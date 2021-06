Als alles volgens planning verloopt krijgen we in september weer nieuwe iPhones. Maar er is dit jaar een probleem: moet Apple de nieuwe toestellen wel iPhone 13 noemen?

iPhone 13 of toch iets anders?

Apple houdt graag rekening met lokale gevoeligheden en regels. Zo maakt de iPhone-camera in Japan een duidelijk klikgeluid om stiekem fotograferen te voorkomen, kun je in sommige landen in het Midden-Oosten geen gebruik maken van FaceTime en doet Apple allerlei aanpassingen om landen zoals China gunstig gestemd te houden. Met de komst van de ‘iPhone 13’ doemt er echter een ander probleem op. In Nederland zijn we misschien niet zo bijgelovig, maar in veel andere landen ligt het cijfer 13 nogal gevoelig. Vliegtuigpassagiers willen niet op rij 13 zitten uit angst voor neerstorten en in hotels wordt kamernummer 13 soms overgeslagen omdat er vast een lijk onder het bed ligt.



Als het om bijgeloof gaat, moet Apple rekening houden met veel landen. Kijk je naar de lijst met ongeluksgetallen , dan is 13 echt niet het enige problematische cijfer. Ook 4, 9, 14, 17 en 666 kunnen gevoelig liggen. Daarnaast zijn 5, 6 en 7 ook niet geliefd in China. Houdt Apple daar rekening mee? Er verscheen wel een iPhone 4, maar de iPhone 9 werd overgeslagen.

Het is dus afwachten wat er met de iPhone 13 gebeurt. Kiest Apple voor deze naam, slaan ze de 13 over of misschien toch iets anders? Laat het weten in onze poll!

Volgens een onderzoek onder 3.000 iPhone- en iPad-gebruikers zou 74% niet enthousiast zijn over de naam iPhone 13, een bijgeloof dat vooral speelt in Europa, Zuid-Amerika en India. Apple zou de beslissing nog een jaar uit kunnen stellen, door dit jaar een s-model uit te brengen en ‘m de naam iPhone 12s te geven. Volgens geruchtenlekker Jon Prosser komt er ook volgend jaar geen iPhone 13, simpelweg omdat het getal niet lekker ligt bij een grote groep gebruikers.

Wij houden voorlopig nog even vast aan de naam iPhone 13, omdat het beestje toch een naam moet hebben. In ons overzicht van de 2021 iPhones kun je lezen welke modellen er dit jaar waarschijnlijk aan zitten te komen.

Kleur levert minder problemen op

Behalve cijfers houdt Apple ook rekening met kleuren – en dan gaat het niet alleen om tijdelijk populaire trendkleuren zoals roségoud en de kleurstelling van de hoesjes. Dat er veel Apple-producten in de kleuren rood en goud verkrijgbaar zijn (en zelfs extra glimmen) heeft trouwens ook de maken met bijgeloof. Goud staat in veel landen voor voorspoed en rijkdom en past perfect bij je andere statusverhogende merkproducten. In China en omstreken staat rood voor geluk en dat is niet alleen goed voor de omzet van Apple, maar het levert ook geld op voor het goede doel. Problematische kleuren heeft Apple nog niet uitgebracht, al denken we dat een bruine iPhone het misschien wat minder goed doet. Bij hoesjes is zadelbruin (samen met donkerblauw) echter vaste prik.