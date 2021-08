Hoeveel opslag krijgt de iPhone 13? En hoeveel werkgeheugen zit er in de iPhone 13 Pro? Over de opslag in de iPhone 13 is al het één en ander geschreven. In dit artikel zetten we de verwachtingen op dit vlak voor je op een rij.

iPhone 13 opslag: dit zijn de verwachtingen

Bij het kopen van een nieuwe iPhone zijn er altijd drie dingen waar je rekening mee moet houden: welk model iPhone past bij mij, welke kleur wil ik en hoeveel opslag heb ik nodig. Vooral de hoeveelheid opslag is belangrijk, omdat je dit niet achteraf zomaar kan wijzigen. Voor de iPhone 13, die Apple in september gaat aankondigen, is nog niet officieel bekend hoeveel opslag er in zit. Maar er zijn wel al wat geruchten geweest en op basis van voorgaande jaren kunnen we een goede voorspelling geven over de iPhone 13 opslag en hoeveel RAM er in de iPhone 13 Pro komt.



Voor de standaard iPhone 13 en iPhone 13 mini verwachten we geen veranderingen ten opzichte van het afgelopen jaar. Apple hanteert al een paar jaar 64GB als instapopslag en dat is voor veel mensen eigenlijk al genoeg. Voor €50 meer kun je dit verdubbelen naar 128GB. Aangezien de prijzen ook hetzelfde zullen blijven, zijn we het meest zeker van voorspellingen van deze modellen.

Alle prijzen, opslagcapaciteiten en werkgeheugen zijn op basis van geruchten en zijn dus nog niet definitief.

Bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max is dat wel anders. Apple zou voor het eerst een iPhone met 1TB opslag uitbrengen, zo voorspelden analisten eerder. Maar er zijn ook analisten die dit betwijfelen. 1TB klinkt als erg veel opslag voor een mobiel toestel, maar heel vreemd is het niet. Apple biedt op de iPad Pro ook al een paar jaar 1TB aan en heeft daar dit jaar zelfs nog een 2TB-optie aan toegevoegd. Dat laatste zal bij de iPhone 13 Pro in ieder geval niet het geval zijn, maar 1TB is zeker geen gekke gedachte.

De prijzen voor de 1TB-modellen zijn gebaseerd op het prijsverschil dat Apple hanteert bij de iPad Pro. Ook die start bij 128GB, waardoor dit goed vergelijkingsmateriaal is.

iPhone 13 geheugen

Het werkgeheugen, oftewel de hoeveelheid RAM, in de iPhone 13-modellen, blijft vermoedelijk gelijk. In de standaarduitvoeringen is dat dus 4GB, wat meer dan genoeg is dankzij de samenwerking tussen hardware en software. Ook de eerste drie uitvoeringen van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max behouden zeer waarschijnlijk dezelfde hoeveelheid RAM als afgelopen jaar, oftewel 6GB.

Mocht er inderdaad een 1TB iPhone 13 Pro komen, dan is de kans groot dat Apple daar ook meer RAM aan toevoegt. Apple heeft in de 1TB en 2TB iPad Pro twee keer zoveel RAM gestopt als in de overige varianten, dus de kans is zeker aanwezig dat we dit ook in de 1TB iPhone 13 Pro krijgen. Dat zou betekenen dat Apple hier 12GB RAM in zou stoppen, hoewel hier nog geen concrete aanwijzingen of geruchten over zijn. Wel krijgen apps in iOS 15 toegang tot meer RAM dan oorspronkelijk mogelijk was. Standaard is dat nu nog 5GB (voor alle iPhones dus meer dan genoeg), maar in iOS 15 wordt dit verhoogd naar een nog niet bekend maximum.

