watchOS 10 is opnieuw ontworpen en veelgebruikte functies werken voortaan anders. Zo kun je nu widgets op de Apple Watch-gebruiken, die je kunt stapelen tot een Smart Stack, oftewel slimme stapel. In deze tip lees je alles over de widgets in watchOS 10 en hoe je ze gebruikt op de Apple Watch.

Apple Watch-widgets

Widgets zijn nieuw in watchOS 10. Hiermee heb je in één oogopslag bepaalde informatie in beeld. Ze doen denken aan de glances uit watchOS 1, maar nu vormgegeven als een slimme stapel die steeds wisselt en die je steeds de meest relevante informatie laat zien. Widgets en slimme stapels kennen we al van de iPhone en iPad en nu maken ze ook nu intrede op de Apple Watch.

Widgets in watchOS 10

Wat Apple betreft is watchOS 10 een mijlpaal, waarbij veel onderdelen opnieuw zijn ontworpen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de widgets, die als een slimme stapel (Smart Stack) op de Apple Watch te raadplegen zijn. Je kunt ze snel openen vanuit de wijzerplaat, waarbij ze de helft van het scherm in beslag nemen.

Er zijn twee soorten widgets:

Normale widgets voor bijvoorbeeld Agenda, Weer, Workouts, Herinneringen en third party-apps. Deze bevatten maximaal 3 regels tekst en er zijn maar een beperkt aantal layouts toegestaan (zie hieronder).

Widgets die meerdere complicaties bevatten. Het maximum is momenteel 3 stuks. Dit is handig om snel toegang te krijgen tot complicaties die niet allemaal op je wijzerplaat passen, of als je een minimalistische wijzerplaat zonder complicaties gebruikt.

Bij de normale widgets kunnen ontwikkelaars kiezen uit zes verschillende layouts. Ze kunnen maximaal drie regels tekst bevatten.

Apple stelt strenge regels aan deze widgets. Zo moet de informatie in maximaal 10 seconden te raadplegen zijn en mag het alleen essentiële informatie bevatten.

Deze widget is bijvoorbeeld ideaal voor nieuwsberichten en bestaat uit een koptekst en twee regels bodytekst:

De agendawidget bestaat uit drie regels tekst van verschillende kleur en dikte:

Als de widget een bepaalde voortgang moet tonen (bijvoorbeeld in een boek of tijdens een workout), dan zijn er twee mogelijkheden: een rechte balk of een ronde voortgangsgrafiek.

Gaat het om het communiceren van een status of getal, dan kan deze extra groot worden weergeven, ter grootte van twee regels:

Tenslotte is er nog een widget-layout voor complexere info, zoals deze slaapwidget:

Widgets gebruiken in watchOS 10

Om een widget te bekijken draai je in watchOS 10 aan de Digital Crown of veeg je omhoog als je de wijzerplaat in beeld hebt. Voorheen kreeg je dan het Bedieningspaneel van de Apple Watch te zien, maar die is nu bereikbaar via de zijknop door éénmaal te drukken. Druk je tweemaal, dan komt Apple Pay in beeld, zoals gebruikelijk.

Bovenaan de stapel widgets zie je de datum en het tijdstip (di tis niet te wijzigen). Als je de widgets in beeld hebt kun je omlaag bladeren om ze allemaal te zien.

Wat zijn slimme stapels in watchOS 10?

Een Smart Stack is een slimme stapel van widgets. Je vindt de Smart Stack door vanuit de wijzerplaat omhoog te vegen of door aan de Digital Crown te draaien. De inhoud en volgorde van de widgets verandert op basis van tijd, locatie, training en activiteit. Wel kun je bepaalde widgets vastzetten bovenaan de stapel, als je ze meteen wilt zien.

Widgets toevoegen aan de slimme stapel

Zo kun je extra widgets toevoegen:

Houd je vinger even op één van de widgets om de stapel te wijzigen. Tik op de plusknop om een nieuwe widget toe te voegen. Blader door de aanbevolen widgets of kies een app. Zie je een widget die je wilt toevoegen, dan tik je erop. Sommige apps hebben meerdere widgets beschikbaar. Tik op Gereed als je klaar bent.

Let op dat er maar een beperkt aantal widgets is toegestaan. Afhankelijk van het model van je Apple Watch kun je 4 tot 8 widgets kwijt.

Widgets vastzetten in een slimme stapel

De volgorde van de widgets wordt automatisch aangepast op basis van tijdstip, locatie en activiteit. Zo zal de Workout-widget altijd meteen in beeld zijn als je aan het sporten bent. Je kunt echter ook bepaalde widgets vastzetten, zodat ze altijd bovenaan staan.

Zo kun je een widget vastzetten in de Smart Stack:

Leg je vinger op de widget om deze te kunnen bewerken. Tik op het gele pinnetje aan de rechterkant om de widget vast te zetten. Het label ‘Vastgemaakt’ geeft aan dat de widget bovenaan de lijst vast staat. Om een widget los te maken tik je op het (grijze) pinnetje.

Volgorde van slimme stapel aanpassen

Zodra je enkele widgets hebt toegevoegd aan de slimme stapel, kun je bezig gaan met het aanpassen van de volgorde, zodat je de belangrijkste informatie als eerste ziet. Je kunt alleen de volgorde van de vastgemaakte widgets wijzigen; de overige widgets worden immers op een dynamische wijze getoond, afhankelijk van de omstandigheden.

Open de slimme stapel op je Apple Watch. Houd je vinger op de widget die je wilt verplaatsen, zodat deze gaat wiebelen. Sleep de widget naar een andere plek. Tik op Gereed als je tevreden bent.

Widgets verwijderen uit de slimme stapel

Omdat je maar een beperkt aantal widgets kunt gebruiken (4 tot 8 stuks) zul je regelmatig widgets moeten verwijderen. Dit werkt op een logische manier: