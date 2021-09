Binnenkort onthult Apple de iPhone 13-serie, tijdens het september 2021-event. Maar geruchtenlekker Jon Prosser deelt vandaag de eerste renders van de iPhone 14. Bronnen die de prototypes al gezien hebben, hebben volgens Prosser informatie gedeeld waar deze renders op gebaseerd zijn. Opvallend aan deze renders is dat het toestel een stuk dikker wordt, waardoor de camera’s niet meer uit steken. Maar omdat de iPhone 14-modellen nog ruim een jaar van ons verwijderd zijn, moet je de renders nog met een flinke korrel zout nemen. Het design is nog lang niet definitief en kan dus nog veranderen.



‘iPhone 14 renders tonen nieuw design

Het design van de iPhone 14 is volgens de renders vergelijkbaar met dat van de iPhone 4. Het glas zit bovenop de rand van het toestel en omdat hij een stukje dikker is, kan Apple de camera’s wegwerken in de achterkant van het toestel. Dat betekent dat er dus geen lenzen meer uit steken, aldus de bron. Daarbij zegt Prosser dat de rand gemaakt is van titanium. Eind juli was er al een gerucht dat de iPhone van 2022 een titanium behuizing krijgt.

Andere aspecten die Prosser deelt, zijn de hole-punch camera in het scherm. De notch zou verdwijnen op de pro-modellen, met de sensoren voor Face ID verstopt achter het scherm. Het kleine rondje gaatje in het scherm is bedoeld voor de camera. Onderaan het toestel zit volgens Prosser nog steeds een Lightning-aansluiting.

Het merendeel van de details in de video van Jon Prosser werden eerder al gemeld door onder andere Apple-analist Ming-Chi Kuo. Al in maart 2021 zei de analist dat Apple een cameragaatje gaat gebruiken in de 2022 iPhone. Dit zou een soort tussenoplossing zijn, zodat later alles achter het scherm verwerkt kan worden. Hou er dus ook rekening mee dat het ontwerp in deze renders nog lang niet definitief is. Apple heeft nog maanden de tijd om het ontwerp van de iPhone 14 aan te passen.

Voordat het zover is presenteert Apple eerst op 14 september de iPhone 13-modellen. In ons overzicht met iPhone 13-geruchten lees je wat je daarvan kan verwachten.