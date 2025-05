Apple heeft aangekondigd dat in iOS 18.5 satellietconnectiviteit via providers mogelijk wordt op de iPhone 13-serie. Dit betekent dat gebruikers van de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max binnenkort kunnen communiceren via satelliet in gebieden zonder mobiele dekking, mits hun provider deze dienst ondersteunt.

Satellietverbinding komt ook naar iPhone 13

Sinds de introductie van de iPhone 14-serie biedt Apple de mogelijkheid om via satelliet verbinding te maken wanneer er geen toegang is tot wifi of een mobiel netwerk. Deze functie stelt gebruikers in staat om noodoproepen te doen via ‘SOS-noodmelding via satelliet’ of hun locatie te delen met hulpdiensten en contacten, zelfs op afgelegen plekken zonder dekking. Omdat er speciale hardware nodig is, werkt dit alleen bij de iPhone 14 en nieuwer.

Maar naast Apple’s eigen oplossing kunnen providers ook hun eigen systeem voor satellietverbinding aanbieden. In de VS doet T-Mobile USA dat bijvoorbeeld, in samenwerking met Starlink. Voorheen had je hier ook een iPhone 14 of nieuwer voor nodig, maar met iOS 18.5 breidt Apple deze functionaliteit uit naar de iPhone 13-serie. Dat betekent dat ook gebruikers van een iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max toegang krijgen tot satellietcommunicatie, mits hun mobiele provider deze technologie ondersteunt. Daarmee wordt deze potentieel levensreddende functie beschikbaar voor een grotere groep gebruikers.

Waar werkt de satellietverbinding op iPhone 13?

De iPhone 14 en nieuwer beschikken over speciale hardware die directe communicatie met satellieten mogelijk maakt zonder tussenkomst van een externe provider, dankzij Apple’s eigen systeem. Hierdoor kan de iPhone zelf verbinding maken met satellieten in een lage baan om de aarde, los van het reguliere mobiele netwerk. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld noodmeldingen te versturen wanneer er geen mobiele of wifi-dekking is, dankzij de ingebouwde satelliet-antenne en aangepaste software.

Bij de iPhone 13-serie werkt dit dankzij de door providers aangeboden satellietcommunicatie op een andere manier. Deze modellen missen de speciale hardware voor directe satellietverbinding, maar met iOS 18.5 wordt ondersteuning toegevoegd voor satellietcommunicatie via externe providers. Dit betekent dat je iPhone 13 zelf geen rechtstreekse satellietverbinding opzet, maar wél kan communiceren via een mobiel netwerk dat gekoppeld is aan een satellietdienst. Als er geen bereik is met het reguliere mobiele netwerk, zou je wel alsnog via de provider verbinding kunnen maken met een satelliet. Zo kun je dan alsnog noodoproepen doen.

In Nederland is er momenteel nog geen provider die dit aanbiedt. Enkel in de VS, Japan en Nieuw-Zeeland zijn er een paar providers die de functie ondersteunen, meestal via Starlink. Via Starlink’s technologie is het mogelijk om met bestaande smartphones, zoals de iPhone 13, verbinding te maken met satellieten, bijvoorbeeld via 4G-integratie. Starlink is een dochteronderneming is van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.