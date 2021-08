De afgelopen weken hebben we op iCulture diverse onderwerpen van de iPhone 13 besproken. Van het scherm van de iPhone 13 tot de mogelijke batterijduur van de iPhone 13-modellen: er zijn al veel specificaties van de iPhone 13 gelekt. In dit artikel hebben we, voor zover bekend, de specs van de iPhone 13-modellen voor je verzameld. Zo zie je in één overzicht wat je ongeveer van de modellen kan verwachten. Hou er rekening mee dat deze iPhone 13-specs lang niet het hele verhaal vertellen: los van de specs die nu bekend zijn kan Apple nog allerlei andere functies toevoegen.

Alle specificaties die in dit artikel vermeld zijn, zijn nog niet definitief. Deze iPhone 13-specs zijn gebaseerd op geruchten van de afgelopen maanden en kunnen dus afwijken van de definitieve modellen. De iPhone 13-modellen worden in september aangekondigd en dan worden ook de definitieve specs bekend.



iPhone 13 (mini) specs

Ten opzichte van de voorgangers vinden we bij de iPhone 13 en iPhone 13 mini vooral verbeteringen in het scherm en de camera. De notch wordt een stukje kleiner en de camera krijgt betere specificaties, met name de ultra-groothoeklens. Ook zou er sprake zijn van sensorverschuiving voor mooiere foto’s bij veel beweging. Qua batterij krijgen beide modellen volgens geruchten een betere accuduur. Dit zijn momenteel de belangrijkste specificaties van de iPhone 13 en iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini iPhone 13 Schermformaat 5,4-inch 6,1-inch Schermtype OLED OLED Schermresolutie 2340 x 1080 2532 x 1170 Refresh rate 60Hz 60Hz Always-on – – Notch Kleiner Kleiner Chip A15 Bionic A15 Bionic RAM 4GB 4GB Batterij 2406 mAh 3095 mAh Camera • Ultragroothoek

• Groothoek • Ultragroothoek

• Groothoek Frontcamera TrueDepth TrueDepth Cameraresolutie 12MP (alle lenzen) 12MP (alle lenzen) Diafragma (ultra-groothoek) f/1.8 f/1.8 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving Sensorverschuiving ProRAW – – ProRes – – LiDAR – – Portret (foto) √ √ Portret (video) – – 5G √ √ MagSafe √ √ Draadloos opladen √ √ Aansluiting Lightning Lightning SIM Nanosim + eSIM Nanosim + eSIM Opslag • 64GB

• 128GB

• 256GB • 64GB

• 128GB

• 256GB Kleuren • Zwart

• Wit

• Rood

• Blauw

• Groen

• Oranje • Zwart

• Wit

• Rood

• Blauw

• Groen

• Oranje Prijs Vanaf €809,- Vanaf €909,-

Afmetingen iPhone 13 (mini)

We verwachten dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini bijna dezelfde afmetingen krijgen als de voorgangers. Volgens geruchten worden de modellen wel ietsjes dikker, wat met name komt door de aangepaste cameralenzen. Of bestaande hoesjes daardoor nog passen, is nog de vraag.

iPhone 13 mini: 131,5 x 64,2 x 7,57mm

iPhone 13: 146,7 x 71,5 x 7,57mm

iPhone 13 Pro (Max) specs

De grootste verbeteringen zien we volgens geruchten echter bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Dat is ook niet zo gek, want bij de afgelopen modellen viel ons op dat de verschillen tussen de Pro-modellen en de standaard uitvoeringen eigenlijk maar klein was. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max krijgen de meest uitgebreide camerafuncties, met het nieuwe ProRes, portretvideo’s en nog verder verbeterde lenzen.

Daarnaast krijgen de pro-modellen een betere batterij én een nieuw scherm. Het langverwachte ProMotion-scherm lijkt dit jaar eindelijk zijn opwachting te maken, waardoor animaties vloeiender zijn en scrollen lekkerder gaat. Een 120Hz-display in de iPhone 13 heeft tal van voordelen, maar ook nadelen. In ons eerdere artikel lees je daar veel meer over.

Dit zijn de belangrijkste verwachte specificaties van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Formaat 6,1-inch 6,7-inch Type OLED OLED Resolutie 2532 x 1170 2778 x 1284 Refresh rate 120Hz 120Hz Always-on √ √ Notch Kleiner Kleiner Chip A15 Bionic A15 Bionic RAM 6GB 6GB Batterij 3095 mAh 4352 mAh Camera • Ultragroothoek

• Groothoek

• Telelens • Ultragroothoek

• Groothoek

• Telelens Frontcamera TrueDepth TrueDepth Cameraresolutie 12MP (alle lenzen) 12MP (alle lenzen) Diafragma (ultra-groothoek) f/1.8 f/1.8 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving Sensorverschuiving ProRAW √ √ ProRes √ √ LiDAR √ √ Portret (foto) √ √ Portret (video) √ √ 5G √ √ MagSafe √ √ Draadloos opladen √ √ Aansluiting Lightning Lightning SIM Nanosim + eSIM Nanosim + eSIM Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB Kleuren • Zwart

• Zilver

• Goud

• Blauw

• Brons/oranje • Zwart

• Zilver

• Goud

• Blauw

• Brons/oranje Prijs Vanaf €1.159,- Vanaf €1.259,-

Afmetingen iPhone 13 Pro (Max)

Ook de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max worden vermoedelijk wat dikker, zo beweren bronnen. Ook dat heeft te maken met de grotere cameralenzen. De breedte en de hoogte van de toestellen blijven verder ongewijzigd:

iPhone 13 Pro: 146,7 x 71,5 x 7,57mm

iPhone 13 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,57mm

Vergeet ook zeker niet onze aparte overzichten over de aankomende iPhones te lezen. Daarin lees je nog veel uitgebreider over de verwachte verbeteringen rondom de verschillende onderwerpen. Voor het grotere plaatje, lees je ook ons overzicht met iPhone 13 geruchten.