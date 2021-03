Analisten verwachten dat Apple een iPhone 13 met 1TB opslag gaat uitbrengen. Ook zal de zogenaamde 'supercycle' nog wel even doorgaan: er is momenteel enorm veel behoefte om te upgraden naar de iPhone 12 en bij de iPhone 13 zal de koopdrang nog steeds erg hoog zijn.

iPhone 13 met 1 terabyte opslag

Analisten van Wedbush zeggen dat uit de toeleveringsketen blijkt dat Apple werkt aan een 1TB iPhone. Dit zal de grootste hoeveelheid opslag ooit zijn, aangezien huidige iPhone 12-modellen met maximaal 512GB te koop zijn. Bij de iPad Pro kun je wel kiezen voor 1TB en bij concurrerende Samsung-toestellen is het al twee jaar mogelijk, sinds de Galaxy S10. De iPhone 13 wordt dit najaar verwacht, deze keer op het gebruikelijke moment in september.



In januari beweerde het videokanaal Front Page Tech ook al dat er later dit jaar een iPhone 13 met 1 terabyte opslag te koop zal zijn. Om de verkoopcijfers hoeft Apple zich in ieder geval geen zorgen te maken, denken de financieel analisten. De verkoop van iPhones zal stevig doorgaan, met de heropening en de vaccinatiegolf als belangrijkste aanjager. Wedbush denkt dat mensen door de heropening van veel winkels, pretparken en andere locaties weer zin hebben om de deur uit te gaan om met een nieuwe iPhone te pronken. Apple zou voor de introductie 100 miljoen stuks willen laten fabriceren, 25% meer dan bij de iPhone 12.

Tot die tijd zal de iPhone 12 ook nog behoorlijk goed verkopen, denkt Wedbush. Analisten Daniel Ives en Strecker Backe verwachten niet de gebruikelijke productiedip bij de iPhone 12. De kooplust zal nog doorlopen tot in 2022 en met vernieuwingen zoals een scherm met 120Hz verversingsgraad en de mogelijke terugkeer van Touch ID hebben mensen ook nog een reden om te kopen.

Enorm veel vraag dankzij nieuw design

De analisten hebben niet zo’n grote verkoopboost gezien sinds 2014, toen de iPhone 6 op de markt kwam. Ze denken dan ook dat het iets met het nieuwe design te maken heeft. De iPhone 6 had een nieuw uiterlijk met afgeronde hoeken en deed het erg goed in de verkoop. Nu Apple bij de iPhone 12 opnieuw het design heeft veranderd naar een hoekiger model, blijken veel mensen te willen overstappen. Mogelijk speelt 5G daar ook in mee.

Wall Street verwacht dat Apple in 2021 rond de 220 miljoen iPhones gaat produceren, maar Wedbush denkt dat het nog wel iets meer is. Het zou meer dan 240 of zelfs 250 miljoen kunnen worden.