Over minder dan een week gaat het van start: WWDC 2021 , de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Tijdens de keynote op maandag kunnen we heel wat aankondigingen verwachten. Waar kijk jij het meest naar uit?

We kunnen op 7 juni weer veel nieuws verwachten: WWDC is bij uitstek een softwarefeest, waar ontwikkelaars (virtueel) bij elkaar komen om de nieuwe functies voor iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS te bekijken. Ook WWDC van 2021 staat weer voor een groot deel in het teken van software, met verwachte aankondigingen voor iOS 15, watchOS 8 en meer. Maar dit jaar zou Apple ook zomaar nieuwe hardware kunnen aankondigen. Waar ben jij het meest benieuwd naar?

Apple trapt WWDC 2021 opofficieel af met een keynote omNederlandse tijd. Daarna volgt de Platforms State of the Union met vooral technische informatie, gevolgd door workshops, engineering-sessies, 1-op-1 labs en meer. Tussendoor worden ook nog de Apple Design Awards onthuld, de prijzen voor de best ontworpen software. En voor studenten is er de Swift Student Challenge. Studenten kunnen hun vaardigheden in Swift Playgrounds laten zien om daarmee een exclusieve WWDC 2021 outfit, een set speldjes en een jaar toegang tot het Apple Developer Program te winnen. Op Apple’s website vind je meer informatie over de Swift Student Challenge.

Nieuwe functies voor alle platformen

Lees meer over de aankomende besturingssystemen in onze overzichten. Voor meer informatie over de WWDC 2021, lees je onze uitlegpagina.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle aankondigingen op de voet, ook de geruchten voorafgaand aan WWDC. Alles over de nieuwe software-updates en andere nieuwe producten lees je in onze app en op de site, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt.

Op die manier houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws. De Apple Event livestream kun je vanuit dit artikel terugkijken: