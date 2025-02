Over de afgelopen maanden is er al veel te doen geweest met het uiterlijk van de iPhone 17 Pro, maar nieuwe renders geven ons een nieuw beeld van het ontwerp.

Al sinds de iPhone 11 is er elk jaar een Pro-model van de iPhone op de markt gebracht die een stuk geavanceerder is dan de normale iPhones. Natuurlijk wordt er volop gespeculeerd over hoe de nieuwe iPhone van 2025 eruit komt te zien, maar nu is er een render van de iPhone 17 Pro verschenen die wel een heel duidelijk plaatje schetst.

Renders tonen design iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is de directe opvolger van de iPhone 16 Pro, het kleinere Pro model. Hoewel er al geruchten geweest zijn over het design van de iPhone 17-modellen, is nog lang niet alles bekend. Maar hoe verder het jaar vordert en de presentatie van de nieuwe toestellen nadert, wordt er steeds meer duidelijk. Zo ook met deze nieuwe renders van de iPhone 17 Pro die het design laten zien.

Een opvallende eigenschap is dat het camera-eiland een flinke groeispurt heeft gekregen en de hele achterkant van het toestel bekleedt. De lenzen blijven op dezelfde plek zitten, maar de LiDAR-scanner, microfoon en LED-flitser verhuizen allemaal naar de rechterkant van het toestel. Ook krijgt de iPhone 17 Pro weer de Cameraregelaar zoals deze geïntroduceerd is bij de iPhone 16-reeks. Verder zijn alle herkenbare aspecten van de moderne iPhones aanwezig, zoals een usb-c ingang en een Actieknop.

Wat we ook zien op deze renders, is het Dynamic Island in de iPhone 17 een andere indeling heeft: de camera links en de sensoren rechts. Of het Dynamic Island ook echt kleiner is (zoals door sommige bronnen beweerd wordt) is van deze render lastig te beoordelen.

Zijn deze renders betrouwbaar?

Deze renders zijn gemaakt door de designer van het YouTube-kanaal Front Page Tech. Front Page Tech heeft het wel een paar keer bij het juiste eind gehad. Zo was de informatie die ze deelden over het design van de AirTag correct en wisten ze de juiste details over de iPad mini 6 te delen, ruim voordat deze uitkwam. Echter hebben zij er ook wel eens naast gezeten, bijvoorbeeld toen zij meldden dat de Apple Watch Series 7 een platte zijkant zou hebben. Dit bleek naderhand niet juist te zijn.

In dit geval heeft vind Mark Gurman van Bloomberg zijn bedenkingen bij de juistheid van deze renders, omdat ze gebaseerd zijn op een tekening die naar verluidt onjuist is. Maar andere bronnen melden wel weer dat het grotere camera-eiland wel juist is en in de buurt komt bij het uiteindelijke ontwerp van de iPhone 17 Pro.

Eerder schreven wij ook al dat het YouTube-kanaal mogelijk het design van de iPhone 17 Air in een video heeft onthuld. Daarnaast meldde Front Page Tech een paar weken geleden ook al dat de Camera-app in iOS 19 een flinke make-over zou krijgen. Of ze het bij het juiste eind hebben moet dit najaar uitwijzen, zodra de iPhone 17-serie onthuld wordt.

Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 17 Pro? Op onze overzichtspagina over het nieuwe Pro-model vind je al het laatste nieuws over de iPhone 17 Pro.