovendien moet Apple klanten een reden geven om duurdere producten aan te schaffen.

Wat heb ik aan ProMotion?

Een ProMotion-scherm wordt met 120Hz twee keer zo snel ververst als een gewoon LCD-scherm, maar wat heb je daar in de praktijk aan? Zodra je zo’n scherm gebruikt, merk je dat animaties vloeiender zijn. Het scrollen gaat soepeler en ook games speel je zonder haperingen op het scherm. Het ProMotion-scherm komt ook goed van pas bij het gebruik van de Apple Pencil op een iPad Pro.

De Apple Pencil kan beelden in een zeer grote nauwkeurigheid doorsturen. Deze tekenpen verstuurt data met 240 Hz, maar het scherm van een standaard iPad kan maar een refresh-rate van 60 Hz aan. Met het ProMotion-scherm in geschikte modellen worden penstreken met de Apple Pencil een stuk nauwkeuriger weergegeven. Dat betekent dat een penstreek op het scherm veel exacter de punt van de Apple Pencil volgt en er daardoor veel minder vertraging is. Tekenen met je Apple Pencil is dus realistischer en ziet er meer uit zoals met een gewoon potlood, al werkt het op een 60 Hz-scherm ook nog steeds prima. In onderstaande video is het verschil tussen het scherm van 120 Hz en het 60 Hz-scherm te zien.

Op de iPhone is dit scherm vooral prettig om twee redenen: animaties en batterijduur. Veel content op je iPhone is grafisch gezien niet zo intensief. WhatsApp, Twitter en e-mail bestaat voornamelijk uit tekst. Je scherm zal dan een lagere frequentie tonen en dat bespaart batterij. Als je wél grafisch intensieve taken uitvoert, zul je zien dat dit veel prettiger oogt.

ProMotion en augmented reality

Het ProMotion-scherm komt ook goed van pas bij augmented reality. Augmented reality is het toevoegen van virtuele objecten aan de echte omgeving, via het scherm van bijvoorbeeld je iPhone of iPad. Om ervoor te zorgen dat augmented reality-toepassingen er realistisch uit ziet, moet het scherm vaak ververst worden. Apple heeft voor augmented reality ook haar eigen ontwikkelaarstool ARKit beschikbaar gesteld, waardoor ontwikkelaars eenvoudig augmented reality aan hun apps toe kunnen voegen. Ook voor virtual reality komt een hogere refresh-rate goed van pas, zodat alle beelden soepeler weergegeven worden.

Trekt ProMotion je accu leeg?

Ondanks dat het ProMotion-scherm vaker ververst wordt, heeft dit geen negatieve invloed op de batterij. Het scherm springt alleen naar de hogere refresh rate als deze animaties toont en niet als het scherm statische inhoud laat zien. Dit zorgt ervoor dat het scherm niet overdreven veel stroom verbruikt.

Natuurlijk zal je batterij sneller leeg gaan als je de hele dag games speelt, maar dat is te verwachten. Onder normaal gebruik zal een iPhone 13 Pro bijvoorbeeld langer meegaan dan een iPhone 12 Pro. De iPad Pro behoudt dezelfde batterijduur als andere iPads.

