Apple gaat de iPhone 13 weer in meerdere kleuren uitbrengen. Maar welke kleuren keren terug en welke zijn nieuw? Er zijn al geruchten over de iPhone 13 kleuren geweest en hier hebben we ze voor je verzameld.

Kleuren iPhone 13-serie

Apple zet de laatste jaren steeds meer in op verschillende kleuren voor haar producten. Er was een periode dat Apple alleen maar koos voor spacegrijs, zilver en goud, maar inmiddels wordt er weer veel meer geëxperimenteerd met allerlei verschillende kleuren. De iPhone 12-serie is er in totaal in maar liefst tien verschillende kleuren en de iMac heeft Apple ook weer voor het eerst in allerlei verschillende kleuren gemaakt. Zien we dit brede kleurenpalet ook weer terug in de iPhone 13? We praten je bij over wat we al weten over de kleuren van de iPhone 13.

iPhone 13 kleuren

Bij de standaard iPhone heeft Apple de laatste jaren een traditie opgebouwd wat betreft kleuren. Dat zal dit jaar vermoedelijk niet anders zijn. Toch is het nog een raadsel welke kleuren Apple dit jaar precies gaat gebruiken. Er zijn nog geen duidelijke geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Toch durven we wel een voorspelling te geven. De bovenste drie kleuren voor de iPhone 13 verwachten we in ieder geval en de onderste drie zijn minder zeker:

Zwart

Wit

Rood

Blauw

Groen

Oranje

Dit zijn de kleuren die elk jaar wel terugkeren, al verschilt de tint wel per generatie iPhone. We denken dat Apple wederom zes kleuren in totaal gaat uitbrengen. De blauwe kleur van de iPhone 12 was een succes, dus we denken dat die kleur (al dan niet in een nieuwe variant) terugkeert. Ook groen is vermoedelijk van de partij, want Apple gebruikt die kleur nu al twee jaar op rij. Paars werd dit voorjaar toegevoegd aan de iPhone 12, maar we denken eigenlijk dat deze vervangen wordt. Mogelijk door een variant in oranje, al wordt die kleur vooral genoemd voor de Pro-modellen.

Kleuren iPhone 13 Pro

Afgelopen jaar deed Apple voor het eerst sinds jaren afstand van spacegrijs. Daarvoor kwam grafiet in de plaats, maar veel gebruikers vonden dit eigenlijk veel te licht. Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 Pro een donkerdere kleur, namelijk matzwart of bijna zwart. Er is zelfs al gesproken over een hexadecimale kleurcode, namelijk 121212. Dit lijkt ons de perfecte vervanging voor grafiet.

Een andere kleur die in het geruchtencircuit voorbij gekomen is, is oranje of brons. Hoe zo’n kleur er uiteindelijk uit gaat zien, is nog maar de vraag. Het omschrijven van een kleur in woorden is vaak subjectief, waardoor een kleur er uiteindelijk heel anders uit kan gaan zien dan oorspronkelijk gedacht werd. Maar naast zilver en goud lijkt een bronsachtige oranjetint geen verkeerde keuze. Vanwege het succes denken wij dat blauw blijft bestaan. Je komt dan uit bij deze kleuren voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max:

Zwart

Zilver

Goud

Blauw

Brons/oranje

Welke kleuren Apple uiteindelijk gaat kiezen, weten we vermoedelijk pas in september. Dan gaat Apple de iPhone 13-serie uit de doeken doen. Hoop jij nog op een specifieke kleur? Laat het ons weten in de reacties.

