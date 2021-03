In juni trapt Apple weer af met de WWDC 2021. Maar welke aankondigingen kan je daar verwachten? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van de WWDC 2021.

WWDC 2021 verwachtingen

Juni is nog ver weg, maar toch kijken we al vooruit naar wat Apple tijdens de jaarlijkse presentatie gaat aankondigen. We verwachten daar in ieder geval iOS 15, maar wat heeft Apple nog meer in petto? Komt er nog nieuwe hardware en zo ja, wat? We blikken vooruit op de WWDC 2021 en delen onze verwachtingen.

Wanneer is de WWDC 2021?

Op 30 maart kondigde Apple de datum van de WWDC 2021 aan. Dit jaar wordt de WWDC 2021 gehouden van 7 juni tot en met 11 juni. Gedurende de hele week houdt Apple ontwikkelaars op de hoogte van de nieuwste functies in de verschillende besturingssystemen. Hoewel Apple de keynote nog niet formeel heeft aangekondigd, wordt deze traditiegetrouw op de maandag gehouden, om 19:00 Nederlandse tijd. Naar verwachting is dat dit jaar dus 7 juni 2021.

WWDC 2021 verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de WWDC 2021:

Zoals altijd draait de WWDC om ontwikkelaars. Met de aankondigingen van nieuwe softwareversies leren appmakers wat de nieuwe trends zijn, welke functies ze voor hun apps kunnen gebruiken en meer. De WWDC heeft daarom vaak wat minder de focus op hardware, al is er in de afgelopen jaren met enige regelmaat wel een nieuw product aangekondigd. Apple heeft diverse nieuwe Macs in de maak, die tijdens de WWDC niet zouden misstaan. Maar daar later meer over.

Aankondiging iOS 15 en iPadOS 15

Onze inschatting: zeker

De nieuwste iOS-versie is zonder twijfel hetgeen waar de meeste Apple-fans naar uitkijken, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Dit jaar wordt de verrassing misschien nog wel groter dan voorgaande jaren. Waar er vorig jaar begin maart al diverse functies uitgelekt waren van iOS 14, is het dit jaar verdacht stil rondom iOS 15. Dat komt omdat er vorig jaar rond deze tijd al een interne codeversie gelekt was. Het lijkt er dus op dat Apple dit jaar er streng op toe ziet dat dit gebeurt. Er zijn dus nog geen functies uitgelekt.

Mogelijk verbetert Apple enkele functies die in iOS 14 geïntroduceerd zijn. Zo zien wij graag dat het makkelijker wordt om het formaat van widgets aan te passen. Ook kan Apple enkele andere functies toevoegen die eerder al gepland waren. Vorig jaar was er al een aanwijzing dat iCloud-sleutelhanger verbeterd zou worden. Uiteindelijk vielen die verbeteringen in iOS 14 behoorlijk tegen. Zo werkt iCloud-sleutelhanger nog steeds niet met tweefactorcodes.

Check ook het eerdere concept van iOS 15, waarin onder andere FaceTime onder handen genomen is.

Het lijkt er wel op dat we al weten welke toestellen iOS 15 krijgen. Zo lijkt er minder goed nieuws voor de iPhone 6s en de eerste generatie iPhone SE.

Naast iOS 15 gaat Apple ook iPadOS 15 onthullen. Die krijgt vermoedelijk grotendeels dezelfde functies. Verbeteringen die we daar nog zouden willen zien, is de mogelijkheid om widgets op het beginscherm te zetten. Ook de appbibliotheek ontbreekt hier nog.

Lees meer:

Aankondiging watchOS 8

Onze inschatting: zeker

watchOS 8 wordt de aankomende update voor de Apple Watch. Hoogtepunten van watchOS 7 waren de nieuwe Slaap-app, het delen van wijzerplaten, de nieuwe handenwasfunctie en de verbeterde prestaties. We hopen dat Apple dit jaar weer een flink aantal nieuwe wijzerplaten toevoegt of misschien wel ontwikkelaars zelf wijzerplaten laat maken. Dat is al jarenlang een wens van veel gebruikers én appmakers. Ook kan Apple nog een aantal nieuwe apps toevoegen. Zo vinden we het nog steeds jammer dat de Notities-app niet op de Apple Watch is. Er is al een watchOS 8-concept met apps die toegevoegd kunnen worden.

Lees meer over watchOS 8.

Aankondiging tvOS 15

Onze inschatting: zeker

tvOS en de Apple TV bevinden zich anno voorjaar 2021 in een wat vreemde situatie. Apple heeft al sinds 2017 geen nieuwe Apple TV meer uitgebracht en qua ontwikkelingen staat tvOS ook een beetje stil. Er zijn dan ook wel wat vage geruchten geweest dat Apple tvOS 15 een flinke make-over gaat geven. Eerdere functies voor tvOS waar geruchten over gingen zijn een speciale kindermodus en de komst van Schermtijd. Eén ding staat in ieder geval vast: tvOS 15 is onderweg en de details daarover horen we tijdens de WWDC.

Lees meer over tvOS 15.

