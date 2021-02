2021 is het jaar waarin de iPhone 13-serie wordt verwacht. Maar nog voordat het zover is, is er al genoeg keuze als je een nieuwe iPhone zoekt. Het assortiment is behoorlijk breed. Zo kun je maar liefst vier verschillende versies van de iPhone 12 kopen en zijn er voor mensen met een beperkt budget ook diverse modellen in het lagere prijssegment. Op deze pagina zetten we het iPhone-assortiment van 2021 op een rijtje.

iPhone 13: dé 2021 iPhone

Dit jaar zullen alle ogen gericht zijn op de iPhone 13 – of hoe het toestel ook zal heten. Als Apple vasthoudt aan de S-namen is de naam iPhone 12S ook heel goed mogelijk. Aannemelijk is wel dat de iPhone 13 een relatief kleine upgrade wordt ten opzichte van de iPhone 12. Het design blijft ongeveer hetzelfde. Wellicht komen er nieuwe kleuren en er zijn aanwijzingen voor een ProMotion-scherm van 120 Hz op de duurdere modellen voor vloeiender animaties.

Van binnen kun je een nieuwe A15-chip verwachten die de nu al snelle A14-chip moet overtreffen. Samen met nieuwe camerasensoren levert dit de best mogelijke foto’s op die je met de iPhone kunt maken. Vooral in het donker moet de vernieuwde camera gaan schitteren, met een nog betere nachtmodus. Net als bij de iPhone 12 verwachten we dat de 2021 iPhone ook weer in vier varianten beschikbaar komt: één kleine, twee normale en één grote. De line-up zal er dan zo uit zien:

iPhone 13 mini (5,4-inch)

iPhone 13 (6,1-inch)

iPhone 13 Pro (6,1-inch)

iPhone 13 Pro Max (6,7-inch)

Qua kleuren kun je erop rekenen dat de iPhone 13 mini en de gewone iPhone 13 in vrolijke pastelkleuren verschijnt. De Pro-serie zal rustiger kleuren krijgen en meer luxe uitstralen. Dat is ook aan het materiaal te voelen. De Pro-lijn zal een rand van RVS krijgen terwijl de gewone iPhones het met aluminium moeten doen. De modellen zullen in het najaar verschijnen. Een aankondiging zal waarschijnlijk in september plaatsvinden, al is dit nog niet aangekondigd.

Voor meer informatie en de nieuwste geruchten verwijzen we je door naar ons iPhone 13 overzicht. We gaan daar dieper in op de verschillende modellen en zelfs de prijzen.

iPhone 12-serie: nu nog de nieuwste iPhone

Wil je nú het nieuwste kopen, ga dan voor de iPhone 12. Alle formaten beschikken over een Super Retina XDR scherm met OLED-technologie. Deze modellen hebben een nieuw design gekregen en we verwachten dat Apple daar nog wel even mee doorgaat. Van binnen zijn deze modellen ook niet mis met hun A14 processor. Deze chip zorgt voor razendsnelle prestaties en mooie foto’s. Daarbij helpt de verbeterde camera natuurlijk ook.

Over camera’s gesproken: daar zitten verschillen in de iPhone 12-serie. Wil je gewoon een camera voor hier en daar een foto, kies dan de iPhone 12 (mini). Voor wat serieuzer werk is de iPhone 12 Pro (Max) je vriend. Deze beschikt namelijk naast de standaard ultragroothoeklens en groothoeklens óók nog over een telelens. Bovendien heeft de Pro-serie ondersteuning voor Apple ProRAW voor RAW-foto’s.

Tot de opvolgers in het najaar van 2021 worden aangekondigd kun je kiezen uit alle varianten. Daarna zal Apple een aantal modellen uit de 12-serie uit het assortiment halen. Op dat moment zal de voorraad bij andere winkeliers ook afnemen.

Zie je jezelf wel met een iPhone 12 lopen? Bekijk hier onze review van de iPhone 12. Meer interesse in de iPhone 12 Pro review? Ook die hebben we geschreven.

iPhone SE 2020 (4,7-inch) en iPhone SE 2021 Plus

De iPhone SE 2020 is de meest betaalbare iPhone van de hele 2021 line-up en zal dat ook de komende maanden nog blijven. Wel zijn er geruchten dat Apple bezig is met een groter model, genaamd de iPhone SE Plus. Deze is mogelijk voorzien van een groter scherm van 6,1-inch. Het zou betekenen dat Apple een overschot aan modellen met 6,1-inch in het assortiment krijgt. Er is op dit punt nog niets officieel aangekondigd.

De iPhone SE 2020 heeft een traditioneel design met een thuisknop. Daardoor zijn de schermranden ook een stuk breder, aan zowel de boven- als de onderkant. De tweede generatie iPhone SE heeft nog steeds Touch ID en een enkele camera met ondersteuning voor de portretmodus. Dit is een prima toestel voor mensen die niet teveel geld uit willen geven en lang met hun toestel willen doen. Intern is deze iPhone namelijk helemaal up-to-date en zal nog vele jaren updates krijgen. Lees ook onze review van de iPhone SE 2020. De adviesprijs van de iPhone SE 2020 is €492,10.

iPhone 11 (6,1-inch)

De iPhone 11 is de 6,1-inch LCD-iPhone uit 2019. Dit model is door de iets bredere schermranden en het afgeronde design iets groter dan de 6,1-inch iPhone 12 (Pro) en de aankomende iPhone 13 (Pro). Bovendien heeft dit model een LCD-scherm, wat een andere kijkervaring geeft dan het OLED-display in nieuwere toestellen.

De iPhone 11 heeft een dubbele camera met groothoek- en ultra-groothoeklens. Dit model is geschikt voor de nachtmodus, portretmodus en andere camerafuncties, maar die zijn niet allemaal zo goed als in de iPhone 12 en 13. Ook de lens om verder in te zoomen ontbreekt. Je kan kiezen uit zes kleuren, waaronder groen, geel, rood en paars. Lees ook onze review van de iPhone 11. De adviesprijs voor de iPhone 11 is nu €692,10.

iPhone XR (6,1-inch)

De iPhone XR is de voorganger van de iPhone 11. Het design is nagenoeg hetzelfde: een aluminium behuizing in zes vrolijke kleuren. De iPhone XR heeft een enkele camera aan de achterkant, waardoor de portretmodus beperkt is. Verder vind je in dit model een A12-chip en kun je nu nog kiezen tussen 64GB en 128GB. De iPhone XR is minder waterbestendig en ook de frontcamera is van iets mindere kwaliteit. Door de lagere prijs is dit toestel een goede kennismaking voor iemand die op zoek is naar een mooie Face ID iPhone, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen. Lees ook onze iPhone XR review. De adviesprijs van de iPhone XR is €592,10.

Wil je een iPhone kopen, dan vind je nog meer informatie in ons aparte artikel waarin we ook aandacht besteden aan abonnementen.

