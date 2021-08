Face ID is volgens Apple veiliger dan Touch ID, maar soms is de gezichtsherkenning niet altijd even handig. Dat hebben we het afgelopen jaar gemerkt bij het dragen van mondmaskers, terwijl ook sommige zonnebrillen niet geschikt zijn. Daar zou Apple wat aan willen doen, aldus geruchtenlekker Jon Prosser. Deze verbeterde Face ID zien we misschien al in de iPhone 13.



‘Verbeterde Face ID werkt met mondkapjes’

In de iPhone 13 is Apple van plan om de notch, de inkeping bovenaan het scherm, kleiner te maken. Dit is mogelijk doordat de oorspeaker tegen de behuizing zit, zodat de sensoren dichter bij elkaar zitten. Uit eerdere afbeeldingen blijkt dat de camera naar de linker kant verplaatst is. Maar behalve een nieuwe indeling, zou Apple de sensoren ook beter maken.

Uit gelekte prototypes en informatie bij bronnen, test Apple de functie bij medewerkers. Ze gebruiken hiervoor een prototype case met sensoren die gelijk zouden zijn met die in een aankomende iPhone. Hierdoor kunnen medewerkers de functie testen, zonder dat ze hier de nieuwste iPhone voor hoeven te gebruiken. Medewerkers moeten volgens de informatie Face ID instellen zonder mondkapje, maar door nieuwe sensoren kan de iPhone jou alsnog herkennen zodra je een mondkapje draagt.

Een andere ergernis is dat brillen beslagen kunnen raken bij het dragen van een mondkapje, waardoor ook Face ID niet werkt. Ook daar zou deze verbeterde versie mee kunnen dealen. De verbeterde Face ID zou je ondanks het mondkapje of beslagen glazen kunnen identificeren. Mogelijk kan je daardoor ook Apple Pay gebruiken en inloggen in apps die Face ID gebruiken. Of de functie ook echt bij de iPhone 13 geïntroduceerd zou worden, is nog niet 100% zeker.

Momenteel maakt Apple het gebruik van Face ID met een mondkapje mogelijk in combinatie met een Apple Watch. De iPhone herkent dat je een mondkapje draagt en schakelt vervolgens de Apple Watch in om de iPhone te kunnen ontgrendelen. Maar deze nieuwe en verbeterde Face ID zou dit mogelijk maken voor iedereen met de nieuwste iPhone, zonder dat je een Apple Watch nodig hebt.