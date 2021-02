‘Productie iPhone 12 mini stopt’

Bij de aankondiging van de iPhone 12 mini was er veel enthousiasme over het kleinere toestel. Heel wat mensen zagen het wel zitten: een compacte behuizing met daarin een zo groot mogelijk scherm. Andere compacte toestellen van Apple, zoals de iPhone 8 en zijn opvolger iPhone SE 2, kampen namelijk met het probleem dat er nog relatief grote schermranden aanwezig zijn. Toch lijkt het aanvankelijk enthousiasme van korte duur. Apple zou productiecapaciteit van de iPhone 12 mini hebben overgeheveld naar de iPhone 12 Pro, waar meer vraag naar is. Nu claimt een analist dat Apple volgend kwartaal helemaal stopt met de productie van de iPhone 12 mini wegens teruglopende vraag. Apple zou meer verdienen met de overige iPhone 12-modellen en de iPhone 11.



Dat staat in een rapport van JP Morgan-analist William Yang. Deze analist denkt dat Apple een veel hoger percentage van de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 11 verkoopt dan aanvankelijk gedacht. Hij heeft zijn voorspellingen van verkochte aantallen dan ook aangepast.

Als Apple stopt met het produceren van de iPhone 12 mini wil dat nog niet zeggen dat het toestel ook meteen uit de winkel verdwijnt. Het tweede kwartaal van 2021 eindigt eind juni en er kan dan nog genoeg voorraad zijn om de tijd tot september uit te zingen, als de nieuwe toestellen worden verwacht. Wil je nog steeds een iPhone 12 mini kopen, dan kan dat dus nog steeds zonder dat je je hoeft te haasten.

Wat wel een groot vraagteken is, is wat Apple bij de 2021 iPhones gaat doen. Komt er nog een iPhone 13 mini, of slaat Apple het kleinere formaat van 5,4-inch over. Geruchten wekken de indruk dat er van de iPhone 13-serie ook dit jaar weer vier modellen zullen verschijnen. Eerder circuleerden al geruchten dat de iPhone 12 mini het minst populaire toestel uit de 12-serie is en maar goed is voor 6% van alle verkopen.

Wij waren enthousiast over het toestel in onze iPhone 12 mini review en noemden het ‘klein maar fijn’. Al begrepen we ook wel dat het voor veel mensen toch net iets te klein kan zijn.