Er is nieuwe informatie gelekt over de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Volgens een betrouwbare bron krijgt de iPhone 13 Pro ondersteuning voor portretvideo's.

Dat de iPhone 13-camera allerlei nieuwe functies en verbeteringen zou krijgen, was al bekend. Maar de Pro-modellen krijgen nog meer extra mogelijkheden. Bloomberg schrijft nu in een nieuw verslag dat de focus bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max ligt op nieuwe camerafuncties. Het gaat dan voornamelijk om verbeteringen voor het filmen, waaronder filmen met een portretmodus.



#1: ‘iPhone 13 Pro krijgt filmen in portretmodus: Cinematic Video’

De nieuwe portretmodus voor video in de iPhone 13 Pro zou intern de naam Cinematic Video gekregen hebben, al is nog niet duidelijk of dit de naam is die Apple ook straks gaat gebruiken. Het is een videoversie van de huidige portretmodus, die voor het eerst in 2016 geïntroduceerd werd bij de iPhone 7 Plus. Apple heeft sindsdien de portretmodus verbeterd met nieuwe filters, maar dit is voor het eerst dat er ook een videovariant komt.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max gebruiken de dieptesensor om de afstand tot de te filmen objecten te meten en creëert zo een blur rondom de persoon die je filmt. Na het opnemen zou je in de bewerking nog de mate van blur kunnen wijzigen. De functie blijft exclusief voor de duurdere pro-modellen, vermoedelijk vanwege de derde cameralens.

Bekijk ook Dit zijn onze verwachtingen voor de iPhone 13 camera Wat kunnen we dit jaar verwachten van de iPhone 13-camera's? Heeft het zin om op de nieuwe modellen te wachten, of zit je als (hobby)fotograaf wel goed met je huidige iPhone-camera? We zetten de verwachte specs en upgrades van de iPhone 13-camera voor je op een rijtje.

#2: ‘ProRes: filmen in hogere kwaliteit’

Apple gaat ook een functie genaamd ProRes introduceren, aldus Mark Gurman van Bloomberg. Het lijkt een soort equivalent van ProRAW, dat vorig jaar toegevoegd werd op de iPhone 12 Pro. Met ProRes kun je video-opnames maken in een hogere kwaliteit, zodat je in de nabewerking meer mogelijkheden krijgt om tot een mooier resultaat te komen. Het is hetzelfde formaat dat door professionele video-editors gebruikt zou worden. Apple gebruikt voor ProRes de HD of 4K-resoluties.

#3: ‘Nieuwe filters voor je foto’s’

Een derde nieuwe functie heeft te maken met het verbeteren van je foto’s achteraf. De Camera-app heeft al diverse filters en laat je de saturatie en meer aanpassen, maar op de iPhone 13 Pro zou Apple nog wat verder gaan. Er komen verschillende stijlen waar je uit kan kiezen. Voorbeelden die Bloomberg noemt zijn een filter met diepe schaduws en meer contrast. Het verschil met de gewone filters, is dat de nieuwe filters per object in de foto toegepast worden. De huidige filters verschijnen als enkele filter over de gehele foto.

Bloomberg herhaalt ook nog de eerdere geruchten over de iPhone 13. Zo zegt hij dat de nieuwe modellen een kleinere notch krijgen, een scherm met hoge verversingsgraad en een nieuwe A15-chip.