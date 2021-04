Er is de afgelopen tijd al veel gezegd en geschreven over het scherm van de iPhone 13. In dit artikel verzamelen we alle geruchten en wat we al weten over het scherm van de iPhones van 2021.

Eén van de belangrijkste onderdelen van een iPhone is het scherm. Voor de 2021 iPhones worden er weer een paar verbeteringen verwacht, zoals een scherm met hoge verversingsgraad. Maar wat heb je hieraan? Wat zijn de schermformaten van de iPhone 13-modellen die Apple dit jaar gaat gebruiken? En hoe zit het dit jaar met de notch? Komt er dit jaar eindelijk Touch ID in het scherm van de 2021 iPhone? Alles wat we weten en de recente geruchten over het iPhone 13-scherm hebben we hier voor je op een rij gezet.

Welke schermformaten hebben de 2021 iPhones?

Apple houdt zeer vermoedelijk vast aan dezelfde schermformaten als bij de iPhone 12. Dat betekent dat Apple drie formaten gaat uitbrengen: 5,4-, 6,1- en 6,7-inch. Er zijn geen geruchten geweest dat de schermen groter of kleiner worden. Het 6,1-inch formaat wordt vermoedelijk weer twee keer gebruikt: voor de iPhone 13 en voor de iPhone 13 Pro. Het was nog even de vraag of Apple dit jaar wel weer met een kleinere iPhone zou komen, maar volgens bronnen heeft Apple nog steeds een iPhone 13 mini in ontwikkeling. Hierdoor blijven de resoluties vermoedelijk ook gelijk. In onze tabel zie je wat op dit moment de verwachtingen zijn voor het iPhone 2021 scherm. De informatie is op basis van geruchten en de modellen van vorig jaar.

Formaat Type Resolutie PPI 120Hz iPhone 13 mini 5,4-inch OLED 2340 x 1080 476 ❌ iPhone 13 6,1-inch OLED 2532 x 1170 460 ❌ iPhone 13 Pro 6,1-inch OLED 2532 x 1170 460 ✅ iPhone 13 Pro Max 6,7-inch OLED 2778 x 1284 458 ✅

Specificaties iPhone 13-modellen zijn nog onder voorbehoud en op basis van geruchten.

Type iPhone 13-scherm: OLED, maar wel met een nieuwe techniek

Net als afgelopen jaar kiest Apple dit jaar weer voor vier OLED-displays. Maar Apple gaat vermoedelijk wel gebruikmaken van een nieuwe techniek. Voor de duurdere modellen wordt al enige tijd gesproken over een LTPO-display. Volgens Digitimes kan zo’n LTPO OLED-display zo’n vijftien tot twintig procent energiezuiniger zijn. De LTPO-schermen zouden gemaakt zijn door Samsung. Vermoedelijk vinden we dit scherm alleen in de duurdere modellen, dus alleen in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De andere modellen krijgen vermoedelijk hetzelfde type OLED-scherm als we nu al in de iPhone 12-serie kennen. De productie zou in handen zijn van onder andere Samsung en LG.

Bekijk ook Samsung kan zorgen dat de iPhone 13 langer meegaat Er komt mogelijk een 120Hz ProMotion-scherm aan voor de iPhone 13. Samsung zou druk bezig zijn met het maken van de benodigde LTPO-displays.

Notch in iPhone 2021-scherm: eindelijk kleiner?

Ieder jaar horen we wel een paar berichten dat de notch kleiner wordt, maar ieder jaar zien we ook dat de inkeping bovenaan het scherm exact hetzelfde is. Dit jaar wordt het misschien toch anders, want er zijn nu sterkere aanwijzingen dat Apple de inkeping van de iPhone 13 gaat aanpassen. Deze zou vooral een stuk smaller worden en niet per se minder hoog. Er is al een foto van de iPhone 13-notch opgedoken en er is ook al een iPhone 13-dummy gemaakt waarop de kleinere notch te zien is.

