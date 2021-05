Apple heeft een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties aangekondigd, die binnenkort op de iPhone, iPad en Apple Watch beschikbaar komen. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen:

AssistiveTouch voor Apple Watch, zodat je je horloge met handgebaren kunt bedienen.

Oogtracking voor de iPad, zodat je de tablet met je ogen kunt bedienen. Later dit jaar komen er ook geschikte MFi-apparaten om bijvoorbeeld een muis aan te sturen. Door langer te staren naar een bepaald punt kun je bijvoorbeeld een knop indrukken.

VoiceOver krijgt een grote upgrade en geeft je meer informatie over details op plaatjes, bijvoorbeeld of er mensen, teksten en meer op staan. Ook kan VoiceOver nu de positie van een persoon in een foto beschrijven.

Ondersteuning voor bidirectionele gehoorapparaten en het herkennen van audiogrammen. Dit werkt met MFi gehoorapparaten, die later dit jaar beschikbaar komen. Het geeft mensen met gehoorproblemen de mogelijkheid om handsfree te bellen en FaceTime-gesprekken te voeren.

AssistiveTouch voor watchOS

Je Apple Watch bedienen met handgebaren? Het is later dit jaar mogelijk, zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. Apple geeft aan dat deze feature vooral nuttig is voor mensen met beperkte mobiliteit. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet de fijne motoriek hebben om iets op een scherm aan te raken, maar wel in staat zijn om hun hand en pols te bewegen.

Hiervoor is een “revolutionaire” nieuwe toegankelijkheidsfunctie bedacht, zo belooft Apple. AssistiveTouch maakt gebruik van de ingebouwde bewegingssensoren die in het horloge aanwezig zijn, zoals de gyroscoop en de versnellingsmeter. Ook de optische hartslagmeter en machine learning komen daarbij in actie om subtiele bewegingen te kunnen meten. Er wordt gekeken naar spierbewegingen en activiteiten van de pezen, om in te schatten hoe je je hand beweegt. Op die manier wordt het mogelijk om een cursor op het scherm te bedienen met een serie handgebaren, zoals knijpen en je vuist ballen.

Met de handbediening kun je telefoongesprekken opnemen, een pijltje op het scherm bedienen en toegang krijgen tot het Berichtencentrum, Bedieningspaneel en meer.

AssistiveTouch voor Apple Watch komt beschikbaar in een toekomstige software-update, waarschijnlijk watchOS 8. Apple zal deze nieuwe versie op 7 juni presenteren tijdens WWDC 2021, tegelijk met iOS 15, macOS 12 en andere updates. De eerder genoemde oogtracking voor iPad zal waarschijnlijk deel uitmaken van iPadOS 15, dat we ook op WWDC gepresenteerd krijgen.

Apple heeft al heel wat toegankelijkheidsfuncties, waarvan sommige ook voor mensen zonder beperking interessant zijn: