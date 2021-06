Er zijn nieuwe geruchten over de 2022 iPhones, ook wel de iPhone 14 genoemd. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat Apple volgend jaar vier toestellen uit gaat brengen, met Touch ID in het display van de iPhones. Voor liefhebbers van grote iPhones is er goed nieuws.

Hoewel we nog vooruitkijken naar de iPhone 13-serie, zijn er ook al wat geruchten geweest over de iPhones van 2022. Eerder voorspelde de analist dat de iPhone in 2022 een 48-megapixel camera krijgt en dat er geen nieuwe iPhone mini komt. Apple zou namelijk nog maar twee formaten willen uitbrengen in 2022: 6,1-inch en 6,7-inch. Van elk formaat komt een standaardmodel en een pro-versie, met in totaal dus vier modellen. In zijn nieuwste verslag zegt Ming-Chi Kuo dat deze modellen op drie punten goed gaan scoren, waaronder de mogelijke toevoeging van de vingerafdrukscanner in het scherm.



‘2022 iPhones met Touch ID in het scherm’

Er gaan al jaren geruchten dat Apple van plan is om Touch ID terug te brengen in de iPhones, met een nieuwe techniek waarbij de vingerafdrukscanner in het display verwerkt zit (ook wel under-display fingerprint genoemd). In januari hoorden we voor het laatst dat Apple in de iPhone 13 al een optische Touch ID-sensor wil bouwen, maar nu lijkt het erop dat dit nog een jaartje opschuift. In de 2022 iPhones zou Apple gebruik willen maken van eigen technologie, waar de afgelopen jaren hard aan gewerkt is.

De analist herhaalt verder dat de high-end modellen, dus de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, een 48-megapixel camera krijgen.

Bekijk ook Kuo: 'iPhone krijgt in 2022 een 48-megapixel camera, geen mini meer' Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de camera in de 2022 iPhones flink gaat verhogen in specs. Er zit volgens Kuo een 48-megapixel camera en 8K video in. Maar een 5,4-inch mini komt er niet meer.

‘6,7-inch iPhone voor minder dan 900 dollar’

Een andere opmerkelijke voorspelling is dat Apple een grote iPhone voor een veel lagere prijs gaat verkopen. Als je nu graag een groot scherm wil, kom je automatisch uit bij de duurste iPhone 12 Pro Max. Maar wat als je alleen een groot scherm wil, zonder alle pro-functies? Dan is er in 2022 de iPhone 14 Max, die volgens de analist voor minder dan 900 dollar verkocht gaat worden.

De line-up zou dan dus bestaan uit deze vier modellen:

6,1-inch iPhone 14 (+- 800 dollar)

6,7-inch iPhone 14 Max (+- 900 dollar)

6,1-inch iPhone 14 Pro (+- 1000 dollar)

6,7-inch iPhone 14 Pro Max (+- 1100 dollar)

Het gaat hier om schattingen van de dollarprijzen zonder btw. In Nederland komen de prijzen daardoor wat hoger te liggen. Lees ook ons artikel over waarom Apple-producten in Nederland duurder zijn.