Aankondiging macOS 12

Onze inschatting: zeker

Afgelopen jaar was een groot en belangrijk jaar voor macOS. Apple bracht het totaal opnieuw ontworpen macOS Big Sur uit en maakte daarbij eindelijk de overstap van macOS 10.XX naar macOS 11. Vandaar dat we dit jaar alweer op weg zijn naar macOS 12. macOS 12 is al genoemd in de code van WebKit, maar we weten nog niet welke functies ervoor beschikbaar komen. We verwachten in ieder geval verbeteringen die voortborduren op de vernieuwingen van macOS Big Sur, maar ook een aantal andere nieuwe functies. Welke dat zijn, is nog een verrassing.

Lees meer over macOS 12.

Aankondiging nieuwe iMac

Onze inschatting: grote kans

Dat Apple werkt aan een nieuwe iMac, is absoluut geen verrassing meer. In de code van macOS Big Sur zijn al niet aangekondigde iMacs ontdekt en er zijn ook al diverse geruchten geweest. Zo krijgt de nieuwe iMac een gloednieuw design én een Apple Silicon-chip, met de nodige prestatieverbeteringen. Apple zou werken aan twee modellen, waarbij er ook al gesproken is over in ieder geval 24-inch. Volgens een bron zou Apple de iMac zelfs in verschillende kleuren uitbrengen.

Het is nog de vraag wanneer Apple de nieuwe iMac gaat aankondigen. Het enige wat we weten is dat Apple het model ‘later dit jaar’ gaat onthullen, maar dat zou ook zomaar nog vóór de WWDC kunnen zijn. Maar Apple heeft op de WWDC wel vaker nieuwe iMacs onthuld, dus het zou ons niet verbazen als Apple die gelegenheid opnieuw aangrijpt.

Aankondiging nieuwe Mac Pro

Onze inschatting: grote kans

En over desktop-Macs gesproken: Apple werkt volgens betrouwbare bronnen ook aan een nieuwe Mac Pro 2021 in twee formaten. Eentje heeft hetzelfde modulaire ontwerp als de huidige Mac Pro en de andere is een kleinere versie met de helft van het formaat en doet denken aan de Power Mac G4 Cube. In tegenstelling tot deze kleinere Mac Pro, krijgt de nieuwe grote versie géén Apple Silicon-chip. Die draait dus nog op een krachtige Intel-variant.

De Mac Pro is een typische Mac die geschikt is voor professionals en ontwikkelaars. De WWDC is daarom een uitgelezen kans om dit nieuwe model aan te kondigen, net als Apple in 2019 deed met het huidige model.

Aankondiging nieuwe MacBook Pro

Onze inschatting: grote kans

De geruchten die gaan over een nieuwe iMac, gelden ook voor de nieuwe MacBook Pro. Apple zou twee nieuwe modellen in voorbereiding hebben: een 14- en een 16-inch MacBook Pro. Opvallend daaraan is dat beide modellen weer diverse aansluitingen zouden krijgen, zoals een SD-kaartlezer en HDMI. Apple verwijderde deze aansluitingen in 2016, maar zouden nu dus terugkeren op veler verzoek van voornamelijk professionals en ontwikkelaars. Een andere vernieuwing zou een nieuw mini-LED-display zijn.

De timing van de nieuwe MacBook Pro is nog onzeker, maar betrouwbare bronnen spreken over halverwege 2021. Dat past perfect bij de WWDC, al kan Apple natuurlijk altijd nog besluiten om de modellen eerder aan te kondigen. Vorig jaar onthulde Apple in mei nog een upgrade van de 13-inch MacBook Pro, al was dat via een persbericht.

Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de nieuwe MacBook Pro van 2021.

Aankondiging AR-bril of -headset

Onze inschatting: twijfelachtig

Al jarenlang horen we geruchten over een AR-bril of -headset van Apple. Er zouden twee soorten producten in ontwikkeling zijn: een hele dure variant met voornamelijk virtual reality en een meer mainstream product die draait om augmented reality. In de uitnodiging van de WWDC 2021 zien enthousiaste fans al een hint naar de AR-bril. Allle Memoji op de afbeelding hebben namelijk een bril op, wat voor het eerst is bij de virtuele poppetjes. Wij vinden dit toch wat vergezocht, want de bril is voornamelijk om de weerspiegeling van de datum vanuit het MacBook-scherm zichtbaar te maken.

Bovendien is de AR-bril nog ver weg. Apple zou op z’n vroegst in 2022 een VR-headset op de markt brengen. Apple zou een sneak preview kunnen geven tijdens de WWDC, maar concrete aanwijzingen zijn daar nog niet voor.

Overige aankondigingen (AirPods, AirTag, Apple TV)

Onze inschatting: onwaarschijnlijk

Tot slot heeft Apple nog een reeks andere producten in de maak. Het gaat daarbij om de drie A’s: AirTag, AirPods en Apple TV. Dit zijn alledrie typische consumentenproducten, waardoor het onlogisch zou zijn om deze op een ontwikkelaarsconferentie zoals de WWDC aan te kondigen. Bovendien zou Apple nog een april-event gepland hebben, al is de datum daarvan nog een raadsel. Het lijkt een stuk logischer om die producten (of een aantal daarvan) in een los event aan te kondigen. Daanraast zouden de nieuwe AirPods pas in het derde kwartaal verschijnen, dus zelfs pas ná de WWDC.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Zodra het event op 7 juni van start gaat, kun je het via een een livestream volgen.

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel dat je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties. Als je meer wil lezen over de WWDC 2021, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres.