Benieuwd naar de datum van de iPhone 13? Wij ook en daarom zetten we in dit artikel alles op een rij wat we al weten over de release van de iPhone 13.

Rond deze tijd van het jaar vragen steeds meer mensen zich af wanneer de nieuwe iPhone uit komt. Dat is dit jaar bij de iPhone 13 niet anders. Wanneer de iPhone 13 uit komt weten we officieel nog niet, maar er is al genoeg te zeggen over de mogelijke iPhone 13 datum. Er zijn al geruchten geweest over de release van de iPhone 13 en op basis van voorgaande jaren is er ook al een goede voorspelling te geven.



Datum iPhone 13: wanneer komt hij uit?

Allereerst het goede nieuws: het lijkt er niet op dat Apple dit jaar de iPhone noodgedwongen moet uitstellen. Vorig jaar rond deze tijd liet Apple tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers weten dat iPhone later uit komt dan normaal. Tijdens de afgelopen kwartaalcijfers is daar niet over gesproken, wat doet vermoeden dat de iPhone 13 niet (veel) later verschijnt dan normaal gesproken het geval is bij de nieuwe iPhones. Apple waarschuwt alleen voor mogelijke productieproblemen, maar dat hoeft lang niet altijd te betekenen dat de release wordt uitgesteld.

Apple brengt de nieuwe iPhone meestal in september uit. Volgens een analist eerder dit jaar staat de release van de iPhone 13 gepland voor september. Er zijn sindsdien geen berichten of aanwijzingen geweest dat daar verandering in gekomen is. Maar of álle modellen ook in september uitkomen, is nog maar de vraag. Ook dit jaar gaat het weer om vier modellen, maar dat is voor Apple wat veel om in één keer uit te brengen. Zeker met het chiptekort in het achterhoofd lijkt het logischer als Apple iets meer tijd neemt om de release gespreid te doen.

Apple kan bijvoorbeeld besluiten om eerst de iPhone 13 en iPhone 13 mini uit te brengen, een aantal weken later gevolgd door de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Vorig jaar verschenen eerst de iPhone 12 en iPhone 12 Pro en pas een maand later de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max.

Planning: van pre-order tot beschikbaarheid van iPhone 13

Apple zal de datum van de iPhone 13 aankondigen tijdens een event. De datum van het iPhone-event van 2021 is nog niet bekend, maar is mogelijk op 14 september. Diezelfde vrijdag in de week van het event gaat dan de pre-order van start, met een beschikbaarheid een week later. De planning zou er dan als volgt uit kunnen zien (let op: er is dus nog niks bevestigd):

Datum iPhone-event 2021: 14 september

Start pre-order iPhone 13: 17 september

Beschikbaarheid iPhone 13: 24 september

Deze planning komt overeen met voorgaande jaren (met uitzondering van 2020). Hou er bovendien dus rekening mee dat de beschikbaarheid van sommige modellen pas later komt en dat niet alle modellen van de iPhone 13 tegelijkertijd uit komen.

Bekijk ook Wanneer wordt de iPhone 13 onthuld? Dit weten we over de datum van het iPhone-event September komt alweer in zicht en dat kan maar één ding betekenen: nieuwe Apple-aankondigingen! We beginnen dit jaar vermoedelijk met het iPhone-event van 2021, maar wat is de mogelijke datum?

Lees meer over de iPhone 13

De datum van de iPhone 13 is dus nog wel even van ons verwijderd en ondanks dat er nog niks officieel is, kunnen we al een goede inschatting maken. De komende weken nemen we alle iPhone 13 geruchten, mogelijke specs en meer met je door, zodat je precies kan weten wat je te wachten staat van de nieuwe modellen. Als je meer wil weten, vind je op onze overzichtspagina’s meer informatie.