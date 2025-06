Welke chip krijgt de iPhone 17-serie? ‘Standaardmodel zet een stap terug’

Jaren geleden hadden de Pro-modellen van de iPhone en het standaardmodel precies dezelfde chip, waardoor de prestaties hetzelfde waren. Het maakte dan dus niet uit of je nou een iPhone 11 Pro of een gewone iPhone 11 had. Maar bij de iPhone 14-serie veranderde dat: het standaardmodel kreeg een A15-chip, terwijl de iPhone 14 Pro een A16-chip kreeg. Dat is bij de iPhone 16-serie weer zo goed als rechtgetrokken, maar hoe zit dat bij de aankomende iPhone 17-serie?

Chip iPhone 17: ‘Standaardmodel houdt zelfde chip’

Volgens de nieuwste info van Apple-analist Jeff Pu, krijgt de gewone iPhone 17 (dus het standaardmodel) een A18-chip. Dat is dezelfde chip als in de iPhone 16. Dat zou dus betekenen dat het nieuwe standaardmodel geen prestatieverbeteringen krijgt. Verder zegt hij dat de iPhone 17 dezelfde 8GB RAM krijgt. Daarmee wordt de iPhone 17 een stukje minder vernieuwend dan eerder werd gedacht.

Eerder werd er vanuit gegaan dat de iPhone 17 een gewone A19-chip krijgt, inclusief een upgrade van 12GB RAM. De uitspraak van Pu is dan ook opmerkelijk, maar anderzijds niet verrassend. De analist heeft wel vaker opmerkelijke uitspraken gedaan de afgelopen jaren. Neem dit nieuws dan ook met een flinke korrel zout.

A19 en A19 Pro-chip in overige iPhone 17-modellen

Voor de andere modellen van de iPhone 17-serie lijkt er sowieso beter nieuws te zijn. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max krijgen volgens bronnen een A19 Pro-chip, inclusief 12GB RAM. Daarmee zou Apple Intelligence weer een flinke boost kunnen krijgen. Daar is minimaal 8GB RAM voor nodig, maar met 12GB RAM is er nog veel meer mogelijk. Daarmee is het toestel ook toekomstbestendiger.

De iPhone 17 Air, het nieuwste en dunste model van de line-up, zou de gewone A19-chip krijgen, zo zeggen meer betrouwbare bronnen. Maar wij verwachten eigenlijk dat ook de gewone iPhone 17 gewoon een A19-chip gaat krijgen.