Apple kan de kleinere notch realiseren door de oorspeaker naar boven te verplaatsen, waardoor de sensoren voor Face ID dichter bij elkaar kunnen. Ook zou Apple sommige sensoren kleiner kunnen maken. Uiteindelijk wil Apple ergens de komende jaren volgens bronnen kiezen voor een zogenaamde punch hole-camera, oftewel een klein gaatje bovenaan het scherm voor alleen de camera. Maar zover is het nog lang niet.

iPhone met 120Hz display? 2021 wordt het jaar

Al een paar jaar wordt er gesproken over een iPhone-scherm met een hogere verversingsgraad. Afgelopen jaar leek het er echt op dat de Pro-modellen zo’n ProMotion-scherm krijgen, dat we al kennen van de iPad Pro. Vorig jaar zorgden een tekort van een cruciaal onderdeel ervoor dat de iPhone 12 geen 120Hz-scherm gekregen heeft, zo meldden bronnen destijds. Maar dit jaar gaat Apple zeer waarschijnlijk in de herkansing. Het eerder genoemde LTPO-display zorgt ervoor dat de verversingsgraad zich automatisch kan aanpassen, tot maar liefst 120Hz.

Het voordeel van zo’n 120Hz-display is dat animaties er veel soepeler uit zien en het scrollen net even wat vloeiender gaat. Dit kan ook bij games van pas komen, al zal Apple de verversingsgraad automatisch aan willen laten passen op het type content dat in beeld verschijnt. Zo’n hoge verversingsgraad zorgt namelijk wel voor een hoger batterijverbruik.

We kennen de techniek al van de iPad Pro en het ProMotion-display. Daar heeft het vooral voordelen voor de Apple Pencil, waarbij het de lijn die je met de schrijfpen zet veel nauwkeuriger je bewegingen volgt. Op de iPhone zorgt het nieuwe scherm mogelijk voor nog een verbetering en dat brengt ons meteen bij het volgende punt.

Bekijk ook ProMotion: de voordelen van deze schermtechniek in iPads Dankzij ProMotion zien animaties er op een iPad-scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh-rate, waardoor alles veel soepeler draait. Volgens geruchten zou dit op den duur ook naar iPhones komen, maar wat is nou eigenlijk het voordeel van ProMotion en de 120 Hz refresh rate?

iPhone 13 scherm staat altijd aan?

LTPO is een techniek die we ook al bij de Apple Watch vinden. Daar zorgt de extreem lage verversingsgraad van 1Hz ervoor dat het scherm altijd aan kan staan. De iPhone 13 zou het eerste model met always-on scherm zijn, waarop je bijvoorbeeld de tijd kan aflezen en meldingen kan bekijken. Het is nog niet helemaal zeker dat de iPhone ook echt een always-on scherm krijgt, maar het zou technisch wel mogelijk kunnen zijn gezien de specificaties dat het scherm volgens geruchten krijgt.

Bekijk ook 'iPhone 13 wordt eerste iPhone met always on-scherm' Apple zou de iPhone 13 willen voorzien van een always on-scherm, zodat je altijd meldingen en de tijd kunt lezen, zonder dat je het toestel uit slaapstand hoeft te halen.

Touch ID in het scherm verwerkt

Tot slot is er nog een ander interessant gerucht over de terugkomst van Touch ID. Betrouwbare bronnen als Ming-Chi Kuo en Mark Gurman van Bloomberg hebben al meermaals aangegeven dat Apple bezig is met het implementeren van een vingerafdrukscanner in het scherm. Hierdoor kan Apple de beveiliging nog verder opvoeren, door Face ID en Touch ID te combineren. Apple zou kiezen voor een optische Touch ID-sensor in het iPhone 13-scherm. Dit komt voornamelijk van pas nu we nog altijd mondkapjes dragen in bijvoorbeeld winkels en het ov en het gebruik van Face ID in die gevallen onhandiger is. Apple laat je binnenkort wel je iPhone ontgrendelen via je Apple Watch, maar voor iedereen die geen Apple Watch heeft komt zo’n Touch ID-sensor in het scherm ook goed van pas.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 13 krijgt optische Touch ID in het scherm' Opnieuw zijn er geruchten dat Touch ID in het scherm van de iPhone zal worden verwerkt. Volgens The Wall Street Journal hebben twee voormalige Apple-medewerkers hun mond voorbij gepraat.

Face ID en Touch ID hebben allebei hun voor- en nadelen. Het voordeel van Touch ID is dat je de iPhone niet per se goed voor je gezicht hoeft te houden en dat het ook werkt als de sensoren tegen het licht in kijken. Het voordeel van Face ID is dat het ook werkt als je vingers nat zijn of als je handschoenen draagt. Door beide te combineren in het scherm van de iPhone, heb je het beste van twee werelden.

