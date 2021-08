Binnenkort worden de nieuwe iPhones aangekondigd, maar wat veel mensen willen weten is wat de prijs van de iPhone 13 gaat worden. In dit artikel lees je wat wij verwachten van de prijs van de iPhone 13 modellen in Nederland.

De afgelopen tijd zijn er talloze geruchten over de iPhone 13 geweest, met name over de verbeterde camera, het scherm en de batterij. Maar je vraagt je misschien af wat de nieuwe iPhone 13 jou moet gaan kosten. Wat wordt de prijs van de iPhone 13 in Nederland? Hoeveel kost de iPhone 13 Pro Max? Hoewel we op het definitieve antwoord nog even moeten wachten tot de aankondiging in september, zijn er wel al wat voorspellingen geweest. Op basis van de huidige modellen kunnen we daarom al onze verwachtingen voor de prijs van de iPhone 13-serie voor je op een rij zetten, zodat jij weet hoe duur de nieuwe iPhone wordt.



Prijzen iPhone 13: dit kun je verwachten

Apple gaat dit jaar waarschijnlijk weer vier modellen uitbrengen, net als in 2020. Het gaat dus om de volgende vier modellen:

Dit maakt het vergelijken met de vorige generatie meteen een stuk makkelijker. Behalve het model is ook de hoeveelheid opslag bepalend voor de prijs van de nieuwe iPhone. Voor het grootste deel lijkt dat ongewijzigd te zijn, maar er zijn wel geruchten dat er voor het eerst een 1TB-optie bij komt. Die zal voor elk model vanzelfsprekend de duurste versie worden.

We splitsen het artikel op per model, zodat je gemakkelijk voor jouw toekomstige iPhone kan zien wat de prijs waarschijnlijk wordt. Ook vergelijken we de prijs met die van de huidige generatie iPhones. Het goede nieuws is dat analisten zeggen dat de prijzen vermoedelijk hetzelfde blijven.

iPhone 13 mini prijs

De iPhone 13 mini wordt de opvolger van de iPhone 12 mini en is (mogelijk) het laatste mini-model wat Apple gaat uitbrengen. De huidige iPhone 12 mini verkoopt een stuk minder goed dan gedacht, maar betrouwbare bronnen stellen dat Apple alsnog een opvolger gepland heeft. Betekent dit ook dat de prijs gaat zakken? Dat denken we niet. Apple zal eerder nieuwe functies toevoegen en de grootste kritiek op de huidige iPhone 12 mini aanpakken: de batterijduur. Die wordt mogelijk dit jaar een stukje beter.

Deze prijzen voor de iPhone 13 mini verwachten wij:

Ter vergelijking vind je hieronder nog de huidige adviesprijzen en actuele prijzen van de iPhone 12 mini:

Adviesprijzen iPhone 12 mini:

Actuele prijzen iPhone 12 mini:



iPhone 13 prijs

De iPhone 13 is de opvolger van de iPhone 12 en krijgt hetzelfde 6,1-inch OLED-display. De verbeteringen zullen vooral zitten in de camera, chip en batterijduur, al verwachten we ook nog wat fijne tweaks op het gebied van wifi, 5G. Qua kleuren kiest Apple waarschijnlijk weer voor een set nieuwe kleurtinten. Doordat de vernieuwingen niet heel groot zijn, denken we dat de prijs ook gelijk blijft.

Deze prijzen voor de iPhone 13 verwachten wij:

Ter vergelijking vind je hieronder nog de huidige adviesprijzen en actuele prijzen van de iPhone 12:

Adviesprijzen iPhone 12:

Actuele prijzen iPhone 12:



iPhone 13 Pro prijs

De iPhone 13 Pro is de standaard versie van de nieuwe Pro-modellen en de de opvolger van de iPhone 12 Pro. In de Pro-modellen zien we de grootste verbeteringen. Naast de nieuwe camera, komt er vermoedelijk ook een nieuw display met ProMotion (een hogere verversingsgraad) en misschien zelfs always-on. Voor de prijs is zoals gezegd ook de opslag bepalend en als er inderdaad een optie voor 1TB bij komt (zoals sommige analisten zeggen) betekent dit misschien dat er een veel duurdere optie bij komt. We baseren de prijs voor dit model op die van de iPad Pro, die naast 512GB ook een optie biedt tot 1TB.

Deze prijzen voor de iPhone 13 Pro verwachten wij:

Ter vergelijking vind je hieronder nog de huidige adviesprijzen en actuele prijzen van de iPhone 12 Pro:

Adviesprijzen iPhone 12 Pro:

Actuele prijzen iPhone 12 Pro:



iPhone 13 Pro Max prijs

De iPhone 13 Pro Max wordt de grootste van de nieuwe Pro-modellen en de de opvolger van de iPhone 12 Pro Max. Je vindt er dezelfde verbeteringen als in de iPhone 13 Pro, maar dan met het grote 6,7-inch display. Ook is de verbetering in de batterij bij dit model vermoedelijk het grootst. Dankzij de mogelijke 1TB-optie wordt de iPhone 13 Pro Max misschien wel de duurste iPhone ooit als je voor deze optie kiest. Het zou voor het eerst zijn dat een iPhone een prijskaartje van meer dan tweeduizend euro doorbreekt.

Deze prijzen voor de iPhone 13 Pro verwachten wij:

Ter vergelijking vind je hieronder nog de huidige adviesprijzen en actuele prijzen van de iPhone 12 Pro:

Adviesprijzen iPhone 12 Pro Max:

Actuele prijzen iPhone 12 Pro Max:



Wat gebeurt er met de prijzen van de huidige modellen?

Zodra de nieuwe iPhones aangekondigd worden, zal Apple naar verwachting ook de prijzen van andere modellen aanpassen. Apple verkoopt, naast de iPhone 12-serie, nu ook nog de iPhone 11, iPhone XR en iPhone SE 2020. We denken dat de iPhone XR uit het assortiment verdwijnt en de iPhone 11 zo’n €100,- goedkoper wordt. De iPhone 12 Pro-modellen verdwijnen mogelijk uit het assortiment, maar de iPhone 12 (en eventueel) de iPhone 12 mini gaan waarschijnlijk ook in prijs dalen. We verwachten daarom deze prijzen van de huidige modellen, zodra de iPhone 13-serie onthuld is:

Zoek je nu al een mooie iPhone aanbieding? Wekelijks vind je op iCulture de beste iPhone-deals. Of wacht je liever op de 2021 iPhones?